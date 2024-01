Le projet de loi de Woke Pol sur la « sécurité des travailleurs » pourrait tuer les petites entreprises : critiques

Métro



Un nouveau projet de loi sur la « sécurité des travailleurs » pourrait imposer des charges coûteuses aux petites entreprises, affirment les critiques.

C’est criminel.

Un projet de loi mal conçu sur la « sécurité des travailleurs » présenté par la sénatrice d’extrême gauche Jessica Ramos, partisane de la réforme de la libération sous caution et du financement de la police, imposerait aux petites entreprises des centaines de milliers de dollars de mandats de sécurité pour lutter contre la criminalité endémique dans le commerce de détail. causée par les politiques mêmes qu’elle a poussées et promues, ont déclaré les critiques au Post.

La « Loi sur la sécurité des travailleurs du commerce de détail » obligerait les magasins de détail à évaluer les risques de crimes violents dans leurs magasins avant d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de protection de leurs employés, comme l’installation d’un meilleur éclairage extérieur et l’utilisation de coffres-forts.

Les entreprises seraient également tenues de faire suivre à leur personnel une formation en matière de sécurité, et les magasins touchés par de violentes attaques seraient contraints d’embaucher un agent de sécurité, selon la législation incendiaire introduite lundi.

La mesure obligerait également les employeurs à documenter et à signaler les incidents violents sur le lieu de travail, tandis que ceux comptant plus de 50 employés devraient installer des boutons de panique.

“Ce besoin de sécurité est dû à elle”, a déclaré Francisco Marte, dégoûté, fondateur de la Bodega and Small Business Association de New York, qui représente plus de 3 000 vitrines de Big Apple. « Les progressistes ont plongé la ville dans le chaos. »

Marte, qui possède trois bodegas à Norwood et à Grand Concourse, a prédit que les mandats du projet de loi coûteraient « des centaines de milliers de dollars » que les propriétaires de petites entreprises ne peuvent pas se permettre.

“Pour être en conformité, de nombreux magasins devront fermer leurs portes”, a-t-il déclaré.

“C’est un autre [case of] blâmer la victime », a déclaré Kenneth Giddon, copropriétaire du magasin de vêtements pour hommes Rothmans à Manhattan. “Nous nous faisons voler et c’est de notre faute.”

Giddon a estimé que la nouvelle législation pourrait lui rapporter bien plus de 200 000 $, citant le coût de l’embauche d’un agent de sécurité pendant les heures creuses du magasin ainsi que le paiement d’une entreprise pour qu’elle dispense une formation à la sécurité à son personnel deux fois par an.

L’homme d’affaires en difficulté a qualifié le projet de loi de Ramos d’« offensant », expliquant que de nombreux détaillants comme lui font déjà tout ce qu’ils peuvent pour assurer la sécurité du personnel en plus de minimiser les pertes de revenus désastreuses dues aux voleurs.

« Les travailleurs du commerce de détail sont en première ligne de la violence dans notre société », lit-on dans la législation de Ramos. « De nombreux employeurs n’en font pas assez pour assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité de leurs employés. »

Mais Ramos, un démocrate représentant Jackson Heights, Woodside et Elmhurst dans le Queens, a contribué pendant des années à empêcher les voleurs d’être emprisonnés et à réduire le nombre de policiers dans les rues, ont accusé les critiques.

La législation qu’elle a parrainée en 2019 a notoirement éliminé la caution en espèces pour les crimes non violents, en plus d’imposer aux procureurs de lourdes exigences de découverte qui ont conduit à une augmentation massive des classements sans suite.

En juin 2020, elle a réclamé moins de policiers, en disant“J’ai exprimé la nécessité de supprimer le financement de la police de New York et de réduire la présence policière dans nos quartiers, en particulier compte tenu des abus de pouvoir et des mauvais traitements infligés aux forces de l’ordre à l’égard de nos communautés de couleur.”

Cet été-là, elle s’en prend également au projet du MTA d’embaucher 500 policiers supplémentaires, dire à Politico Les New-Yorkais n’avaient pas « besoin de quelqu’un avec une arme pour résoudre les problèmes dans le métro ».

Les plaintes pour vol à l’étalage dans toute la ville ont grimpé de 55,9 %, pour atteindre 59 137 l’année dernière, contre seulement 37 922 en 2019, selon les données du NYPD. Les vols ont également bondi de 26,4 %, passant de 13 371 en 2019 à 16 902 en 2023.

“Elle crée ces crimes, toutes ces politiques qui font prospérer les crimes”, a déclaré Carlos Collado, propriétaire de deux épiceries dans le Bronx et à Manhattan. “Nous pouvons avoir toutes les mesures de sécurité du monde, mais s’ils continuent à adopter des politiques qui encouragent la criminalité, nous versons ici de l’eau dans un baril sans fond.”

Le chef de la minorité sénatoriale, Rob Ortt (R-North Tonawanda), a critiqué le projet de loi, le qualifiant de dernier exemple de gauchistes « essayant de mettre un pansement sur une blessure par balle » grâce à leur propre politique à courte vue.

« De manière typique, les démocrates refusent de reconnaître leurs propres erreurs et, au lieu de résoudre le problème plus important, ils répercuteront le problème et le coût sur les propriétaires de petites entreprises et les contribuables », a déclaré Ortt.

La législation de Ramos fait écho à un projet de loi adopté en Californie l’année dernièrequi oblige pratiquement tous les employeurs à créer un plan pour lutter contre la violence au travail.

Les employés doivent également suivre une formation sur leurs plans, et les propriétaires d’entreprise doivent documenter les incidents violents sur le lieu de travail.

Ramos n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Le projet de loi, actuellement examiné par la commission du travail présidée par Ramos, a actuellement deux co-parrains, les sénateurs démocrates Jeremy A. Cooney et James Skoufis.

