Le projet de loi de secours de Biden n’obtient pas de soutien bipartisan comme les précédents projets de loi de relance. Qu’est-ce que les républicains n’aiment pas tant?

WASHINGTON – Les sénateurs républicains ont qualifié le plan de relance COVID-19 du président Joe Biden de “clunker”, de “mauvaise politique” et de “très cher”.

La législation, surnomméele plan de sauvetage américain, dont le Sénat a commencé à débattre jeudi, reçoit un accueil partisan au Congrès. Les démocrates veulent qu’il soit adopté bientôt, mais peu ou pas de membres républicains du Congrès n’ont jusqu’à présent exprimé leur soutien.

Il n’a pas obtenu un seul vote républicain lors de son adoption la semaine dernière à la Chambre, et deux démocrates ont voté contre. Il est peu probable qu’un républicain du Sénat vote pour le projet de loi. Jeudi, tous les républicains du Sénat ont voté contre l’ouverture même du débat sur la mesure de 1,9 billion de dollars.

Si le projet de loi parvient au Congrès avec uniquement le soutien des démocrates, il se démarquerait des plans de secours COVID adoptés par le Congrès au cours de l’année dernière. Bien que les deux parties se soient disputées sur les priorités de chaque paquet, toutes ont été approuvées avec l’appui des membres des deux parties.

En mars de l’année dernière, le Sénat, lors d’un vote bipartite, a approuvé son plus grand programme d’aide d’urgence de l’histoire moderne, la loi CARES de 2,2 billions de dollars. Trois mesures plus petites ont également été adoptées avec un soutien écrasant des deux parties. Plus récemment, malgré des semaines de négociations laborieuses et des mois de dénonciations partisanes, le Sénat a adopté avec retentissement un programme de secours COVID-19 d’environ 900 milliards de dollars en décembre.

Cela a été salué comme une “percée bipartite”.

Cependant, le paquet actuel passant par le Sénat, est critiqué par les républicains du Sénat comme étant partisan et excessif dans ses dépenses.

Maintenant, alors que le Sénat s’approche du vote sur la nouvelle législation, les sénateurs du GOP mettent tout en œuvre pour essayer de retarder. Le sénateur républicain du Wisconsin, Ron Johnson, a forcé la lecture de l’ensemble du projet de loi de 628 pages jeudi. Il a dit que la tactique consistait à «éduquer» les Américains sur un projet de loi qu’il a qualifié de plein de dispositions sans rapport avec le soulagement du COVID. .

Voici ce que les républicains n’aiment pas:

De l’argent aux gouvernements étatiques et locaux

Les 350 milliards de dollars destinés à aider les États, les villes et les gouvernements tribaux à court d’argent confrontés à la pandémie ont suscité la colère des républicains.

Faisant référence à la dette nationale en plein essor, les législateurs du GOP disent que la fourniture de l’aide publique et locale est une partie inutile d’une “liste de souhaits libérale” qui profiterait de manière disproportionnée aux États bleus qui ont été plus rapides que les rouges à fermer leurs économies et ont subi des pertes financières plus importantes.

“Ils veulent envoyer des brouettes d’argent aux bureaucrates étatiques et locaux pour renflouer la mauvaise gestion d’avant la pandémie”, a déclaré mercredi le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky. “Ils modifient la formule de financement bipartite précédente de manière à biaiser en particulier l’argent vers les grands États bleus.”

Les législateurs démocrates et une coalition bipartite de maires soutiennent le financement en raison d’un double coup dur qui accable les États et le gouvernement local sans aucune faute de leur part: la baisse des recettes fiscales due à la fermeture économique et l’augmentation des besoins d’assistance publique.

De l’argent pour les écoles

Certains législateurs républicains modérés ont déclaré que la législation allouerait des milliards de dollars aux écoles sans rien faire de significatif pour les faire rouvrir afin de permettre l’enseignement en personne.

La législation prévoit 130 milliards de dollars pour les écoles pour lutter contre le virus. Les sénateurs du GOP ont exprimé leur frustration face au montant, contre 50 milliards de dollars.

Les législateurs disent que le calendrier de distribution des fonds est trop tard, car les écoles rouvrent cette année après le déploiement du vaccin.

Crédit d’impôt pour enfants

Les démocrates veulent augmenter le crédit d’impôt pour enfants jusqu’à 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et 3 000 $ pour les enfants jusqu’à 17 ans pendant un an pour aider à lutter contre les dommages économiques de la pandémie. Certains libéraux poussent encore plus loin pour rendre le crédit d’impôt permanent. Le crédit d’impôt actuel peut atteindre 2 000 $ par enfant.

Les républicains ont tourné en dérision des propositions telles que le crédit d’impôt comme n’étant pas pertinentes dans un programme d’allégement du COVID-19 et s’opposent aux efforts visant à le rendre permanent.

Le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, a déclaré que la proposition des démocrates transformerait le crédit en «aide sociale», ajoutant que l’avantage devrait être lié à l’emploi. Rubio, et quelques autres sénateurs républicains, ont proposé leurs propres modifications au crédit d’impôt pour enfants et s’opposent à l’expansion permanente du crédit.

Biden a déclaré aux démocrates de la Chambre lors d’une séance de questions-réponses privée mercredi soir qu’il soutenait l’augmentation du crédit d’impôt pour enfants, selon une personne proche de l’appel et non autorisée à prendre la parole officiellement.

Assurance chômage

Le Congrès fait face à un compte à rebours pour obtenir le plan de relance de Biden d’ici la mi-mars, lorsque les Américains sont sur le point de perdre une augmentation des allocations de chômage fédérales.

Les démocrates demandent que les allocations de chômage mises en œuvre pendant le programme de secours de décembre se poursuivent jusqu’à la fin août, tout en les faisant passer de 300 $ à 400 $ par semaine.

Certains républicains ont exprimé leur opposition à l’augmentation du montant hebdomadaire et à le prolonger aussi longtemps.

Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a déclaré aux journalistes jeudi qu’il pensait “qu’il y aurait des républicains qui accepteraient de faire baisser le nombre”.

Biden a poussé pour le bipartisme. Qu’est ce qui c’est passé?

Biden a couru en voulant des efforts de bipartisme à Capitol Hill et en étant négociateur au cours de ses 36 années au Sénat.

Suite:Au milieu des appels à l’unité, le président Biden et les républicains ne sont pas d’accord à quoi cela ressemble

Des efforts bipartites ont été faits au début des négociations, avec un groupe de 10 républicains rencontrant Biden à la Maison Blanche début février pour proposer une contre-offre: un paquet de 618 milliards de dollars.

Mais, ces discussions et ces communications ont depuis échoué, selon Romney, qui était l’un des sénateurs qui ont rencontré Biden. Il a déclaré aux journalistes qu’il y avait eu «très peu d’efforts de la part de la Maison Blanche» pour trouver un terrain d’entente avec les républicains.

La sénatrice Susan Collins, R-Me., Qui faisait également partie du groupe des 10 républicains, a déclaré que les pourparlers entre la Maison Blanche et ses collègues étaient «bloqués».

Biden a déclaré qu’il espérait que “les républicains du Congrès écoutent leurs électeurs”, citant la popularité du projet de loi dans certains sondages.

Romney a déclaré aux journalistes jeudi que si certains amendements républicains entraient dans le projet de loi, certains de ses collègues pourraient le soutenir.

“Mais je suppose qu’il est peu probable que beaucoup de nos amendements obtiennent le soutien des démocrates, donc je pense qu’il est très peu probable que des républicains soutiennent le projet de loi final”, a-t-il déclaré.

McConnell et d’autres républicains ont également critiqué les démocrates pour avoir utilisé un processus spécial appelé réconciliation pour faire avancer la législation sans beaucoup de contribution du GOP.

La réconciliation permet aux démocrates d’adopter la législation avec une majorité simple au lieu des 60 voix habituellement nécessaires pour surmonter un obstacle législatif appelé obstruction. Le Sénat est divisé 50-50 entre les républicains et les membres du caucus démocrate. La vice-présidente Kamala Harris, en sa qualité de présidente du Sénat, est disponible pour rompre les liens.

Les républicains ont vu cela comme une trahison du bipartisme que Biden a embrassé et dont il a parlé pendant sa campagne.

Il y a eu des changements sur certaines parties du projet de loi. Qu’est-ce que c’était?

Certaines parties litigieuses du projet de loi ont été négociées ou supprimées par le parlementaire du Sénat.

Le fonctionnaire du Sénat a statué qu’une augmentation du salaire minimum fédéral que la Chambre avait adoptée tôt samedi matin ne pouvait pas être incluse dans le projet de loi de secours.

Deux projets d’infrastructure ridiculisés par les républicains du Sénat ont également été retirés du projet de loi de secours COVID-19 mardi, à la suite de délibérations avec un responsable clé du Sénat, selon une porte-parole de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Le porte-parole de Pelosi, Drew Hammill, a déclaré que le financement du projet de loi pour l’expansion du BART, un système de métro desservant la région de la baie de San Francisco, avait été rayé du projet de loi parce qu’il faisait «partie d’un projet pilote». Et 1,5 million de dollars de financement pour un pont entre une partie du nord de l’État de New York et le Canada ont également été supprimés.

De plus, les démocrates du Sénat ont conclu un accord avec Biden pour limiter l’admissibilité à 1400 $ de chèques dans sa facture de secours COVID-19, éliminant progressivement les paiements pour les Américains gagnant plus de 80000 $, selon deux sources proches des délibérations non autorisées à prendre la parole. .

Le tweak est un objectif des modérés qui ne voulaient pas que les chèques reviennent aux Américains les plus riches.

Les chèques commenceraient à être éliminés à 75 000 $ et entièrement à 80 000 $ de revenu pour les particuliers, contre environ 100 000 $ dans la version de la loi adoptée par la Chambre la semaine dernière.

Contribution: Nicholas Wu, Ledge King, Christal Hayes, Joey Garrison, Jeanine Santucci