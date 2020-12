Une enseignante de première année essaie de donner des cours depuis son salon à San Francisco en mars. Pendant la pandémie, l’accès à un Internet haut débit de qualité a été essentiel pour maintenir les enfants à apprendre. | Justin Sullivan / Getty Images

Les Américains ont du mal à payer pour Internet pendant la pandémie. Le projet de loi de relance apporte une aide indispensable.

Dans le projet de loi de relance Covid-19 de 900 milliards de dollars se cachent des dispositions assez importantes sur le haut débit visant à attirer davantage d’Américains sur Internet, à un moment où la connexion est si essentielle dans de nombreux aspects de la vie quotidienne.

Le projet de loi de secours en cas de pandémie, adopté par les deux chambres du Congrès au début de la semaine, met de côté 7 milliards de dollars de financement pour la connectivité et l’infrastructure à large bande. Ce montant comprend 3,2 milliards de dollars pour une prestation d’urgence à large bande de 50 dollars par mois pour les ménages à faible revenu et ceux qui ont subi une perte de revenu importante en 2020, et un rabais de 75 dollars par mois pour ceux qui vivent sur des terres tribales. Il comprend également 1 milliard de dollars de subventions pour les programmes tribaux à large bande, 300 millions de dollars pour les subventions de large bande en milieu rural et des fonds pour la télésanté, la cartographie à large bande et le haut débit dans les communautés entourant historiquement les collèges et universités noirs.

La connectivité à large bande – ou plutôt son absence – est depuis longtemps un problème aux États-Unis. La pandémie a démontré à quel point Internet est essentiel et à quel point il peut être coûteux pour ceux qui ne l’ont pas. Le travail, l’éducation, les services sociaux et une myriade d’autres activités se déroulent de plus en plus en ligne.

Alors que les législateurs et les régulateurs se concentrent souvent sur le haut débit en milieu rural, offrir un bon Internet à un plus grand nombre de personnes est en réalité un problème à deux volets d’accès et d’abordabilité. La Federal Communications Commission (FCC) estime que 21 millions d’Américains n’ont pas accès à un Internet haut débit de qualité, bien que certaines estimations suggèrent que le nombre réel est beaucoup plus élevé.

Même ainsi, ce n’est pas parce qu’un fil passe près de votre maison que vous pouvez vous le permettre. Une option Internet à 60 $ par mois – environ la moyenne nationale – n’est disponible que si vous avez ces 60 $. En 2019, Pew Research a constaté que la moitié des utilisateurs non haut débit déclarent toujours ne pas s’abonner au service parce que c’est trop cher, et près d’un ménage sur cinq gagnant 30000 $ ou moins n’est pas en ligne.

Le projet de loi de relance s’attaque à ces deux problèmes, en investissant dans l’expansion de l’infrastructure à large bande et en aidant les gens à payer pour une connexion. Le premier obtient souvent beaucoup plus de temps d’antenne que le second.

«Les connexions à large bande sont essentielles pour les Américains qui cherchent à obtenir de nouveaux emplois et à accéder à l’école, aux soins de santé et à d’autres services gouvernementaux», a déclaré dimanche le sénateur Ron Wyden (D-OR) dans un communiqué. «Faire en sorte que les familles de travailleurs puissent rester en ligne rapportera des dividendes énormes pour l’éducation des enfants, aidera les gens à trouver un emploi et relancera la reprise économique l’année prochaine.

La Loi sur les connexions à large bande d’urgence de Wyden représentait les 3,2 milliards de dollars inclus dans le projet de loi de relance. Son bureau a travaillé avec les représentants Marc Veasey (D-TX) et Frank Pallone (D-NJ), qui ont présenté des dispositions à la Chambre à ce sujet.

«Avec un nombre accru de familles et d’entreprises travaillant à domicile tout au long de cette pandémie, nous avons reconnu à quel point il était important pour le Congrès de donner la priorité à un accès, une résilience et une adoption à large bande plus grands dans cet omnibus, et nous sommes heureux d’avoir réalisé exactement cela», Pallone , président du comité de l’énergie et du commerce, et le représentant Mike Doyle (D-PA) président du sous-comité des communications et de la technologie, ont déclaré dans un communiqué. «Nous devons continuer à nous assurer que nos réseaux de communication sont à la portée de tous les Américains, en particulier pour les entités de sécurité publique, quel que soit leur emplacement.»

Matt Wood, vice-président chargé de la politique du groupe de défense de la réforme des médias Free Press, a déclaré à Tony Romm du Washington Post qu’au moins 33 millions de ménages seraient éligibles à l’avantage d’abordabilité, que la FCC sera chargée de défendre et de gérer.

Ars Tecnica a une explication complète sur la façon dont les gens peuvent essayer d’accéder aux avantages.

Cependant, tout ce qui figure sur la liste de souhaits du haut débit n’a pas fait partie de l’accord. La FCC a un programme appelé E-Rate qui fournit un financement pour Internet dans les écoles et les bibliothèques. Cet Internet est généralement limité aux bâtiments physiques – ce qui n’est pas très utile pendant une pandémie, lorsque les gens enseignent et apprennent à domicile. Romm souligne qu’il y avait une proposition au Sénat de mettre 3 milliards de dollars dans E-Rate pour aider les écoles et les bibliothèques avec plus de points d’accès Internet et d’ordinateurs portables, mais cela n’a pas été inclus dans le projet de loi final.

Le sort du projet de loi de relance n’est pas non plus clair – mardi soir, le président Donald Trump a publié une vidéo critiquer le plan de relance. Il a dit qu’il voulait que les chèques de relance, actuellement fixés à 600 $, soient de 2 000 $. Il pourrait refuser de signer la facture.

Avoir Internet est extrêmement important pendant la pandémie. Ce sera aussi après.

Bien que l’épidémie de Covid-19 ait mis en évidence le coût de ne pas avoir accès à un Internet décent aux États-Unis, ce n’est pas comme si c’était un nouveau problème, et il ne disparaîtra pas une fois la pandémie terminée.

Dans un e-mail adressé à Vox, Gigi Sohn, membre éminent du Georgetown Institute for Technology and Law Policy, a déclaré que l’avantage du haut débit d’urgence est «historique» et représente une «reconnaissance bipartite du fait que le haut débit est essentiel à une pleine participation à la société». Elle a également qualifié le milliard de dollars consacré au déploiement tribal de «grand pas dans la bonne direction».

Mais elle a averti que les efforts ne devraient pas s’arrêter là. «La fracture numérique ne disparaîtra pas lorsque la pandémie disparaîtra, il reste encore beaucoup à faire», a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que le House Majority Whip Jim Clyburn (D-CA) (D-CA), doté de 100 milliards de dollars, un Internet accessible et abordable pour tous Act est le dépositaire de «beaucoup des meilleures idées”Pour aller de l’avant. Il prévoit notamment de consacrer 80 milliards de dollars au déploiement d’une infrastructure à large bande à haut débit dans tout le pays et de verser une subvention Internet de 50 $ par mois aux ménages à faible revenu, entre autres mesures, dans le but de remédier à la fois à l’accessibilité et à l’abordabilité. Plus tôt cette année, Sohn a décrit le projet de loi, qui a été adopté à la Chambre mais qui n’a mené nulle part au Sénat, comme le «magasin de bonbons» d’idées pour l’inclusion numérique dans une interview avec Recode.

Obtenir tout le monde en Amérique sur Internet est un objectif ambitieux – Recode a récemment exposé ce qu’il faudrait vraiment pour y parvenir. Le projet de loi de relance fait des progrès importants dans la résolution du problème souvent ignoré de l’abordabilité. Mais les vrais progrès vont demander beaucoup de travail pendant longtemps.