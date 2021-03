Le projet de loi de l’UE vise à corriger l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes

Poussant les États membres à s’attaquer aux disparités salariales entre les hommes et les femmes, l’Union européenne a révélé jeudi les détails d’une proposition de loi qui obligerait les entreprises à divulguer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et à donner aux candidats un accès aux informations sur les salaires lors d’entretiens d’embauche. Ce serait aussi fournir aux femmes de meilleurs outils pour lutter pour l’égalité de rémunération.

«Pour un salaire égal, vous avez besoin de transparence», a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la commission, qui s’était engagée à rendre la transparence des salaires contraignante. après son entrée en fonction en décembre 2019. «Les femmes doivent savoir si leurs employeurs les traitent équitablement. Et quand ce n’est pas le cas, ils doivent avoir le pouvoir de riposter et d’obtenir ce qu’ils méritent.

Bien que théoriquement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal soit l’une des valeurs fondatrices de l’Union européenne à 27 nations, la différence de salaire entre les hommes et les femmes effectuant le même travail est de 14,1% et la différence entre les retraites est de 30%, dit la commission. Selon le Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, un groupe de recherche, les femmes managers gagnent un quart de moins que les hommes.

Malgré plusieurs efforts pour faire respecter l’égalité de rémunération dans la pratique, pendant plus de 60 ans, elle a semblé hors de portée des femmes à travers le bloc, qui se présente comme le phare des droits humains et de l’égalité. Jusqu’à présent, seuls 10 pays européens, dont l’Autriche, l’Allemagne, l’Italie et la Suède, ont introduit une législation nationale sur la transparence des salaires.

Le projet de loi à l’échelle de l’UE doit être approuvé par les pays membres et le Parlement européen. On craint qu’il ne soit bloqué par les gouvernements nationaux, comme cela s’est produit avec la proposition de la Commission européenne de in introduire des quotas de genre dans les conseils de gestion. Méfiant face à ces obstacles potentiels, Vera Jourova, la plus haute responsable du bloc pour les valeurs et la transparence, a qualifié la proposition de rémunération de «pur pragmatisme et de bons calculs économiques», soulignant que l’égalité des sexes au travail profite aux entreprises.