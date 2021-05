Le projet de loi de la Maison de Caroline du Sud rétablit les escouades de tir comme méthode d’exécution pour les condamnés à mort – RT USA News

Les législateurs de Caroline du Sud ont approuvé une législation qui fera de la mort par peloton d’exécution une option légale pour les délinquants passibles de la peine capitale, dans un contexte de pénurie chronique de drogues utilisées pour les injections létales.

Éclairé en vert lors d’un vote à la Chambre 66-43 mercredi, la loi permettra aux condamnés à mort de choisir l’exécution par peloton d’exécution ou l’électrocution si des drogues injectables létales ne sont pas disponibles. Ayant déjà adopté le Sénat de l’État, le projet de loi n’a besoin que d’être signé par le gouverneur Henry McMaster, qui a indiqué qu’il le ferait.

Une fois signée, la loi fera de la Caroline du Sud le quatrième État des États-Unis à autoriser les pelotons d’exécution, aux côtés de l’Utah, du Mississippi et de l’Oklahoma. Il est actuellement l’un des neuf qui utilisent la chaise électrique.

Bien que l’État de Palmetto ait exécuté pour la dernière fois un prisonnier il y a près de 10 ans jour pour jour, 37 détenus y sont actuellement condamnés à mort, dont trois ont épuisé toutes leurs options d’appel. Cependant, l’administration de la peine de mort est au point mort ces dernières années en vertu des lois en vigueur, car les prisonniers peuvent choisir entre l’électrocution et l’injection létale. En raison des pénuries de médicaments, ils choisissent généralement ce dernier, retardant effectivement l’exécution indéfiniment.





La nouvelle loi approuvée par la State House mercredi maintient l’injection létale comme principal mode d’exécution, mais oblige les prisons à se tourner vers d’autres méthodes en cas d’épuisement de la drogue.

Bien qu’il ait été adopté par une large marge, certains démocrates ont fait des plaidoyers passionnés contre le projet de loi lors du débat au sol, parmi lesquels le représentant de l’État Justin Bamberg, qui a pointé du doigt les trois prisonniers menacés d’exécution imminente.

« [There are] trois êtres humains vivants et respirants avec un battement de cœur que ce projet de loi vise à tuer », a-t-il dit à ses collègues législateurs.

Si vous appuyez sur le bouton vert à la fin de la journée et votez pour faire adopter ce projet de loi hors de cet organe, vous pourriez aussi bien lancer l’interrupteur vous-même.

Les démocrates ont également proposé un certain nombre d’amendements dans le but de tuer la législation, proposant d’interdire entièrement la peine de mort, d’exempter les condamnés à mort actuels du changement de règle, ainsi que de retransmettre les exécutions en direct ou d’exiger des législateurs qu’ils en assistent. Les républicains ont finalement gagné, cependant, avec le représentant du GOP. Weston Newton faisant valoir que la loi consolerait les familles des victimes de la criminalité.

«Les familles des victimes de ces crimes capitaux ne peuvent obtenir aucune clôture parce que nous sommes pris dans cette phase de limbes où tous les appels potentiels ont été épuisés et les peines imposées par la loi ne peuvent pas être exécutées». dit Newton.

Au niveau fédéral, le ministère américain de la Justice s’est également réchauffé à la pratique ces derniers mois, élargissant ses règles d’exécution pour les détenus fédéraux aux pelotons d’exécution en novembre dernier, avant que Donald Trump ne quitte ses fonctions. Alors que le président Joe Biden a promis de mettre fin à la peine capitale pour les crimes fédéraux pendant la campagne électorale, il ne l’a pas encore fait. Sa rhétorique sur la peine de mort a fait un revirement dramatique depuis le parrainage d’un projet de loi sur la criminalité massive en 1994, qui a étendu la peine capitale à des dizaines d’infractions supplémentaires, y compris certains crimes liés à la drogue.

