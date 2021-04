Les législateurs de Floride ont adopté un projet de loi qui augmente les peines pour les émeutes, le pillage et la destruction de monuments, tout en rendant plus difficile pour les juridictions locales de décharger la police. Les démocrates l’ont condamné comme raciste.

Le Sénat de l’État a approuvé HB1, ou «Un acte relatif à la lutte contre le désordre public», jeudi avec 23 voix pour et 17 contre. Un républicain de Tampa Bay a rejoint les démocrates dans l’opposition. Il a autorisé la Chambre à majorité républicaine le mois dernier.

«Cette législation établit le juste équilibre entre la sauvegarde du droit constitutionnel de chaque Floridien de se rassembler pacifiquement, tout en garantissant que ceux qui se cachent derrière des manifestations pacifiques pour provoquer la violence dans nos communautés seront punis,» Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré dans un communiqué après l’adoption du projet de loi. Il devrait le signer dès la semaine prochaine.





Aussi sur rt.com

Licence pour tirer sur les émeutiers et les pillards? Le gouverneur de Floride propose d’élargir la loi « Stand Your Ground »







La version finale du projet de loi n’est pas tout à fait la « Permis de tirer sur les pillards » que les rapports sur le premier projet de novembre 2020 l’ont fait. Il augmente les sanctions pour de nombreux délits, y compris les émeutes, les pillages, les agressions et les coups et blessures d’officiels en uniforme. Il crée également un «Défense affirmative» dans les affaires civiles pour blessures, dommages matériels ou mort injustifiée lorsque la personne agit en légitime défense contre une personne reconnue coupable d’émeutes.

HB1 considère également comme un crime au troisième degré d’endommager ou de détruire un monument commémoratif ou un bien historique évalué à 200 $ ou plus, et le coupable paierait « coût total » de réparation ou de remplacement à titre de restitution, en plus d’une peine de 10 ans de prison.

Le projet de loi rend beaucoup plus difficile «Défund la police» au niveau municipal, et ouvre la voie à la responsabilité des municipalités pour les dommages matériels et les décès injustifiés si elles empêchent la police de réagir aux émeutes.

Une disposition interdit «Cyberintimidation par publication» des données personnelles dans l’intention d’inciter à la violence ou au harcèlement d’une personne, tandis qu’un autre proscrit le fait de menacer ou d’utiliser la force pour contraindre ou inciter une autre personne à «Assumer, abandonner ou maintenir un point de vue particulier contre sa volonté.»

Les démocrates se sont opposés au projet de loi et portaient du noir au Sénat pour «Pleurer la mort du premier amendement», selon un journaliste local. L’amendement à la Constitution américaine protège la liberté d’expression, de presse, de religion et de réunion.

«Cela n’empêchera pas les gens de se lever» a déclaré le sénateur Darryl Rouson, ancien président de section de la NAACP. «Cela n’arrêtera rien, sauf ceux qui ont peur. Je n’ai pas peur, » a-t-il déclaré après avoir voté contre le projet de loi, selon AP. «Je veux juste dire aux gens, continuez à frapper, continuez à protester, continuez à me lever malgré une tentative d’étouffer les voix.»





Aussi sur rt.com

Alors que la Floride prévoit le feu vert pour que les propriétaires de magasins tirent sur des pilleurs, les fusillades à midi pourraient devenir la nouvelle réalité américaine







Les démocrates ont fait valoir que le projet de loi était raciste et ciblait les participants aux manifestations de Black Lives Matter qui ont éclaté aux États-Unis l’année dernière, à la suite de la mort de George Floyd dans le Minnesota. Alors que de nombreuses villes américaines ont rapidement sombré dans des émeutes, la Floride est restée relativement calme – et DeSantis a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait l’intention de faire en sorte qu’elle le reste.

«Le projet de loi a été délibérément conçu pour enhardir le traitement policier disparate que nous avons vu maintes et maintes fois dirigé contre les Noirs et les Marrons qui exercent leur droit constitutionnel de manifester», Micah Kubic, le directeur exécutif de l’ACLU de Floride, a déclaré à AP.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!