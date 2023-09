Le projet de loi de financement du gouvernement républicain risque de s’effondrer

WASHINGTON – Les républicains d’extrême droite ont tenté de gouverner cette semaine, en concluant un accord de financement gouvernemental avec les législateurs de centre-droit dans l’espoir de sortir d’une impasse qu’ils ont eux-mêmes provoquée alors que le Congrès se dirige vers une éventuelle fermeture le 30 septembre.

Les Républicains de la Chambre ont publié le projet de loi dimanche soir, dans le but de rassembler suffisamment de soutien du Parti Républicain pour l’adopter lors d’un vote en salle, mais dans un retournement de situation, plusieurs législateurs ultraconservateurs de base ont qualifié l’accord de trop faible. Aujourd’hui, il risque de s’effondrer.

« C’est actuellement un désastre absolu du côté de la majorité », a déclaré lundi le représentant Steve Womack, R-Ark., membre du comité des crédits, sur « Meet The Press NOW » de NBC.

« Le temps presse, mais il ressort clairement de la conférence téléphonique d’hier soir et des remarques d’une poignée de membres sur les réseaux sociaux qui ont suivi… il n’a pas actuellement suffisamment de voix à la Chambre des représentants pour être adopté. »

L’ironie n’échappe pas aux Républicains traditionnels, qui ont vu à plusieurs reprises le Freedom Caucus d’extrême droite tenter d’imposer sa volonté au moyen d’exigences invraisemblables et abattre les compromis conçus pour maintenir le financement et le fonctionnement du gouvernement.

« Gouverner est difficile », a déclaré l’ancien représentant Charlie Dent, R-Pa., un modéré qui a servi de 2005 à 2018 et s’est affronté avec l’extrême droite. « La vie est dure. Vous ne pouvez pas obtenir tout ce que vous voulez dans ce monde.

L’accord a été négocié par les dirigeants du Freedom Caucus, dont le président, le représentant Scott Perry, R-Pa., et les représentants Chip Roy, R-Texas, et Byron Donalds, R-Fla., et les dirigeants du Main Street Caucus, les représentants Dusty. Johnson, RS.D., et Stephanie Bice, R-Okla. Il financerait le gouvernement jusqu’au 31 octobre pour gagner plus de temps pour une mesure à long terme, tout en imposant une réduction de 8 % des programmes nationaux, avec des exceptions pour le Pentagone et les anciens combattants, et inclurait une série de politiques d’immigration restrictives qui sont populaires dans le monde. la droite.

Même si le projet de loi devait être adopté par la Chambre, où les Républicains contrôlent une faible majorité, il mourrait au Sénat dirigé par les Démocrates, a déclaré le chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y., qui l’a qualifié de mesure « bâclée et imprudente » qui ressemble à une « liste de souhaits du Freedom Caucus ».

Pourtant, des membres de la base de droite comme les représentants Marjorie Taylor Greene, R-Ga., Matt Gaetz, R-Fla., Dan Bishop, RN.C., Eli Crane, R-Ariz., et d’autres ont déclaré ils rejetteront l’accord, s’en tenant à leur ligne rouge consistant à refuser de soutenir les projets de loi provisoires qui ne répondent pas à leurs objectifs.

Les dirigeants du Freedom Caucus sont frustrés que ces membres ne soient pas disposés à accepter des compromis pour garantir les votes.

« Malheureusement, certains de mes collègues ne pensent pas que cela soit suffisant. Ils veulent se cacher derrière un autre discours. Ils veulent essayer de trouver, oh, nous devons faire plus sur le DOJ, ou faire plus sur ceci ou cela ou autre. Il n’y a pas de supplément pour l’Ukraine, il n’y a pas de supplément pour les urgences en cas de catastrophe », a déclaré lundi Roy à l’animateur de radio conservateur Guy Benson. « Il s’agit tout simplement d’un projet de loi solide. »

Donalds, arborant des aviateurs alors qu’il entrait dans le bureau du président Kevin McCarthy lundi, a déclaré : « Pour mes collègues qui ne sont pas d’accord, je leur demanderais : quel est votre plan ? Quelle est votre stratégie ?

Au fil des années, les modérés du Parti républicain ont supplié le Freedom Caucus et les membres d’extrême droite de remporter de petites victoires, de proposer des alternatives viables et de ne pas laisser le parfait être l’ennemi du bien, souvent en vain.

« Nous avons déjà entendu cela », rigola Dent. « Vous savez, ‘Je vote contre le projet de loi à cause de ce qu’il ne contient pas.’ … Quand c’est vous qui négociez le projet de loi et que vous voulez le projet de loi, alors c’est drôle de voir à quel point votre politique devient très situationnelle – jugez ce qu’il y a dans le projet de loi ! Nous disions cela tout le temps.

Le projet de loi divise désormais un groupe de républicains qui s’opposaient initialement à McCarthy en tant que président, certains, comme Roy et Donalds, choisissant de prendre la tête des négociations, tandis que d’autres s’entêtent. Donalds en a discuté avec Gaetz en ligne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il considérait que son rôle était de fournir des votes au Freedom Caucus pour le projet de loi qu’il a négocié, Perry a répondu : « C’est le travail du whip de compter les votes. Les membres votent eux-mêmes.

Le whip de la majorité Tom Emmer, R-Minn., a déclaré que son équipe fouetterait les votes sur la mesure, la qualifiant de « travail en cours ».

Le président du comité du règlement intérieur, Tom Cole, R-Okla., a déclaré qu’il disposait des voix nécessaires pour approuver le projet de loi en commission, mais qu’il n’était pas sûr qu’il puisse avancer à la Chambre plénière.

Avec l’échéance du 30 septembre à l’horizon, les craintes d’une fermeture du gouvernement augmentent parmi les hauts responsables républicains.

« Ils ne peuvent pas se permettre de tâtonner, sinon ils vont devoir compter sur la gauche pour obtenir ces votes », a déclaré Womack. « Je me demande si nous ne pouvons même pas faire adopter une règle à ce sujet. Et cela signifie que nous allons rester ici encore une semaine sans rien faire. Pendant ce temps, le pays se dirige vers la fermeture.»