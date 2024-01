Le projet de loi de dépenses du Congrès de 1,7 billion de dollars est jugé au Texas

La signature par Joe Biden du Consolidated Appropriations Act de 2023 pourrait, en effet, être nulle et non avenue d’ici la fin de la journée si un juge fédéral de Lubbock, au Texas, est d’accord avec le procureur général de l’État sur le fait que le projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars n’a jamais été valablement adopté parce que la Chambre des représentants ne disposait pas du quorum requis par la Constitution.

Le procès dans cette affaire extrêmement importante, État du Texas c. Ministère de la Justicecommence lundi à 10 h 30, heure de l’Est, devant le juge du tribunal de district James Hendrix – une personne nommée par Trump qui a été nommée pour la première fois par Barack Obama.

Voici votre texte de loi afin que vous puissiez suivre l’évolution de la situation.

Pelosi joue vite et librement avec la Constitution

Le 15 février 2023, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a déposé costume dans État du Texas c. Ministère de la Justicecontestant la constitutionnalité de la loi de crédits consolidée de 2023. Comme l’explique le procès de Paxton, le projet de loi omnibus de dépenses est né de la Chambre des représentants sous le nom de résolution 2617. Après que la chambre basse a adopté le HR 2617 en septembre 2021, le projet de loi a été soumis au Sénat, qui a adopté une version différente du projet de loi en novembre 2022.

Parce que les projets de loi de dépenses différaient, le Congrès devait les réconcilier, chaque organe étant ensuite tenu d’adopter la version amendée. Le 22 décembre 2022, le Sénat a approuvé les amendements de la Chambre au projet de loi, la Chambre se réunissant le lendemain pour examiner les modifications proposées par le Sénat.

Comme je l’ai expliqué peu de temps après que Paxton ait poursuivi l’administration Biden en justice, voici où le problème constitutionnel est survenu :

Lorsque la Chambre s’est réunie le 23 décembre 2022 pour voter sur la loi de crédits consolidée, elle n’avait pas le quorum pour mener ses affaires. Seuls 201 représentants étaient présents. La Chambre a néanmoins procédé au vote. Mais il ne s’agit pas seulement de compter les votes des membres présents. Cela a ajouté au décompte 226 voix supplémentaires, exprimées par les législateurs présents de la Chambre au nom des absents qui les avaient nommés « mandataires ». Alors que les votes des personnes physiquement présentes totalisaient 88 pour et 113 contre, le greffier de la Chambre a enregistré que le projet de loi a été adopté avec une marge de 225 pour, 201 contre et 1 présent, en s’appuyant sur une règle initialement adoptée en mai 2020 qui permettait aux députés de ‘désigner[] un autre membre en tant que mandataire » pour « voter » du membre désignant si « une urgence de santé publique due à un nouveau coronavirus est en vigueur »[.]’

Puis, le 29 décembre 2022, Biden a signé la loi de crédits consolidée, prévoyant des crédits jusqu’à l’exercice se terminant le 30 septembre 2023.

La question de la clause de quorum

Dans son procès, Paxton a fait valoir que parce que la règle de procuration de la Chambre viole la clause de quorum de la Constitution, qui, selon le Texas, exige la présence physique d’un membre, la loi de crédits consolidée n’est jamais devenue loi.

La clause de quorum, figurant à l’article I de la Constitution américaine, prévoit :

Chaque Chambre sera juge des élections, des rapports et des qualifications de ses propres membres, et un La majorité de chacun constituera un quorum pour faire des affaires.; mais un plus petit nombre peut s’ajourner de jour en jour et peut être autorisé à contraindre la présence des membres absents, de telle manière et sous telles pénalités que chaque chambre peut prévoir.

La question fondamentale du procès de lundi sera de savoir si cette disposition exigera la présence physique des membres de la Chambre pour voter sur un projet de loi ou permettra à la Chambre d’autoriser le vote par procuration.

Le Texas a raison : le vote par procuration est verboten

D’un point de vue originaliste, qui examine le texte, la structure et la compréhension originale de la Constitution, l’argument de la clause de quorum du Texas est correct.

Cela n’aurait guère de sens que la Constitution dise expressément qu’en cas d’absence de quorum, la Chambre est « autorisée à contraindre les membres absents à être présents », si le vote par procuration était autorisé. En outre, comme le note la plainte de Paxton, « les délégués à la Convention constitutionnelle ont rejeté les propositions qui auraient permis aux représentants de « voter par procuration ». » Les fondateurs avaient également précédemment rejeté le vote par procuration lors des débats sur les articles de la Confédération, illustrant ainsi que seuls ceux physiquement les présents sont comptés aux fins du quorum.

La Cour suprême a également détenu que pour mener les affaires du Congrès, la Constitution exige qu’une majorité de membres soient « réellement et physiquement présents ». Cela correspond au sens de « présent » lors de la fondation : « non absent ; face à face; être à portée de main. D’autres dispositions constitutionnelles, telles que les exigences en matière de tenue de registres et les règles de mise en accusation au Sénat, indiquent la nécessité de physique présence.

Les opérations du Congrès au cours des deux siècles précédant les confinements dus au Covid-19, y compris lors de diverses urgences nationales, établissent en outre que la clause de quorum nécessite la présence physique des législateurs. Comme le Texas l’a souligné dans son procès :

Lors de l’épidémie de fièvre jaune, Thomas Jefferson a exhorté le président Washington à maintenir le Congrès à Philadelphie, alors capitale, même si cela impliquait de se réunir « en plein air »[ie]lds.’ … [I]Au lendemain de cette épidémie, le Troisième Congrès a promulgué une loi – toujours en vigueur aujourd’hui – stipulant que «[w]Chaque fois que le Congrès est sur le point de se réunir et qu’en raison de la prévalence d’une maladie contagieuse ou de l’existence d’autres circonstances, il serait, de l’avis du Président, dangereux pour la vie ou la santé des membres de se réunir au siège du gouvernement, ” Le président pourrait “convoquer le Congrès à tout autre endroit qu’il jugera approprié”.

Il n’y aurait aucune raison de se réunir « en plein champ » ou de « convoquer le Congrès à tout autre endroit qu’il jugera approprié » si la Chambre et le Sénat pouvaient plutôt opter pour le vote par procuration sans la présence d’élus. De plus, pendant la guerre civile, la pandémie de grippe espagnole, la guerre froide et les attentats terroristes du 11 septembre, le Congrès a continué à se réunir en personne.

Le Texas a raison, et maintenant ?

Cette pratique établie de longue date, associée au texte et à la structure de la Constitution, confirme que la clause de quorum exige la présence physique des législateurs élus. Mais seuls 201 membres étaient physiquement présents à la Chambre le 23 décembre 2022, ce qui signifie que le corps législatif n’avait pas le quorum « pour faire des affaires ». Par conséquent, la Chambre n’a pas pu – et n’a pas – adopté la loi de crédits consolidée.

Cela signifie-t-il donc que l’ensemble du projet de loi omnibus de dépenses de 1 700 milliards de dollars est inconstitutionnel ?

Oui et non : parce que la clause de quorum, correctement interprétée, exigeait la présence physique d’une majorité des membres « pour faire des affaires », et parce que la Chambre n’avait pas le quorum requis lorsqu’elle prétendait adopter la loi de crédits consolidée de 2023, les 1 700 milliards de dollars Le projet de loi de dépenses a été « adopté » de manière inconstitutionnelle.

Mais le Texas ne conteste que deux aspects du Consolidated Appropriations Act et ne demande que des mesures déclaratoires et des injonctions liées à ces deux dispositions. Plus précisément, Paxton demande une décision selon laquelle l’élargissement par la législation de la disposition anti-discrimination du titre VII pour obliger les employeurs, y compris le Texas, à fournir des « aménagements raisonnables » aux « limitations liées à la grossesse, à l’accouchement ou aux conditions médicales connexes d’un employé qualifié » est nulle et non avenue. Alors que le Texas maintient qu’il propose déjà de tels « aménagements raisonnables », cet amendement au Titre VII nuit à l’État en augmentant les litiges et autres coûts lorsque les employés croient à tort que le Texas leur a refusé un aménagement raisonnable, fait valoir l’État.

Deuxièmement, l’État de Lonestar conteste les 20 millions de dollars affectés au financement des organisations à but non lucratif et des gouvernements locaux afin de connecter les étrangers illégaux libérés par l’immigration et les douanes avec divers services sociaux. Selon l’État, ce crédit encourage encore plus l’immigration illégale et alourdit les coûts en matière d’éducation, de soins de santé et autres.

Si le Texas l’emporte après le procès de lundi, la décision du tribunal se limiterait à ces deux dispositions du Consolidated Appropriations Act de 2023. Cependant, pour radier ces deux parties du projet de loi omnibus de dépenses, le tribunal fédéral devrait d’abord conclure que la Chambre a violé la clause de quorum et n’a donc jamais adopté la loi constitutionnellement.

Conséquences d’une victoire au Texas

Parce que la plainte de Paxton est limitée, une victoire du Texas aura une portée limitée. Et comme l’administration Biden fera appel de toute décision défavorable, au moment où la décision sera définitive, l’exercice se terminant le 30 septembre 2024 sera terminé. Cela signifie que les 1 700 milliards de dollars auront déjà été dépensés, et que les 20 millions de dollars affectés au programme pilote d’aide aux étrangers illégaux ainsi que tout autre dollar « autorisé » par le projet de loi omnibus de dépenses appartiendront à l’histoire ancienne.

Ce ne sera cependant pas la fin de l’affaire, en raison de la soi-disant Loi sur l’équité des travailleuses enceintes que le Congrès a intégrée dans la législation de dépenses. Cette partie du projet de loi omnibus n’avait rien à voir avec les crédits et modifiait plutôt les parties substantielles du titre VII. Ainsi, même une fois que tout l’argent aura été dépensé, il y aura un aspect de la loi de crédits consolidée de 2023 qui pourrait être supprimé.

Savoir que la décision en faveur du Texas n’affectera aucune des 1,7 billions de dollars du projet de loi de dépenses devrait apaiser les inquiétudes pratiques que le juge Hendrix pourrait avoir quant au fait que le projet de loi est trop important pour être déclaré inconstitutionnel. Et même si la suppression de l’amendement au Titre VII aura certaines conséquences, le Congrès peut toujours rétablir la disposition sur les « aménagements raisonnables », bien que cela soit peu probable avec la Maison Rouge actuelle.

Pourtant, les conséquences d’une décision en faveur du Texas seraient encore énormes, car cela équivaudrait à une déclaration d’un tribunal fédéral selon laquelle une majorité de membres du Congrès et le président Joe Biden ont violé leur devoir d’exécuter fidèlement les lois des États-Unis – et c’est ce qu’ils ont fait. à hauteur de 1,7$…