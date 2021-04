De grands groupes commerciaux tels que la Chambre de commerce des États-Unis, la Business Roundtable et la National Association of Manufactures ont également déployé des lobbyistes pour influencer les initiatives.

Microsoft, Koch Industries, Verizon, Delta, Bayer, Pacific Gas and Electric, T-Mobile, Lockheed Martin et Comcast font partie des entreprises qui ont fait pression sur les responsables au sujet du projet de loi Covid ou du paquet d’infrastructure. Dans certains cas, les sociétés ont exercé des pressions sur les courtiers en énergie CC au sujet des deux mesures.

Au moins deux douzaines d’organisations ont concentré leurs efforts de lobbying sur le projet de loi de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars de Biden, qu’il a promulgué en mars, et sa proposition d’infrastructure de 2 billions de dollars, selon les rapports de divulgation du premier trimestre examinés par CNBC. Les rapports s’étendent de janvier, le même mois où Biden a été inauguré, à la fin du mois de mars.

Plusieurs géants de l’entreprise ont activement fait pression sur la Maison Blanche et les membres du Congrès sur deux des énormes programmes de dépenses du président Joe Biden.

CNBC a déjà rapporté comment les chefs d’entreprise ont contacté l’administration pour partager leurs idées sur la façon de payer le plan d’infrastructure de Biden. Biden veut augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, ce à quoi certaines entreprises et de nombreux groupes favorables aux entreprises se sont opposés.

La société de télécommunications T-Mobile a versé 90 000 dollars à Putala Strategies au cours du premier trimestre. L’entreprise a été fondée par Christopher Putala, qui s’est engagé avec le bureau de la Maison Blanche pour T-Mobile au cours des trois derniers mois.

Putala était avocat pour Biden lorsqu’il a siégé au Comité judiciaire du Sénat. Selon le rapport de lobbying, Putala a travaillé pour influencer la Maison Blanche à la fois sur le plan d’infrastructure de Biden et sur la proposition de secours contre le coronavirus.

Le dossier indique que Putala a fait pression sur la Maison Blanche et le Congrès sur « les pratiques de l’industrie du haut débit; les problèmes concernant la fourniture de services sans fil; les problèmes de gestion du spectre; l’American Rescue Plan Act de 2021; et la proposition d’infrastructure administrative (The American Jobs Plan) ».

Le plan d’infrastructure de Biden propose d’investir 100 milliards de dollars pour étendre l’accès public au haut débit. Les dépenses cibleraient les zones mal desservies et donneraient la priorité au soutien des réseaux à large bande affiliés aux gouvernements locaux, aux organismes sans but lucratif et aux coopératives.

La compagnie aérienne Delta a payé 30 000 $ à Rowland Strategy Group au premier trimestre pour faire pression, au moins en partie, sur la facture de secours de Covid et sur le paquet d’infrastructure.

Le lobbyiste menant le compte est James Rowland, le fondateur de l’entreprise, et il s’est engagé avec des membres du Congrès. Le rapport note que Rowland a fait pression sur « les réponses de reprise économique du Congrès à la pandémie COVID; American Rescue Plan, American Jobs Plan. »

Avant de lancer sa boutique de lobbying, Rowland a déjà été avocat principal au sein du Comité judiciaire du Sénat pendant environ un an à partir de 2000, selon sa page LinkedIn.

Le plan de Biden vise à investir 621 milliards de dollars dans les infrastructures de transport telles que les ponts, les routes et les aéroports. Les républicains du Sénat ont proposé de mettre 44 milliards de dollars dans les aéroports.

Koch Industries, Verizon, Bayer et Microsoft étaient certaines des entreprises qui se sont concentrées sur le lobbying du projet de loi de secours de Covid au premier trimestre.

Koch, un massif conglomérat dirigé par le milliardaire libertaire et militant politique Charles Koch, a dépensé plus de 2,6 millions de dollars en lobbying au premier trimestre. Une partie de son objectif a été de faire pression sur le Congrès sur le projet de loi de secours Covid, selon le rapport de divulgation.

Le dossier indique également que la société a fait pression sur le plan de Biden «Reconstruire de meilleurs emplois et de relance économique et le projet de loi connexe». Ce plan comprend sa proposition d’infrastructure.

Microsoft a dépensé un peu plus de 2,5 millions de dollars en lobbying au cours des trois premiers mois de 2021.

Le projet de loi de secours de Covid figurait parmi les nombreux autres problèmes sur lesquels Microsoft a fait pression l’année précédente, selon des documents. En ce qui concerne le projet de loi Covid et les autres questions, Microsoft a fait pression sur les membres du Congrès, le bureau exécutif du président et d’autres agences administratives.

Le bureau exécutif du président comprend plusieurs groupes consultatifs pour le président, notamment le Conseil des conseillers économiques, le Conseil national de sécurité et le Bureau de la gestion et du budget.

Divulgation: Comcast possède NBCUniversal, la société mère de CNBC.