WASHINGTON – Le Sénat a adopté avec un soutien bipartite écrasant un projet de loi contre les crimes de haine pour lutter contre une augmentation drastique de la violence et de la discrimination à l’encontre des Américains d’origine asiatique pendant la pandémie COVID-19.

La loi sur les crimes de haine COVID-19 a dégagé la chambre lors d’un vote de 94 voix contre 1. Cela accélérerait l’examen par le ministère de la Justice des crimes haineux etdésignerait un fonctionnaire du MJ pour superviser l’effort.

Il chargerait également le département de coordonner avec les groupes locaux d’application de la loi et les organisations communautaires pour faciliter et sensibiliser au signalement des crimes de haine,y compris la mise en place d’un système de signalement des crimes de haine en ligne dans plusieurs langues.

La législation, qui se dirige maintenant vers la Chambre dirigée par les démocrates, est l’un des rares projets de loi à adopter ce Sénat avec le soutien des républicains et des démocrates. De nombreux démocrates s’attendaient à un combat législatif, mais les républicains ont signalé très tôt leur volonté de faire des compromis sur la législation, et les sénateurs des deux parties négocient depuis des semaines.

lelégislation élargie, dirigée par le sénateur Mazie Hirono, D-Hawaii,a subi plusieurs changements bipartisans avant son passage définitif.

S’exprimant depuis le parquet du Sénat jeudi, Hirono a déclaré qu’en adoptant le projet de loi « nous enverrons un puissant message de solidarité à la communauté AAPI que le Sénat ne sera pas un spectateur alors que la violence anti-asiatique augmente dans notre pays. »

« Le vote d’aujourd’hui sur le projet de loi contre les crimes haineux asiatiques est la preuve que lorsque le Sénat a la possibilité de travailler, le Sénat peut travailler pour résoudre des problèmes importants », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., depuis le Sénat. plancher, avant l’adoption du projet de loi.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré la semaine dernière qu’en tant que «fier mari d’une femme d’origine asiatique américaine, je pense que cette discrimination contre les Américains d’origine asiatique est un réel problème.» McConnell est le mari d’Elaine Chao, l’ancien transporteur. secrétaire née à Taiwan.

Un ajout à la facture des sens. Richard Blumenthal, D-Conn., Et Jerry Moran, R-Kan., établirait des subventions pour aider les gouvernements locaux et des États à encourager davantage de formation sur les crimes de haine pour les forces de l’ordre, établirait des lignes d’assistance téléphonique pour les crimes de haine et permettre un effort de «réhabilitation» pour les auteurs de crimes de haine.

Le projet de loi doit encore être adopté par la Chambre pour arriver au bureau du président Joe Biden. Il allait être débattu au sein du comité judiciaire de la Chambre mardi, mais le président de la République Jerry Nadler, DN.Y., a reporté cette discussion jusqu’à ce que le Sénat vote, ce qui signifie qu’il est peu probable que le projet de loi passe à un vote à la Chambre plénière pendant au moins un quelques semaines.

«La lutte contre les crimes haineux de l’AAPI reste une priorité absolue pour les démocrates de la Chambre. Nous suivons de près les délibérations du Sénat et nous prendrons bientôt des mesures sur cette question », a déclaré le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md.,.

Depuis plus d’un an, les rapports d’incidents de haine contre les Américains d’origine asiatique ont augmenté.

Stop AAPI Hate, un groupe de défense qui suit les incidents de haine, a déclaré avoir reçu près de 3800 rapports d’incidents de haine à travers le pays depuis mars 2020, contre environ 100 incidents par an les années précédentes. Il en a suivi 987 au cours des deux premiers mois de 2021.

À la suite de la fusillade de masse du mois dernier à Atlanta qui a tué huit personnes – dont six étaient des femmes d’origine asiatique – les législateurs des deux chambres du Congrès ont poussé à accélérer l’adoption de la législation et ont appelé à une action rapide.

Une autre modification apportée à la législation, dans le cadre des discussions avec le sénateur Raphael Warnock, D-Ga., Comprenden ajoutant les noms de ces huit personnes tuées dans le projet de loi.

Les législateurs américains d’origine asiatique ont présenté une législation traitant de la question lors du dernier Congrès, mais à part l’adoption par la Chambre d’une résolution non contraignante condamnant le sectarisme anti-asiatique et la discrimination pendant la pandémie COVID-19, aucune loi n’a été promulguée.

La représentante Grace Meng, DN.Y., co-auteur de la législation, a déclaré lundi lors d’un rassemblement avec Schumer que « nous prenons enfin des mesures au Congrès » après un an de discrimination qui a fait peur à de nombreux membres de la communauté AAPI d’utiliser les transports en commun ou même de quitter leur domicile.

La législation est soutenue par Biden et la Maison Blanche, le président déclarant en mars: «Il est temps pour le Congrès de codifier et d’étendre ces actions – parce que chaque personne dans notre pays mérite de vivre sa vie dans la sécurité, la dignité et le respect».