Le projet de loi controversé sur les contrôles de police devient un paratonnerre dans la course au siège de George Santos : « Mépris de la police »

La controversée loi anti-flic « How Many Stops Act » approuvée par le conseil municipal – annulant le veto du maire Eric Adams – est devenue un paratonnerre dans les élections spéciales très disputées pour remplacer l’ex-représentant expulsé George Santos.

La campagne de la républicaine Mazi Pilip a qualifié de dangereuse la mesure du conseil progressiste et a insisté sur le fait que c’était une autre raison pour laquelle elle devrait être élue contre le démocrate Tom Suozzi lors des élections spéciales du 13 février pour le 3e district couvrant le comté de Nassau et l’est du Queens.

“Cette annulation du veto prouve une fois de plus que les politiciens extrémistes comme Tom Suozzi sont unis pour faire tout ce qu’ils peuvent pour rendre le travail de la police plus difficile”, a déclaré Brian Devine, directeur de la communication de la campagne Pilip.

“Nous avons vu le mépris de Tom Suozzi envers la police lorsqu’il a voté contre la condamnation du mouvement” defund the police “et pour le George Floyd Justice in Policing Act pendant son mandat au Congrès”, a-t-il poursuivi.

“Le renvoyer à Washington ne fera que nuire davantage à la sécurité publique et exacerber la montée de la criminalité à laquelle notre État est confronté.”

Le projet de loi « Combien d’arrêts » oblige les agents de la police de New York à rendre compte des interactions, même mineures, avec le public.

Les critiques, dont Adams, ont fait valoir que cela enterrerait les policiers sous la paperasse et menacerait la sécurité publique.

La campagne de la républicaine Mazi Pilip a qualifié le vote du conseil municipal de dangereux et a insisté sur le fait que c’était une autre raison pour laquelle elle devrait être élue face au démocrate Tom Suozzi lors des élections spéciales du 13 février. Dennis A. Clark

« Mazi se tient aux côtés de nos courageuses forces de l’ordre, et c’est pourquoi elle est la seule candidate dans cette course qui a été soutenue par les syndicats de police, dont sept (dont la NYPD Sergeants Benevolent Association) lui ont apporté un ferme soutien. Voter pour Mazi, c’est voter pour des rues plus sûres », a déclaré Devine.

Le projet de loi controversé est une loi locale qui n’a rien à voir avec le Congrès, mais même les démocrates ont admis qu’il pourrait s’agir d’un problème important dans le 3e district, qui est fermement pro-flic – surtout après que la criminalité et la sécurité publique soient toutes deux majeures. préoccupations des électeurs lors de l’élection du gouverneur de New York en 2022 et de l’élection du maire de Big Apple en 2021.

« Observation politique, le vote @NYCCouncil d’hier aidera certainement le GOP dans les districts swing. Cela pourrait causer des dommages immédiats à @Tom_Suozzi », Sal Albanese, ancien conseiller démocrate de Brooklyn et candidat à la mairie. a écrit le mercredi X.

Albanese a déclaré que Suozzi est un « homme bon » avec un bilan favorable à la sécurité publique, mais que cela pourrait ne pas suffire.

“Ce que le conseil municipal a fait est définitivement un cadeau pour les républicains”, a déclaré le policier au Post.

“Même si vous êtes un démocrate modéré, les républicains l’utiliseront contre vous.”

Suozzi, cependant, a insisté sur le fait qu’il s’opposait également à la loi anti-flic et a visé le bilan de Pilip.

“Je suis 100% pro-application de la loi et je suis totalement en désaccord avec le fait que le conseil municipal annule le veto du maire”, a déclaré le démocrate, qui est un allié du maire Adams.

“Cette annulation du veto prouve une fois de plus que les politiciens extrémistes comme Tom Suozzi sont unis pour faire tout ce qu’ils peuvent pour rendre le travail de la police plus difficile”, a déclaré Brian Devine, directeur de la communication de la campagne Pilip. James Keivom

“Au lieu de me lancer des attaques sans fondement et irresponsables, Mazi Pilip devrait expliquer pourquoi elle n’a pas soutenu l’embauche de 80 policiers supplémentaires dans le comté de Nassau”, a-t-il ajouté, faisant référence à un amendement proposé par les démocrates et rejeté.

Le camp Suozzi s’est également vanté du fait que le comté de Nassau avait enregistré un taux de criminalité record lorsqu’il en était le directeur général et qu’il avait honoré les policiers de Nassau, du Queens et de sa ville natale de Glen Gove lors des manifestations de George Floyd.

Lors de sa candidature au poste de gouverneur en 2022, Suozzi s’est présenté comme candidat au maintien de l’ordre, appelant à une loi plus stricte sur la libération sous caution et dénonçant la gouverneure Kathy Hochul pour ne pas en faire assez pour protéger les New-Yorkais.

Le projet de loi « Combien d’arrêts » oblige les agents de la police de New York à rendre compte des interactions, même mineures, avec le public. Gregory P. Mangue

Le leader démocrate du comté de Nassau, Jay Jacobs, a critiqué le GOP pour avoir tenté de diffamer Suozzi.

“Tom est favorable aux forces de l’ordre et cette question n’a rien à voir avec le Congrès”, a déclaré Jacobs.

«Cela détourne l’attention des véritables problèmes auxquels le Congrès doit s’attaquer. C’est ce que font tout le temps les Républicains », a-t-il ajouté.





