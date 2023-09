Le projet de loi controversé sur les commissions électorales des républicains de Caroline du Nord, expliqué

La semaine dernière, l’assemblée législative contrôlée par les Républicains de Caroline du Nord a adopté un nouveau projet de loi frappant qui pourrait, dans de bonnes circonstances, lui permettre de peser sur le résultat des élections de l’État si la course à la présidentielle est contestée en 2024. Il s’agit d’un changement majeur qui pourrait menacer l’accès au vote. – ainsi que le processus démocratique de l’État.

La législation en question donnerait à la législature de l’État de Caroline du Nord la possibilité de décider qui pourra siéger aux conseils électoraux locaux et étatiques, à la place du gouverneur. Depuis environ un siècle, les gouverneurs sélectionnent les cinq membres du conseil électoral de l’État (en nommant généralement trois membres de leur propre parti et deux de l’opposition). Ils ont également choisi le chef de chaque conseil de comté, tandis que les responsables locaux choisissaient les autres membres du conseil de comté.

En vertu du nouveau projet de loi, au lieu de cinq membres, les conseils locaux en auraient quatre et le conseil d’État en aurait huit. Les deux seraient répartis à parts égales entre les deux partis et choisis par les dirigeants de la majorité et de la minorité de la Chambre des représentants et du Sénat.

Cet arrangement pourrait conduire à une impasse si les commissions électorales étaient à égalité sur un résultat potentiel. Il y a actuellement un manque de clarté sur la manière de résoudre les liens, et la Chambre et le Sénat n’ont pas encore résolu leurs divergences dans leurs versions du projet de loi. La version de la Chambre du projet de loi donne au corps législatif le pouvoir de décider des liens au sein du comité électoral de l’État, ce qui pourrait lui donner le contrôle de décisions telles que la certification ou non des résultats d’une élection présidentielle.

Les démocrates ont exprimé leur inquiétude que les républicains à la Chambre pourraient utiliser la nouvelle politique pour tenter de garantir que les électeurs de l’État soutiennent le candidat du GOP, quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle de l’État. Une telle décision irait à l’encontre de la loi fédérale telle qu’établie par la loi sur le décompte électoral, qui a été mise à jour après l’insurrection du 6 janvier, déclenchant probablement des contestations judiciaires.

La législation pourrait également avoir de graves conséquences sur le droit de vote.

Comme l’explique Ari Berman pour Mother Jones, les commissions électorales régionales sont chargées de déterminer combien de sites de vote anticipé seront proposés dans leurs circonscriptions. En cas d’égalité des voix, il revient au conseil d’État de décider d’approuver ou non les plans du conseil de comté. Le projet de loi abaisserait le seuil nécessaire pour que le conseil d’État rejette les plans d’un comté, ce qui rendrait plus probable les rejets. Si un plan n’est pas approuvé, un comté disposera alors du nombre de lieux de vote anticipé requis par la loi de l’État : un.

Cela pourrait sérieusement limiter la capacité des gens à voter dans les zones peuplées et affecterait probablement de manière disproportionnée les partisans démocrates : ils ont tous deux tendance à vivre dans des zones plus urbaines et sont plus susceptibles que les électeurs du Parti républicain de voter tôt.

Les chances que le projet de loi devienne loi sont très fortes. Une version a déjà été adoptée par la Chambre et le Sénat. Et bien que le gouverneur démocrate Roy Cooper soit susceptible d’y opposer son veto, les républicains de Caroline du Nord disposent d’une majorité qualifiée dans les deux chambres, ce qui leur permet d’ignorer tout veto. De plus, même si le projet de loi était contesté devant les tribunaux, la Cour suprême de l’État, dominée par les républicains, pourrait bien le confirmer.

Le projet de loi de Caroline du Nord s’inscrit dans une tendance plus large

La Caroline du Nord est l’une des nombreuses législatures républicaines qui s’efforcent de se donner davantage de poids sur la manière dont les élections sont administrées et sur la manière dont les gens peuvent voter.

Les législateurs du Wisconsin, mécontents de la façon dont l’administratrice de la commission électorale, Meagan Wolfe, a géré les élections de 2020, que Trump a perdues, tentent de la destituer de son poste. En Géorgie, les législateurs républicains examinent également les performances des responsables électoraux dans le comté de Fulton, très bleu, après s’être donné la possibilité de le faire en vertu d’une loi de 2021. De plus, la Louisiane et l’Arkansas font partie des endroits qui ont envisagé d’exiger des autorités locales qu’elles fassent approuver par les législatures des États tout changement électoral mettant en œuvre la loi fédérale.

Il y a également eu des dizaines de projets de loi ciblant le droit de vote dans différents États, y compris une législation dans l’Ohio qui limiterait la capacité des citoyens à voter par correspondance et une législation dans le Wyoming qui donne moins de temps aux gens pour voter par anticipation.

De tels changements pourraient avoir un impact démesuré en Caroline du Nord et dans d’autres États du champ de bataille où les élections fédérales ont été décidées par des marges serrées ces dernières années. Puisqu’elles pourraient être décisives lors des élections présidentielles et sénatoriales, les actions des législatures républicaines dans les États charnières, en particulier, pourraient façonner de manière significative la politique nationale et pourraient même constituer une menace unique pour la démocratie.