Un législateur californien propose que l’État oblige les gens à obtenir un baccalauréat ou à avoir 25 ans avant de devenir policier.

Le député Reggie Jones-Sawyer, D-Los Angeles, a présenté lundi le projet de loi à l’assemblée législative de l’État qui vise à minimiser l’utilisation de la force meurtrière par la police. Les partisans du projet de loi disent que les officiers plus matures et plus instruits sont susceptibles de faire preuve d’une plus grande maîtrise de soi et moins susceptibles d’utiliser une force meurtrière.

«Ce projet de loi fondé sur les données repose sur des années d’études et de nouvelles connaissances du développement du cerveau pour garantir que seuls les agents capables de prendre des décisions et de juger de haut niveau dans des situations tendues soient chargés de travailler dans nos communautés et nos établissements correctionnels», a déclaré Jones Sawyer, qui préside le Comité de la sécurité publique de l’Assemblée, dans une déclaration.

Actuellement, les policiers en Californie doivent être âgés de 18 ans et avoir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent.

Si le projet de loi est adopté, la Californie aurait la condition d’âge la plus élevée du pays, selon le Sacramento Bee. L’âge minimum requis par la plupart des États se situe entre 18 et 21 ans. L’Illinois, le Dakota du Nord, le New Jersey et le Nevada exigent chacun un baccalauréat ou une combinaison équivalente d’éducation et d’expérience, a rapporté l’Abeille.

Les forces de l’ordre californiennes ont gravement blessé ou tué des civils 703 fois en 2019, selon les données du ministère de la Justice.

Le projet de loi cite plusieurs études comme base de sa proposition, y compris une étude de 2008 du département du shérif du comté de Riverside qui a révélé que l’âge et l’éducation des agents étaient le principal déterminant de la probabilité de recourir à la force. Jones-Sawyer cite également des recherches neurologiques qui ont révélé que les parties du cerveau dédiées au jugement et à la prise de décision ne se développent qu’au milieu de la vingtaine.

«C’est avec une logique similaire que les jeunes doivent être traités comme des jeunes par notre système de justice pénale», a déclaré Esteban Nuñez, directeur du plaidoyer à la Coalition anti-récidive, dans un communiqué. « Cette législation réduira le risque de recours illégal ou impulsif à la force en exigeant que les agents des forces de l’ordre aient une maturation cérébrale plus complète avant d’entrer dans des situations de stress élevé et d’enjeux élevés. »

Shaun S. Rundle, directeur adjoint de l’Association des agents de la paix de Californie, a déclaré à USA TODAY que son organisation était préoccupée par la législation, affirmant qu’elle pourrait limiter les personnes qui n’ont pas accès à l’enseignement supérieur.

«Nous n’avons pris aucune position officielle sur le projet de loi, mais nous craignons que cette approche ne fasse dérailler les efforts de recrutement des anciens combattants de moins de 25 ans et de ceux des communautés défavorisées et sous-représentées qui n’ont peut-être pas toutes les chances d’obtenir un baccalauréat avant à la recherche d’une carrière dans l’application de la loi », a déclaré Rundle dans un communiqué. « Une éducation ciblée accrue dans le cadre de l’académie serait une approche plus significative. »

La proposition de Jones-Sawyer doit être votée à l’Assemblée et au Sénat et approuvée par le gouverneur avant qu’elle ne devienne loi, a rapporté l’Abeille. L’Assemblée et le Sénat ont ajourné jusqu’au 4 janvier.

