Le projet de loi californien exigeant la recharge bidirectionnelle dans tous les véhicules électriques est rejeté à l’Assemblée de l’État

Un projet de loi présenté à l’Assemblée législative de Californie, qui aurait exigé que tous les véhicules électriques vendus dans l’État soient équipés d’une technologie bidirectionnelle, est mort à l’Assemblée de l’État.

La recharge bidirectionnelle permet aux propriétaires de véhicules électriques de transformer leurs véhicules en centrales électriques virtuelles, non seulement en absorbant l’énergie pour déplacer la voiture, mais également en la renvoyant chez eux en cas de panne de courant, ce que l’on appelle le véhicule à domicile (V2H) ou au service public. réseau aux heures de pointe, appelé véhicule-to-grid (V2G).

La sénatrice de l’État de Californie, Nancy Skinner, a présenté SB-233 en janvier. La mesure, qui serait entrée en vigueur en 2027, a été approuvée par le Sénat par une large marge de 29 voix contre 9. Le mandat bidirectionnel a cependant été vidé de sa substance au sein d’un comité de l’Assemblée, ne laissant que l’obligation d’étudier la question plus en profondeur.

La sénatrice Skinner a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas aller de l’avant.

Alors que la Californie devrait interdire la vente d’automobiles à essence en 2035, la sénatrice Skinner a déclaré à CNET que son objectif était de créer des règles du jeu équitables pour les futurs acheteurs de voitures.

« Les mandats sont souvent le moyen de garantir que les fabricants ne peuvent pas simplement mettre un prix élevé sur une fonctionnalité, ou simplement la rendre disponible sur des modèles de luxe, car tout le monde doit l’avoir », a déclaré le sénateur à CNET avant la défaite du SB-233. « Ce projet de loi élimine cette préoccupation — selon laquelle la capacité bidirectionnelle rendrait un véhicule beaucoup plus cher — de la table. »

Dans un suivi, la sénatrice Skinner a déclaré que son bureau chercherait « une nouvelle voie à suivre pour garantir que tous les propriétaires de véhicules électriques californiens puissent bénéficier du potentiel d’un véhicule électrique en tant que mini centrale électrique sur roues ».

Parmi ceux qui s’opposaient au projet de loi se trouvait le Alliance pour l’innovation automobile, qui comprend des constructeurs automobiles, des producteurs de batteries, des fournisseurs de semi-conducteurs et des développeurs de véhicules autonomes. Dans une lettreCurt Augustine, directeur des affaires d’État de l’AAI, a déclaré que le SB-233 n’exigeait la conformité que des constructeurs automobiles, et non des sociétés de services publics.

« [That] ne garantira pas que la recharge bidirectionnelle aura lieu – ou sera même capable d’avoir lieu », a écrit Augustine. « Un certain nombre d’éléments supplémentaires doivent être en place… notamment les capacités du réseau électrique, les normes de communication et les systèmes de recharge bidirectionnels. convertisseurs prêts sur les chargeurs.

Augustine a également indiqué que pour accueillir une batterie plus grande ainsi que le matériel et les logiciels nécessaires, fabriquer un véhicule électrique bidirectionnel augmenterait son prix jusqu’à 3 700 $.

Actuellement, seules quelques voitures sont véritablement bidirectionnelles aux États-Unis, notamment la Nissan Leaf. Les compagnies d’électricité cherchent encore comment payer les clients pour revendre l’électricité tout en garantissant qu’une augmentation de l’électricité en amont ne submergera pas le réseau.

« Les services publics doivent comprendre ce qu’ils font avec la technologie et l’infrastructure », a déclaré Orville Thomas, directeur politique de CalStart, une organisation à but non lucratif qui encourage les technologies de transport avancées. « Dire simplement : « Eh bien, vos voitures dans votre quartier sont bidirectionnelles, elles résoudront le problème » ne va pas nous sauver des pannes de courant. »

Thomas a déclaré que CalStart avait essayé d’avoir une conversation sur les coûts réels de la bidirectionnalité avant l’introduction du SB-233, « mais il semble vraiment que cela ait été mis en place ».

Il soutient la bidirectionnalité « dans le cadre d’un menu de solutions possibles », mais ne la considère pas comme une solution miracle pour répondre à la demande énergétique croissante.

Quoi qu’il en soit, la demande de recharge bidirectionnelle a augmenté : BMW, Volvo et Porsche testent tous cette fonctionnalité, et Kia a déclaré le EV9 2024 sera compatible V2G. En août, GM a annoncé que tous ses véhicules électriques seraient bidirectionnels d’ici l’année modèle 2026. Et Tesla a confirmé qu’ils seraient de série dans sa gamme d’ici 2025.

Jigar Shahdirecteur du Bureau des programmes de prêts du ministère de l’Énergie, est convaincu que la recharge bidirectionnelle sera répandue dans l’ensemble du secteur d’ici un an ou deux.

« Les clients disent de plus en plus : ‘Hé, le véhicule électrique de mon copain fait ça, pourquoi le mien ne le fait pas ?' », a déclaré Shah lors de la conférence sur les énergies renouvelables à Las Vegas mardi. « Je ne serais pas surpris si chaque véhicule électrique expédié l’année prochaine avait cette capacité intégrée, même si le constructeur automobile ne l’a pas encore déverrouillée. »