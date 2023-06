Le projet de loi budgétaire est adopté à la Chambre, malgré le refus de Poilievre

Le projet de loi d’exécution du budget fédéral a été adopté jeudi à la Chambre des communes, après des jours de tentatives des conservateurs pour le bloquer.

Par un vote de 177 contre 146, le projet de loi C-47, la Loi d’exécution du budget de 2023, n° 1 tel qu’il est intitulé, a franchi l’étape finale à la Chambre avec l’appui des libéraux et du NPD tandis que les conservateurs et le Bloc québécois voté « non ». C’est maintenant au Sénat, où une étude préalable du projet de loi omnibus est déjà en cours.

Le projet de loi de 430 pages a été déposé en avril après que la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a dévoilé un plan de dépenses déficitaires continues ciblant les portefeuilles des Canadiens, les soins de santé publics et l’économie propre.

Après un blocage au Comité des finances de la Chambre en mai, le chef conservateur Pierre Poilievre est arrivé à la Chambre cette semaine avec prévoit d’essayer d’arrêter son passageaprès que les libéraux ont annoncé leur intention d’utiliser les séances de minuit pour franchir les dernières étapes du projet de loi C-47 lundi et mardi.

Ce voyage dans la boîte à outils procédurale de l’Opposition officielle a commencé par empiler le Feuilleton des avis avec plus de 900 amendements visant à anéantir la majeure partie du budget, et une demande de Poilievre que si les libéraux ne tenaient pas compte de ses demandes de présenter un plan pour équilibrer les budget et annuler toute augmentation future du prix du carbone, qu’il utiliserait d’autres mesures pour le bloquer.

Puis mercredi soir, après que les députés aient examiné les amendements autorisés par lots, Poilievre s’est engagé à faire de l’obstruction au débat à l’étape finale. Sauf que la Chambre avait déjà adopté une motion d’attribution de temps signifiant que Poilievre pouvait monopoliser et a monopolisé les dernières heures de débat, mais il a été coupé juste avant l’horloge sonna minuit.

Jeudi, alors que le vote final était déjà prévu pour jeudi après-midi, il est venu sur la Colline avec un nouveau plan, disant aux journalistes qu’il était maintenant prêt, si le premier ministre Justin Trudeau annulait ses autres plans, « travailler tout l’été réécrire un budget qui équilibre les budgets afin de faire baisser l’inflation et les taux d’intérêt. »

Poilievre a déclaré qu’il pensait que ses efforts cette semaine, voyant le projet de loi passer au vote quelques jours plus tard que les libéraux l’avaient initialement espéré, avaient été « très fructueux ».

Au moment où le vote a eu lieu, Poilievre n’était pas à la Chambre, choisissant plutôt de voter virtuellement.

L’adoption du projet de loi a été accueillie par les acclamations du côté gouvernemental de la Chambre, tandis qu’un député de l’opposition a pu entendre suggérer que les libéraux pourraient désormais proroger, une rumeur qui continue de circuler malgré les démentis répétés du gouvernement.

En critiquant les conservateurs pour avoir tenté de retarder le reste du budget cette semaine, un certain nombre de libéraux se sont levés à la Chambre et ont publié sur les réseaux sociaux pour souligner les avantages sociaux des travailleurs et les mesures d’abordabilité du logement qu’ils ont dit que l’opposition officielle tardait à voir déployé le porte aux Canadiens.

« Fait [Poilievre] ne supporte pas les soins dentaires? … N’appuie-t-il pas des soutiens pour les travailleurs ou les étudiants? N’appuie-t-il pas la vaste prépondérance de ce qu’il y a dans le budget qui est destiné aux soins de santé et au passage à la nouvelle économie? », a déclaré jeudi le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland.

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant que le Parlement ne s’ajourne pour l’été, même avec l’étude avancée en cours, il reste à voir si les sénateurs conservateurs tentent de lier le projet de loi à leur manière.

Dans une décision qui a reçu le soutien de tous les partis, en mai, Freeland a pu accélérer et adopter un projet de loi qui retirait deux mesures du budget fédéral : la remise sur l’épicerie et les suppléments de transfert pour la santé.