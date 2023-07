Le projet de loi britannique sur la migration illégale deviendra loi alors que le gouvernement relève le défi des Lords

Le projet de loi sur les petits bateaux et la migration du gouvernement est sur le point de devenir loi après que le gouvernement a écrasé une série de contestations renouvelées par ses pairs à Westminster.

Dans une nuit de drame, le frontbench conservateur a vu cinq autres changements demandés par la chambre non élue au projet de loi sur la migration illégale, y compris les protections contre l’esclavage moderne et les limites de détention des enfants.

Au moins un autre vote a été abandonné face aux victoires du gouvernement. L’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, qui a été un critique véhément du projet de loi, a également abandonné sa demande d’une déclaration sur la lutte contre le problème des réfugiés et la traite des êtres humains au Royaume-Uni, après qu’une proposition similaire a été rejetée par les députés.

La fin de l’impasse entre la chambre non élue et les députés lors du soi-disant ping-pong, où la législation est battue entre les Lords et les Communes jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé, ouvre la voie à la sanction royale du projet de loi.

Les réformes sont un élément clé de la tentative du Premier ministre Rishi Sunak de dissuader les gens de traverser la Manche. Ils empêcheront les personnes de demander l’asile au Royaume-Uni si elles arrivent par des moyens non autorisés.

Le gouvernement espère également que les changements garantiront que les personnes détenues seront renvoyées rapidement, soit vers leur pays d’origine, soit vers un pays tiers comme le Rwanda, qui fait l’objet d’une contestation judiciaire.

Mais le projet de loi avait rencontré une vive opposition dans la chambre haute, qui avait été accusée d’avoir tenté de « conduire un carrosse et des chevaux » à travers les plans litigieux. À son tour, le gouvernement a été accusé de chercher à infliger une « punition » à ses pairs pour avoir contesté les plans.

Les ministres avaient exhorté les Lords à autoriser le projet de loi à devenir loi après avoir signalé qu’aucune autre concession n’était prévue et les députés ont de nouveau annulé une série de révisions précédemment apportées par la chambre haute.

Le ministre de l’Intérieur, Lord Murray of Blidworth, a déclaré que le nombre d’arrivées de petits bateaux avait « submergé » le système d’asile du Royaume-Uni et coûtait aux contribuables 6 millions de livres sterling par jour pour fournir un logement. Il a déclaré à ses pairs: « Avec plus de 45 000 personnes qui ont traversé la Manche de manière dangereuse l’année dernière, ce n’est tout simplement plus durable.

« Si les gens savent qu’il n’y a aucun moyen pour eux de rester au Royaume-Uni, ils ne risqueront pas leur vie et ne paieront pas des milliers de livres sterling à des criminels pour arriver ici illégalement. Il est donc normal que nous arrêtions les bateaux et brisions le modèle commercial des gangs criminels exploitant les personnes vulnérables, permettant finalement au gouvernement d’avoir une plus grande capacité à fournir un refuge sûr à ceux qui risquent la guerre et la persécution.

Il a exhorté les Lords à « respecter la volonté de la Chambre élue et du peuple britannique en adoptant ce projet de loi ».

Alors qu’il était d’accord sur la nécessité d’arrêter les traversées en petits bateaux, Welby a déclaré: «Je ne vois pas comment cela [the bill] le fait et je n’ai rien entendu pour me convaincre. Mais c’est le point de vue de l’autre endroit. Je suis d’accord qu’en fin de compte sur la plupart des choses sauf les plus essentielles, cette Chambre doit céder la place à l’autre endroit.

Il a ajouté : « Le problème avec le projet de loi, c’est qu’il n’a pas commencé au bon endroit. Là où il fallait commencer, c’est… d’avoir un niveau de consensus national et d’accord sur l’objectif de notre politique migratoire et de notre politique d’immigration à long terme.

Le débat au parlement a eu lieu alors qu’une péniche d’hébergement destinée à accueillir 500 migrants était en mouvement. Les plans concernant la barge Bibby Stockholm dans le port de Portland, Dorset, ont un mois de retard, mais le navire a finalement quitté Falmouth, Cornouailles, où des travaux étaient en cours pour le préparer à son nouveau rôle.

Downing Street a défendu l’utilisation de barges pour héberger les migrants, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une alternative moins chère que de les héberger dans des hôtels. Cependant, un rapport récent a affirmé que cela permettrait d’économiser moins de 10 £ par personne et par jour. Les premiers demandeurs d’asile devraient monter à bord du Bibby Stockholm plus tard ce mois-ci.