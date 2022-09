Le projet de loi antitrust Big Tech du sénateur Klobuchar se heurte à beaucoup d’argent Big Tech

La poussée antitrust d’Amy Klobuchar n’est pas morte, a déclaré mardi le sénateur démocrate à Kara Swisher lors de la conférence sur le code.

“Ne nous comptez jamais quand la cause est bonne et c’est quelque chose que nous devons aborder”, a-t-elle déclaré.

Klobuchar a été à l’avant-garde de la poussée antitrust au Congrès, parrainant plusieurs projets de loi bipartites et bicaméraux visant les Big Tech qui les réglementeraient mieux et limiteraient leur immense pouvoir. Malgré des débuts propices et ce qui semblait être un grand intérêt bipartisan pour l’adoption d’au moins certains de ces projets de loi, ils semblent avoir stagné. Certains n’ont fait aucun progrès; d’autres attendent un vote au sol qui ne semble jamais venir.

“Vous avez besoin d’une sorte de règles en place où vous n’avez pas les gardiens contrôlant également qui gagne sur le marché”, a-t-elle déclaré.

La loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne (AICO) est l’un de ces projets de loi, et c’est sans doute celui que Klobuchar a défendu le plus agressivement. Cela interdirait aux entreprises numériques dominantes de privilégier leurs propres produits par rapport à ceux fabriqués par d’autres sur les plateformes qu’elles possèdent. Ainsi, Amazon ne serait pas autorisé à placer ses propres produits plus haut dans les résultats de recherche de son Marketplace à moins que ces produits ne gagnent organiquement cette place, et Google ne serait pas autorisé à mettre ses propres cartes ou critiques au-dessus de celles proposées par d’autres sociétés de Google. résultats de recherche à moins que ses cartes et ses avis ne lui aient valu cette place.

L’AICO est le seul projet de loi du paquet antitrust à passer par les majorations des comités de la Chambre et du Sénat. Comme l’a souligné Klobuchar, il s’agit également du premier projet de loi sur la concurrence depuis le début d’Internet à être présenté au Sénat. Il ne lui reste plus qu’à se rendre à la Maison Blanche pour être promulguée, ce sont deux votes au sol. Au Sénat, il attend un vote depuis janvier ; à la Chambre, il attend depuis plus d’un an. Les dirigeants démocrates, la représentante Nancy Pelosi et le sénateur Chuck Schumer, n’ont même pas prévu de vote. On ne sait pas pourquoi: Klobuchar et certains des sponsors de l’AICO, dont le sénateur Chuck Grassley (R-IA), disent que le projet de loi a suffisamment de voix entre les deux partis pour passer au Sénat. Schumer a dit qu’il n’en était pas si sûr et qu’il ne le soumettrait pas à un vote tant qu’il ne l’aurait pas été.

Klobuchar ne donnerait pas de date exacte pour un vote ni ne garantirait que cela se produira avant la mi-mandat. Elle a dit que la raison du retard n’était pas une tergiversation partisane sur la modération du contenu, comme cela a été rapporté. C’est le temps qu’il faut pour que même les projets de loi bipartites soient adoptés, et c’est l’argent. Plus précisément, le montant d’argent que les entreprises visées par son projet de loi ont dépensé pour le combattre par le biais de lobbying et de publicités.

“Il est vraiment difficile d’aborder ces sujets lorsque vous avez les plus grandes entreprises que le monde ait jamais connues, qui contrôlent une partie démesurée de l’économie, qui s’y opposent”, a-t-elle déclaré. « C’est une somme d’argent incroyable à laquelle je dois faire face. J’ai deux avocats. Ils ont 2 800 avocats et lobbyistes. Je ne suis donc pas naïf à propos du David contre Goliath.

Mais Klobuchar a également suggéré que la date limite que beaucoup ont citée pour l’adoption des projets de loi – les élections de mi-mandat, lorsque les républicains devraient prendre le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès – pourrait ne pas être dure et rapide. De nombreux républicains veulent que Big Tech ait des garde-corps, et elle pense qu’ils continueront s’ils obtiennent le contrôle. Elle ne les voit pas non plus obtenir ce contrôle à mi-parcours comme une chose sûre. Sa suggestion aux entreprises Big Tech était de faire les mêmes concessions aux États-Unis qu’elles ont faites dans d’autres pays avant qu’elles ne soient obligées de le faire.

“Je crois en notre pays à la fin”, a-t-elle déclaré.