Le projet de loi antidopage obtient le feu vert de Lok Sabha ; Anurag Thakur déclare qu’il promouvra le sport et protégera les intérêts des sportifs

Lok Sabha a adopté mercredi un projet de loi visant à fournir un cadre statutaire au fonctionnement de l’Agence nationale antidopage et du Laboratoire national de contrôle antidopage.

Le projet de loi national antidopage a été adopté par un vote vocal avec certains amendements officiels proposés par le gouvernement.

Répondant au débat sur le projet de loi, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Anurag Thakur, a déclaré qu’il favorisera le sport et protégera les intérêts des sportifs.

Il a déclaré que cela contribuerait également à améliorer les installations de test de dopage dans le pays.

Le projet de loi vise à fournir un “cadre statutaire pour le fonctionnement de l’Agence nationale antidopage (NADA), du Laboratoire national de contrôle antidopage (NDTL) et d’autres laboratoires de contrôle antidopage, et pour la création d’un Conseil national de lutte contre le dopage. dans le sport pour renforcer les activités antidopage dans le sport ».

Il vise à donner à la NADA des pouvoirs “d’enquête, d’imposition de sanctions pour les violations des règles antidopage, les procédures disciplinaires à adopter et les pouvoirs d’inspection, de collecte et de partage d’échantillons et de libre circulation de l’information”.

Il prévoit également la création du NDTL et d’autres laboratoires de contrôle antidopage.

Le projet de loi a été présenté à Lok Sabha en décembre de l’année dernière et a été examiné par une commission parlementaire.

Répondant à un débat sur le projet de loi, Thakur a déclaré qu’à l’avenir, des travaux seraient effectués pour ouvrir davantage de laboratoires d’essais en fonction des besoins.

Exprimant sa gratitude aux membres de la Chambre pour avoir soutenu le projet de loi et fait d’importantes suggestions au cours du débat, il a déclaré que l’Inde progressait dans le domaine du sport.

“En 121 ans, si un athlète a créé un record de médaille d’or, alors c’est Neeraj Chopra qui a apporté des lauriers au pays… et je le félicite pour cet exploit”, a-t-il déclaré.

Le ministre a souligné que pour organiser des tournois internationaux en Inde, il était nécessaire de renforcer les laboratoires d’essais.

“Ce projet de loi protégera les intérêts et les droits des sportifs”, a déclaré Thakur.

Le pays s’oriente vers des mesures de contrôle antidopage sans papier, a-t-il déclaré et assuré à la Chambre que les données concernant l’athlète ne seront partagées avec aucune personne irresponsable.

Participant à la discussion, le député du BJP, Manoj Tiwari, a déclaré que le projet de loi empêcherait les litiges inutiles entre les sportifs et la NADA, qui n’a actuellement pas de soutien législatif.

Il a également souligné la nécessité d’éduquer les sportifs sur les dangers du dopage et de l’utilisation de produits dopants interdits.

Rahul Ramesh Shewale du Shiv Sena a déclaré que des efforts devraient être faits pour donner aux sportifs des suppléments sans dopage.

