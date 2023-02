Le projet de loi anti-manifestation “enracinera l’injustice raciale”, a averti Suella Braverman

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les projets des ministres de réprimer les manifestations aggraveront les inégalités raciales en Grande-Bretagne, a averti un groupe interparlementaire le ministre de l’Intérieur.

Membres de Groupe de tous les partis parlementaires (APPG) sur la race et la communauté ont écrit à Suella Braverman pour exprimer leur « profonde préoccupation » au sujet du projet de loi sur l’ordre public du gouvernement.

Le député travailliste Clive Lewis, président de l’APPG, a averti que le projet de loi risquait “d’enraciner l’injustice raciale et de rendre plus dangereux” pour les personnes de couleur de s’exprimer sur les causes qui comptent le plus pour elles.

Dans la lettre, l’APPG affirme que toute extension des pouvoirs d’interpellation et de fouille “entraînera davantage de personnes des communautés noires et marginalisées dans le système de justice pénale pour l’exercice de leurs droits fondamentaux”.

« La protestation est la pierre angulaire de la démocratie. Cela a toujours été un moyen essentiel de faire entendre nos voix, du mouvement des droits civiques à Black Lives Matter. Mais les mesures néfastes de ce projet de loi enracineront l’injustice raciale et rendront plus dangereux pour les personnes de couleur de descendre dans la rue pour des causes auxquelles ils croient », a déclaré le député Clive Lewis. L’indépendant.

“Cette année seulement, il est devenu de plus en plus clair à maintes reprises qu’on ne peut pas faire confiance à la police avec les pouvoirs qu’elle possède déjà, mais le gouvernement continue de faire adopter des plans pour lui en donner encore plus – alors même que la police elle-même a déclaré ces pouvoirs supplémentaires sont inutiles.

«L’élargissement des contrôles et des fouilles, l’introduction d’ordonnances d’interdiction de manifestation, rendront beaucoup plus difficile pour nous de manifester et mettront les personnes de couleur en danger. J’exhorte mes collègues parlementaires à protéger nos droits fondamentaux en votant contre ce projet de loi dans son intégralité.

On craint que l’élargissement des pouvoirs d’interpellation et de fouille du projet de loi ait un impact disproportionné sur les personnes issues des communautés racialisées et aggrave les obstacles qui dissuadent déjà les gens de manifester par crainte d’être victimes de harcèlement, d’intimidation et d’arrestation.

Les Noirs sont sept fois plus susceptibles d’être arrêtés et fouillés que les Blancs sous des pouvoirs fondés sur la suspicion, et 14 fois plus susceptibles sous des pouvoirs sans suspicion, selon les propres statistiques du gouvernement.

L’APPG a également mis en garde contre l’impact de l’introduction d’« ordonnances d’interdiction de manifestation », qui pourraient voir des personnes qui n’ont jamais été condamnées pour un crime interdites de manifester et soumises à une surveillance GPS 24h/24 et 7j/7,

Le groupe a déclaré que cela porterait gravement atteinte aux libertés civiles et affecterait particulièrement les militants de la justice raciale et climatique en élargissant le filet criminel et en plaçant les manifestants sous surveillance 24 heures sur 24.

La lettre fait suite aux avertissements d’anciens policiers, qui ont déclaré que les mesures du projet de loi risquaient d’exacerber la méfiance en élargissant les arrêts et les fouilles et le pouvoir discrétionnaire de la police pour limiter les manifestations.

“Ces manifestants égoïstes monopolisent des milliers d’heures de ressources policières”, a déclaré Suella Braverman. (fil de sonorisation)

La méfiance du public envers la police est déjà faible, en particulier dans les communautés marginalisées – seulement 36 % des enfants et adolescents noirs font confiance à la police, contre 75 % des jeunes.

L’organisation caritative des droits de l’homme Liberty a déclaré que l’expansion des interpellations et des fouilles, l’introduction d’ordonnances d’interdiction de manifestation et une série de nouvelles infractions pénales pourraient criminaliser quiconque descend dans la rue pour des causes auxquelles il croit.

Martha Spurrier, directrice de Liberty, a déclaré: «Nous devrions tous pouvoir défendre ce en quoi nous croyons et faire entendre notre voix. Mais le projet de loi sur l’ordre public sape complètement l’objectif de la protestation et rendra beaucoup plus difficile pour nous tous – en particulier ceux des communautés marginalisées – l’exercice de nos droits fondamentaux.

« Criminaliser les manifestants et donner à la police encore plus de pouvoirs pour faire respecter les manifestations réduira notre capacité à demander des comptes aux puissants. Si ce gouvernement veut vraiment protéger nos droits et assurer la sécurité des communautés, il doit abandonner le projet de loi sur l’ordre public. Au lieu de cela, nous avons besoin de politiques qui protègent nos droits humains et qui ont pour cœur l’équité et l’égalité.

La ministre de l’Intérieur n’a pas répondu à la lettre de l’APPG, cependant, elle a comparu dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du Home Office lundi partageant son point de vue.

“Ces manifestants égoïstes monopolisent des milliers d’heures de ressources policières”, a déclaré Mme Braverman.

Le ministère de l’Intérieur a été approché pour commenter la lettre.