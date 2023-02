Le projet de loi anti-espionnage draconien qui risque d’emprisonner les journalistes va être revu

Un projet de loi anti-espionnage draconien qui risque d’emprisonner les journalistes doit être revu, peut révéler The Sun.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a ordonné que le champ d’application du projet de loi sur la sécurité nationale soit modifié.

Une mise à jour prévue de la loi sur les secrets officiels verrait les membres de la presse emprisonnés jusqu’à 14 ans s’ils manipulent ou publient des documents gouvernementaux secrets.

Des dizaines de scoops Sun n’auraient jamais été imprimés sous la répression.

Les ministres pensent que des histoires sensibles – même si elles sont dans l’intérêt national – peuvent aider les espions étrangers.

La loi sur les secrets officiels a été mise à jour pour la dernière fois en 1989 et le ministère de l’Intérieur affirme qu’elle n’est plus assez dure pour lutter contre la “menace perceptible et très réelle posée par les menaces de l’État”.

La semaine dernière, Lord Black, son homologue conservateur, a déclaré que le nouveau projet de loi aurait un “effet dissuasif” sur le journalisme d’investigation.

Le ministre de l’Intérieur, Andrew Sharpe, a déclaré que “le gouvernement ne pense pas que le projet de loi criminalise les activités légitimes”.

Le projet de loi doit revenir aux Communes ce mois-ci.

Malgré des ajustements, des sources affirment qu’une exemption d’intérêt public de grande envergure pour les journalistes ne serait pas inscrite.