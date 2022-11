Le projet de loi américain sur le climat a rendu les réductions d’émissions dépendantes de la réussite économique

La nation entre sur des marchés déjà bondés de rivaux internationaux, dont beaucoup investissent des milliards depuis des décennies. La Chine à elle seule a dépensé plus de 50 milliards de dollars pour établir le contrôle de pratiquement tous les segments de la chaîne d’approvisionnement solaire. Pour concurrencer la domination de la Chine dans le domaine des batteries de véhicules électriques, l’Union européenne a mis en place un Alliance en 2017 dans le but de garantir que les entreprises européennes sont des fournisseurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement des batteries. Pour faire avancer son objectif de construire des chaînes d’approvisionnement nationales en énergie propre, l’UE a également dépensé plus de 40% de fonds de relance économique alloués au début de la pandémie de covid-19 aux initiatives de politique industrielle verte, pour construire des chaînes d’approvisionnement en énergie propre.

L’établissement d’industries américaines de l’énergie propre capables de remplacer et de concurrencer les chaînes d’approvisionnement mondiales éoliennes, solaires et de batteries sera particulièrement difficile dans le délai envisagé dans l’IRA. De nombreuses exigences de contenu contenues dans les crédits d’impôt entrent en vigueur presque immédiatement. Mais le développement de la capacité de fabrication nationale et l’ouverture de nouvelles mines pourraient prendre des années, et non des mois.

Si les chaînes d’approvisionnement américaines pour le solaire, l’éolien et les batteries prennent plus de temps que prévu à se construire, les produits énergétiques propres ne pourront pas bénéficier du soutien gouvernemental, ce qui pourrait à son tour ralentir le déploiement. La politique climatique est désormais explicitement définie comme une question de politique économique, dépendante du succès de la politique économique d’une manière qui pourrait compliquer les efforts visant à réduire les émissions de carbone des États-Unis.

Cela pourrait être particulièrement problématique, car l’utilisation des soi-disant exigences de contenu local et d’autres outils de politique industrielle dans l’IRA – y compris les prêts pour le réoutillage et la construction d’usines de fabrication – est sans précédent aux États-Unis. Et même si atteindre les objectifs de la chaîne d’approvisionnement s’avérait étonnamment difficile, il serait difficile d’ajuster et de modifier la facture. Les marges politiques étroites à la Chambre et au Sénat offrent peu de perspectives pour corriger les objectifs et les incitations de la politique industrielle contenus dans l’IRA, même s’ils menacent de saper les objectifs climatiques du projet de loi.