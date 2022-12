Le projet de loi américain sur la défense autorise davantage d’aide à l’Ukraine et à Taïwan – News 24

La facture de 858 milliards de dollars comprend au moins 800 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à Kiev

Les législateurs américains sont parvenus à un compromis sur la loi sur l’autorisation de la défense nationale, acceptant d’approuver 45 milliards de dollars de plus en dépenses militaires globales en 2023 que ce que le président Joe Biden avait demandé, ainsi que de multiples dispositions pour de nouvelles “aide à la sécurité” à l’Ukraine et une coopération accrue avec Taïwan.

Les commissions des services armés de la Chambre et du Sénat ont publié mardi soir leur projet final de NDAA après de longues négociations, cherchant à le soumettre à un vote à la Chambre d’ici la fin de la semaine. L’énorme projet de loi de dépenses consacrerait un total de 858 milliards de dollars au budget de la défense de l’année prochaine, les législateurs affirmant que l’augmentation par rapport à 2022 est nécessaire en raison de la flambée de l’inflation et des livraisons d’armes coûteuses à Kiev.

En plus d’établir un financement annuel de base pour le ministère de la Défense et le ministère de l’Énergie, qui gère l’arsenal nucléaire américain, la dernière NDAA approuverait 800 millions de dollars supplémentaires pour l’Initiative d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, soit 500 millions de dollars de plus que la demande initiale du président Biden.















Depuis février, l’administration Biden a approuvé plus de 19 milliards de dollars d’aide militaire directe à Kiev à partir des stocks du Pentagone, et le projet de loi demande des fonds supplémentaires pour stimuler la production et reconstituer les stocks en baisse de l’armée américaine.

Les responsables américains ont également accepté d’exiger des rapports périodiques du Pentagone dans le “court et moyen terme” sur les armes américaines envoyées en Ukraine, après que plusieurs législateurs républicains se soient inquiétés du fait que les armes américaines n’étaient pas correctement suivies lorsqu’elles atteignaient le champ de bataille chaotique du pays.

Le nouveau projet de loi de dépenses autorise également la Taiwan Enhanced Resilience Act, qui est conçue pour «renforcer la coopération en matière de sécurité » avec l’île et allouerait jusqu’à 10 milliards de dollars de dépenses à cette fin au cours des cinq prochaines années. Cette dernière disposition est susceptible de déclencher la condamnation de Pékin, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire souverain et a exhorté à plusieurs reprises Washington à cesser toute relation directe avec Taipei.















Un autre projet ciblant la Chine, l’US Pacific Deterrence Initiative, recevra 11,5 milliards de dollars supplémentaires en nouveaux investissements dans le cadre du projet de loi actuel. Le Pentagone a noté que l’initiative vise à affronter le supposé “menace multi-domaines” posées par Pékin et d’étendre l’empreinte militaire américaine dans la région indo-pacifique.

Considérée comme une législation « incontournable » en raison de sa portée de plus en plus large, des versions de la NDAA sont approuvées par les législateurs américains chaque année depuis 1961. La mesure est également fréquemment décrite comme une « véhicule législatif » car les républicains et les démocrates cherchent généralement à inclure une série de questions sans rapport avec la défense dans le projet de loi de dépenses de chaque année.