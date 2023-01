Le projet de loi américain anti-Russie “totalement injustifié” (FM sud-africain)

La législation visant les opérations malveillantes présumées de Moscou sur le continent devrait être abandonnée, a déclaré un haut diplomate

Les États-Unis devraient abandonner leur projet de loi « Contrer les activités malveillantes de la Russie en Afrique », car la législation est contraire au droit international, a déclaré mercredi la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor.

Dans une interview avec le média Sputnik, Pandor a déclaré que le projet de loi de Washington “devrait vraiment être tué” car “c’est totalement injustifié.” “Je pense que c’est une intrusion qui va à l’encontre du droit international”, a-t-elle noté, ajoutant que les responsables sud-africains l’avaient clairement fait savoir à leurs homologues américains.

“Nous avons même rencontré le rédacteur de la législation initiale et indiqué l’infraction que nous considérons avec ce projet de loi particulier”, dit-elle.

Pandor a également juré que l’Afrique du Sud continuerait “Plaidoyer pour que ce projet de loi soit déchiré et ne se poursuive sous aucune forme ou état.”

Lire la suite Les États-Unis “menacent” l’Afrique à propos de leurs liens avec la Russie – Pretoria

Elle a également noté que la législation n’avait pas encore été approuvée et devrait être débattue au Sénat américain. Le projet de loi a été présenté pour la première fois à la Chambre des représentants fin mars et a été adopté un mois plus tard à une énorme majorité bipartite.

Si le projet de loi était promulgué, les États-Unis devraient “évaluer régulièrement l’ampleur et la portée” des activités de la Russie en Afrique qui compromettent les objectifs et les intérêts de Washington. Il faudrait aussi que les États-Unis “tenir responsable” par le biais de sanctions ou d’autres restrictions Gouvernements et responsables russes et africains “qui sont complices d’avoir aidé une telle influence et des activités malveillantes.”

L’Afrique du Sud a déjà exprimé ses inquiétudes au sujet de la législation proposée. En septembre, le président Cyril Ramaphosa a averti que les Africains ne devraient pas être “puni” pour leur position historique non alignée au milieu du conflit ukrainien. “Je pense que cela nuira à l’Afrique et marginalisera le continent”, dit-il à l’époque.

Le projet de loi a créé des ondulations non seulement en Afrique du Sud mais aussi dans les pays voisins. En août, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui comprend 16 pays de la région, a déclaré que la loi rendrait le continent « la cible de mesures unilatérales et punitives ».

Depuis l’escalade du conflit ukrainien en février dernier, l’Afrique du Sud a refusé de se joindre aux sanctions occidentales contre la Russie, Ramaphosa arguant fin mai que les restrictions nuiraient “pays spectateurs”.