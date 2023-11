Le projet de loi agricole fait face à une bataille alors que le GOP s’efforce de supprimer le climat et le financement SNAP pour les subventions

Il semble peu probable que le Congrès adopte une nouvelle loi agricole d’ici la fin de cette année, dans un contexte de tensions autour des efforts des Républicains pour étendre les subventions à trois cultures spécifiques du Sud – au prix potentiel de milliards en aide alimentaire et en programmes populaires de conservation des fermes.

Le financement des programmes Farm Bill devrait actuellement expirer à la fin de l’année. Les dirigeants du Sénat affirment qu’ils devront le prolonger – éventuellement par le biais d’une mesure distincte qui permettrait de maintenir le financement du gouvernement – ​​afin de gagner plus de temps pour les négociations.

Mais à la Chambre, les républicains font pression sur le nouveau président Mike Johnson (R-La.) pour qu’il adopte une nouvelle loi agricole cette année.

Vendredi, David Scott (Démocrate de Géorgie), membre du Comité de l’agriculture de la Chambre des représentants, a appelé le comité à adopter une prolongation temporaire d’un an du projet de loi. « L’extrémisme et le cynisme qui se sont emparés de la Conférence républicaine de la Chambre des représentants rendent de plus en plus improbable une réautorisation du projet de loi agricole sur cinq ans d’ici la fin de l’année », a-t-il déclaré.

C’est une perspective à laquelle le président du comité, Glenn Thompson (R-Pa.), a déclaré jeudi à The Hill qu’il était ouvert. « Avec la manière dont le Sénat procède, nous n’aurons pas de [combined] Farm Bill d’ici janvier », a-t-il déclaré, ajoutant que le projet de loi nécessiterait une « prolongation » pour garantir que les programmes ne s’épuisent pas.

Mais il a également déclaré qu’il pensait que la Chambre, contrôlée par les Républicains, pourrait achever l’intégralité de la législation cette année – un calendrier pénible qui nécessiterait la rédaction, le débat et le vote sur le projet de loi gigantesque de 1,4 billion de dollars en seulement quelques semaines en décembre.

Pour que le projet de loi franchisse la ligne d’arrivée, il faudra également que la Chambre, contrôlée par le Parti républicain, parvienne à un compromis avec le Sénat à majorité démocrate, ce qui promet d’être une bataille difficile.

Et si le financement n’était pas accordé, soit par une mesure provisoire, soit par un nouveau projet de loi d’ici la fin de l’année, les conséquences seraient désastreuses, menaçant l’aide alimentaire et les paiements agricoles pour des dizaines de millions d’Américains.

Les Républicains font pression pour obtenir des subventions à certaines cultures

Thompson a déclaré que Johnson avait consacré du temps de parole en décembre au projet de loi agricole – et a donné à The Hill un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler un tel projet de loi.

En bref, la proposition qu’il a présentée vise à augmenter les subventions pour quelques cultures sélectionnées – les arachides, le coton et le riz – qui sont les seuls produits qui ne bénéficieront pas d’augmentations automatiques de prix en vertu de la précédente loi agricole de 2018.

Pour financer cette augmentation, les partisans républicains de ces programmes veulent réduire l’aide alimentaire et retirer de l’argent des 20 milliards de dollars précédemment alloués aux paiements de conservation soutenus par les démocrates, les groupes environnementaux et un large éventail de groupes agricoles.

Thompson affirme que cette décision est nécessaire car « au moins deux de ces produits sont vraiment sens dessus dessous en ce moment » ou font face à des dépenses supérieures aux prix du marché de leurs produits – une allusion apparente au coton et aux cacahuètes.

Afin d’obtenir plus d’argent pour les agriculteurs qui cultivent ces cultures, Thompson a proposé d’augmenter un obscur programme de protection sociale agricole, le programme de couverture des risques agricoles/couverture des pertes de prix (ARC/PLC), qui vise à protéger les agriculteurs contre les chutes soudaines des prix du marché pour leurs cultures. .

Pour déterminer combien les agriculteurs devraient être payés, chacun des 22 produits couverts par le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) – du maïs au coton – a un « prix de référence » fixe.

D’une manière générale, si les prix du marché dans un comté tombent en dessous de ce prix, les agriculteurs reçoivent un chèque pour la différence.

Mais les critiques affirment que les augmentations proposées à l’ARC/PLC ne dirigeront l’argent que vers quelques milliers des plus grands agriculteurs du pays, au détriment de programmes qui bénéficieront à tous.

Les programmes d’assurance récolte de l’USDA ne profitent en général qu’à une minorité d’agriculteurs américains – seulement environ 30 % développer les produits qu’ils couvrentselon l’Environmental Working Group (EWG) à but non lucratif.

Cette disparité est particulièrement frappante pour l’ARC/PLC : même parmi les agriculteurs couverts, 10 pour cent reçoivent 80 pour cent des paiements, et “seuls les plus grands producteurs d’arachides en reçoivent plus de quelques milliers”, Scott Faber, vice-président senior d’EWG. pour les affaires gouvernementales, a déclaré à The Hill.

Faber a déclaré que le risque de la proposition de Thompson est « que nous réduisions le financement qui sert tous les agriculteurs, ou ceux qui ont faim, pour augmenter les subventions à certains des agriculteurs les plus riches et les plus prospères du Sud ».

David Ditch, de la Fondation libertaire Heritage, a quant à lui soutenu qu’à une époque où les paiements d’intérêts sur la dette nationale pèsent déjà sur l’économie, la proposition de Thompson garantirait des paiements permanents aux agriculteurs qui, même s’ils ont peut-être eu une année difficile, sont déjà bien subventionné.

En 2020, 40 pour cent des revenus agricoles provenaient de paiements gouvernementaux, selon EWG.

« Cela me suggère que [Thompson’s] L’objectif est de maximiser les dépenses… et d’ajuster les dépenses, plutôt que de penser à les réduire », a déclaré Ditch.

Ces critiques notent que pour pratiquement tous les produits américains – comme le maïs, le soja ou l’orge – les paiements ARC/PLC augmenteront, quelle que soit la décision du Congrès concernant ce Farm Bill.

Et la raison pour laquelle ils n’augmenteront pas automatiquement pour les trois cultures ciblées par les Républicains est que les prix de référence de ces produits sont déjà très élevés, a déclaré l’économiste agricole Jonathan Coppess de l’Université de l’Illinois Champaign-Urbana.

Le coton, le riz et les cacahuètes « ne sont pas en reste », a déclaré Coppess. “Ils avaient tellement de bonnes affaires auparavant qu’il n’y a aucun moyen de les améliorer.”

Ce n’est cependant pas ce à quoi ressemblent les choses du point de vue de ces industries.

La hausse de l’inflation et une série d’événements météorologiques extrêmes liés au changement climatique ont réduit les bénéfices agricoles l’année dernière dans un large éventail de produits – même si les économistes agricoles notent que les deux années précédentes avaient porté les bénéfices à des niveaux records.

Les trois produits en question ont ressenti ces impacts. Selon les chiffres de l’USDAles prix du marché du coton en 2022 n’étaient pas suffisamment élevés pour couvrir les dépenses totales du secteur.

En particulier, la récolte a été frappée par la hausse des « coûts des intrants » – comme le carburant et les engrais – ainsi que par une vague de conditions météorologiques irrégulières et extrêmes aggravées par le réchauffement climatique.

Robbie Minnich, du Conseil national du coton, a fait valoir que l’augmentation des prix de référence contribuerait à protéger les producteurs de coton d’un désastre soudain – et en mettant plus d’argent dans leurs poches, cela protégerait également le Congrès d’avoir à payer pour de telles catastrophes par des dépenses ad hoc. factures à l’arrière.

Mais, aussi mauvais que soit le bilan de cette année pour le coton, le riz et les arachides, a déclaré Coppess, l’agriculture dans son ensemble sort de deux années records – et la plupart des exploitations qui seront éligibles aux paiements ARC/PLC sont de très grandes exploitations très diversifiées qui se développent. plusieurs cultures, plutôt que quelques-unes seulement.

« C’est comme si les agriculteurs eux-mêmes ne pouvaient pas gérer les hauts et les bas, culture après culture », a-t-il déclaré. “Oui, les prix sont momentanément en baisse, mais sur plusieurs années et récoltes, il existe des moyens de gérer cela.”

Et même l’idée selon laquelle des cultures telles que le coton sont sous-marines cette année repose sur le calcul – comme le fait l’USDA – des coûts qui incluent les coûts d’opportunité ou de récupération du capital, ou les « dépenses » liées à l’utilisation de la terre, de la main-d’œuvre ou de l’équipement pour l’agriculture au lieu de leur utilisation. pour autre chose.

Cela met à rude épreuve la notion même de « dépense », a déclaré Anne Schechinger, directrice de l’EWG pour le Midwest.

« Ce ne sont pas des coûts que paie un agriculteur. Personne ne ferait faillite si ces coûts d’opportunité étaient élevés.

D’autres secteurs, a-t-elle déclaré, « n’incluent pas de tels coûts d’opportunité dans leurs calculs de bénéfices, ils regardent simplement ce qu’ils rapportent et ce qu’ils paient ».

Elle a ajouté que « si les agriculteurs avaient effectivement eu des rendements négatifs pendant de nombreuses années, comme le prétendent les données de l’USDA en incluant [those opportunity costs] pour le coton et les arachides, les agriculteurs ne continueraient pas à cultiver.

Le compromis promet d’être une bataille difficile

Quelle que soit la forme qu’elle prendra, l’adoption de cette mesure – ou de toute autre itération du projet de loi agricole par la Chambre – sera punitive, et les conséquences en cas de non-respect seraient désastreuses.

Le Congrès n’a pas réussi à adopter une nouvelle loi agricole avant l’expiration de la précédente, fin septembre. Si les deux chambres ne parviennent pas à adopter un projet de loi ou une mesure de financement provisoire d’ici la fin de l’année, alors les fonds pour le projet de loi crucial – le soutien de l’aide alimentaire pour 40 millions de personnes, l’assurance-récolte pour des millions de personnes et une gamme stupéfiante de programmes collectivement connus sous le nom de le filet de sécurité agricole — sera épuisé.

Cela laisse Johnson dans une position difficile.

Le nouveau président s’est engagé à adopter le projet de loi agricole de la Chambre d’ici la fin de l’année. Mais pour y parvenir, il faudra faire un choix difficile.

D’un côté, les dirigeants républicains peuvent faire des compromis avec les démocrates de la Chambre pour adopter un projet de loi agricole bipartite – une voie qui risque de provoquer un soulèvement d’extrême droite comme celui qui a renversé le prédécesseur de Johnson, l’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie), en septembre.

Ensuite, il y a la deuxième option : adopter un projet de loi avec le seul soutien des Républicains, ce qui comporte le risque qu’une petite partie de sa coalition prenne le projet de loi en otage pour poursuivre ses propres intérêts idéologiques – comme le fait le Freedom Caucus. fait dérailler le premier vote sur le Farm Bill américain de 2018 sur l’immigration, et le Tea Party a fait échouer le vote de 2013 avec son tentative de réduction de l’aide alimentaire.

Et les deux voies mènent finalement au même endroit : un compromis avec le Sénat contrôlé par les démocrates.

Les démocrates des deux instances ont fait preuve de peu de patience face aux tentatives républicaines de réduire soit l’aide alimentaire – le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, ou SNAP –, soit les fonds de conservation, qui étaient inclus dans l’Inflation Reduction Act (IRA), la législation climatique phare du parti.

En octobre, reportage de Politico que les dirigeants républicains de la Chambre avaient proposé de telles réductions…