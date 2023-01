Le projet de logements pour jeunes 2SLGBTQ+ de l’île de Vancouver sera le premier du genre au Canada

Jaspe Myers

Dawn to Dawn Action on Homelessness Society travaille sur une nouvelle initiative, en partenariat avec la Première Nation K’ómoks et la Comox Valley Pride Society, pour les jeunes 2SLGBTQ+ qui vivent ou risquent de vivre l’itinérance dans la vallée de Comox.

Cette initiative est connue sous le nom de Rainbow House ou par le mot Kwak’wala Gukwas sa Wagalus, et est la première du genre dans le pays.

Grant Shilling, un travailleur de proximité avec Dawn to Dawn, dirige le projet, qui comble une lacune dans le système de justice sociale en ce qui concerne les jeunes 2SLGBTQ+.

«Rainbow House est un logement sûr et soutenu par des pairs pour [2SLGBTQ+] les jeunes de 16 à 26 ans », a déclaré Shilling.

Le soutien par les pairs est un soutien entre des personnes qui partagent une expérience ou un défi commun, donc dans ce cas des membres de la communauté 2SLGBTQ+ qui ont vécu ou qui ont fait face à l’itinérance.

Pour les membres de la communauté 2SLGBTQ+, les refuges ne sont pas toujours les endroits les plus sécuritaires.

“Il s’agit toujours essentiellement de dortoirs pour hommes et femmes”, a déclaré Shilling. “Il n’y a pas de non-binaire, il n’y a pas de reconnaissance de cela. Le préjugé qui existe encore dans la société existe toujours dans les refuges.

Les statistiques sur l’itinérance chez les jeunes montrent à quel point quelque chose comme Rainbow House est nécessaire.

« Les jeunes homosexuels sont trois fois plus susceptibles que les jeunes hétéros de se retrouver sans abri », a déclaré Shilling. “Souvent en fonction de, quand vous avez cet âge, vous dites à vos parents qu’ils sont comme, ‘OK, tu y vas.’ ”

Shilling a déclaré que les jeunes 2SLGBTQ+ sont plus susceptibles de se retrouver dans la rue que dans le système des refuges et qu’une fois qu’une personne est déplacée de son domicile, un certain nombre de choses se produisent.

“Vous êtes vulnérable, vous abandonnez généralement l’école à ce moment-là, si vous abandonnez l’école, vos opportunités à l’avenir diminuent”, a déclaré Shilling. “Cela crée donc une chaîne d’événements malheureux qui conduisent à un, des risques pour la sécurité, et deux, à la mise en péril de l’avenir d’un jeune.”

Rainbow House est actuellement en cours de développement et Shilling a déclaré qu’une campagne de financement avait été lancée.

“Notre objectif est d’ici l’automne de l’année prochaine qu’il soit opérationnel.”

Shilling a déclaré que l’idée est née après que des problèmes sont survenus au sein de la communauté concernant la transphobie et l’homophobie.

“J’ai donc commencé à faire des recherches à ce moment-là”, a-t-il déclaré. “Quels sont les impacts de la haine, de la transphobie et de l’homophobie sur les jeunes, et les chiffres étaient étonnants.”

Sur la base de la recherche, Shilling a déclaré qu’il avait proposé l’idée au conseil d’administration pour combler le fossé des services.

L’objectif de Gukwas sa Wagalus est d’avoir 40 % de jeunes autochtones représentés.

“Lorsque vous combinez le fait qu’une personne est queer avec un autochtone, les chiffres sont étonnants”, a déclaré Shilling. « En ce qui concerne uniquement la population générale, cinq pour cent de l’île de Vancouver sont autochtones. En ce qui concerne la population sans logement, 40 % de la population sans logement s’identifie comme autochtone.

Selon le décompte ponctuel de 2020 de la vallée de Comox, 20 % des répondants étaient autochtones, contre 6 % de la population générale selon le recensement de 2016. Ce même décompte PIT a montré que 13% étaient identifiés comme faisant partie de la communauté 2SLGBTQ +, dont cinq s’identifiant à des expériences trans.

Les décomptes PIT sont également décrits comme des sous-dénombrements en raison de la difficulté à trouver des personnes en situation d’itinérance et de leur volonté de répondre.

Pour Shilling, ce n’est pas simplement une question d’abri pour les gens.

« La question des sans-abrisme est une question de justice sociale, ce n’est pas une œuvre de bienfaisance », a déclaré Shilling. “C’est reconnaître que les gens ont des opportunités et des privilèges inégaux, et que cela a un impact sur leurs résultats et leur avenir.”

L’idée de Rainbow House est qu’il s’agira d’une maison commune avec chaque chambre ayant sa propre salle de bain, une cuisine commune, un espace de vie commun, un espace extérieur commun et un travailleur de soutien par les pairs.

Quant à la réponse jusqu’à présent, Shilling a déclaré avoir reçu un soutien et il pense que cela commence à ouvrir les yeux des gens sur les chiffres et les défis auxquels les jeunes sont confrontés.

“Nous avons eu un certain nombre de dons”, a-t-il déclaré. « First Community Credit Union a intensifié avec une subvention pour nous aider à démarrer.

“Ce qui a été le plus gratifiant, c’est la réponse des personnes qui en sont affectées”, a-t-il déclaré.

