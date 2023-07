Le projet de l’Iran de se connecter au réseau électrique russe va de l’avant – ministre

Téhéran cherche à intégrer son système dans une zone dirigée par la Russie, selon son responsable de l’énergie

L’Iran commencera bientôt à échanger de l’électricité avec la Russie une fois que son plan de connexion des deux réseaux électriques nationaux via l’Azerbaïdjan sera terminé, a déclaré le ministre de l’Énergie Ali Akbar Mehrabian.

Mehrabian n’a pas proposé de calendrier précis mais a confirmé que Téhéran avancera également avec une voie alternative à travers l’Arménie et la Géorgie.

Les réseaux électriques iranien et arménien sont déjà connectés. L’Iran fournit du gaz naturel à son voisin du nord pour y alimenter les centrales électriques et reçoit de l’électricité en retour, l’Arménie conservant une part en compensation. Les deux nations ont convenu l’année dernière de doubler la capacité du système d’ici 2023.

« Nous essayons de connecter le réseau électrique iranien à tous les pays de la région. Cela rend le réseau plus stable et fournit plus d’électricité à différentes périodes de l’année », Mehrabian a expliqué.

En savoir plus L’Iran et la Russie élargiront leur coopération énergétique – officiel

Le projet de relier le réseau énergétique iranien à celui de la Russie a été lancé en 2016 après la signature du Plan d’action global conjoint (JCPOA), qui portait sur l’industrie nucléaire de Téhéran et a vu la levée des sanctions internationales contre ce pays du Moyen-Orient.

L’Azerbaïdjan aurait été initialement réticent à servir de pays de transit entre la Russie et l’Iran en raison de la coopération énergétique de Téhéran avec l’Arménie. Bakou et Erevan ont un conflit de longue date sur la zone contestée du Haut-Karabakh.

Pour une flexibilité optimale, l’Iran devrait faire correspondre les paramètres de son réseau électrique avec ceux de la Russie. Les nations incluses dans un réseau électrique synchrone peuvent équilibrer leur production et leurs charges, et économiser sur les coûts d’exploitation.

La Russie fait partie de l’IPS/UPS, un vaste réseau de transmission synchrone qui couvre la majeure partie du pays, la Mongolie et plusieurs États post-soviétiques, dont la Géorgie et l’Azerbaïdjan.

EN SAVOIR PLUS: L’Iran construit un réseau énergétique massif pour renforcer son influence géopolitique

L’Iran a déplacé son propre système national, qui est synchronisé avec certains de ses voisins, dont l’Arménie, pour correspondre à celui de la Russie. Mehrabian a rapporté l’année dernière que les travaux préliminaires sur la transition étaient terminés.