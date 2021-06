Le plan de lever toutes les restrictions de Covid plus tard ce mois-ci pourrait être « déraillé » par une flambée des infections, a admis le gouvernement, le cas pour aller de l’avant étant désormais « ambigu ».

Alors que le nombre de nouveaux cas a atteint un sommet depuis deux mois, Boris Johnson a souligné ses doutes quant à la mise en danger des personnes âgées et vulnérables, malgré le succès du programme de vaccination.

Dans ses premiers commentaires depuis près d’une semaine, le Premier ministre a de nouveau insisté sur le fait qu’il ne pouvait « rien voir dans les données pour le moment qui signifie que nous ne pouvons pas aller de l’avant », avec l’achèvement de la feuille de route.

Mais il a ensuite ajouté: « Ce que nous devons déterminer, c’est dans quelle mesure le programme de vaccination a protégé suffisamment d’entre nous, en particulier les personnes âgées et vulnérables, contre une nouvelle vague – et là, je crains que les données ne soient encore ambiguës. »

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a rompu avec l’optimisme prudent habituel des ministres, déclarant à la place: « Rien dans les données ne suggère que nous sommes définitivement sur la bonne voie », laissant entendre qu’il craignait que cela puisse encore émerger.

Son ton pessimiste est venu alors que 4 330 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés pour la dernière période de 24 heures – contre 3 165 mardi et le décompte le plus élevé depuis 4 479 ont été enregistrés le 1er avril.

Les infections augmentent désormais de 35% d’une semaine à l’autre et les admissions à l’hôpital de 17%. Les 12 décès enregistrés – bien que faibles – contrastaient avec l’euphorie de zéro décès un jour plus tôt.

Les augmentations reflètent la propagation de la variante indienne dans les points chauds, en particulier dans le nord-ouest de l’Angleterre, les données étant « interrogées » lors de longues réunions, a déclaré le Premier ministre.

Meilleure nouvelle, la proportion de décès impliquant un coronavirus en Angleterre et au Pays de Galles est à son plus bas depuis huit mois – et les trois quarts des adultes britanniques ont reçu une première dose d’un vaccin.

Une décision sur l’opportunité d’aller de l’avant avec l’étape 4 doit être prise le 14 juin, bien que M. Hancock ait suggéré qu’elle pourrait arriver un peu plus tôt.

Il n’a pas non plus exclu une levée partielle des restrictions restantes – peut-être conserver les conseils sur le port du masque et le travail à domicile, tout en mettant fin à la distanciation sociale – dans un discours saluant le succès du programme de vaccination.

Et il a reconnu que « la grande majorité des personnes » hospitalisées ne sont pas « entièrement vaccinées », lorsqu’on l’interroge sur des recherches révélant une protection limitée contre la nouvelle variante à partir d’une dose unique.

Bien que les ministres accélèrent les deuxièmes doses pour les plus de 50 ans, en essayant de les atteindre tous d’ici le 21 juin, cela laisserait toujours les jeunes sans protection maximale jusqu’à beaucoup plus tard dans l’été.

« Nous pouvons voir que le nombre de cas a augmenté au cours des deux dernières semaines, mais nous pouvons également voir que la grande majorité des personnes qui se sont retrouvées à l’hôpital ne sont pas encore complètement vaccinées », a déclaré M. Hancock.

« Et la question critique est de savoir à quel point ce lien est rompu ? Et c’est ainsi que nous prendrons la décision, avant le 21 juin.

Le secrétaire à la Santé a ajouté : « Il est trop tôt pour prendre une décision sur le 21 juin, quatrième étape de la feuille de route. Nous prendrons cette décision sur la base de plus de données dans la semaine à 10 jours.

Les questions sont venues au milieu d’un chœur croissant de scientifiques exhortant le gouvernement à freiner la feuille de route, en raison de la détérioration de la situation.

Beaucoup soulignent que l’un des quatre tests établis pour lever toutes les restrictions restantes est qu’aucune nouvelle variante ne prend racine.

M. Johnson s’est également montré extrêmement prudent quant à savoir si davantage de pays seront ajoutés à la « liste verte » pour les voyages sans quarantaine, jeudi.

« Nous devons être prudents et nous devons continuer à mettre des pays sur la liste rouge, sur la liste orange, lorsque cela est nécessaire », a-t-il déclaré.

Une analyse a révélé que, sur 315 zones locales en Angleterre, 68% ont vu une augmentation des taux de Covid au cours de la semaine jusqu’au 29 mai, tandis que seulement 29% ont connu une baisse.

Blackburn avec Darwen, dans le Lancashire, continue d’avoir le taux le plus élevé, avec 653 nouveaux cas – l’équivalent de 436,2 cas pour 100 000 personnes et contre 314 la semaine précédente, a indiqué l’agence PA.

Il a enregistré la deuxième plus forte hausse d’une semaine à l’autre, derrière Rossendale (de 138,5 à 312) et devant Ribble Valley (29,6 à 151,1), Hyndburn (80,2 à 196,2) et Salford (41,3 à 123,2).