« Le projet de la Super League européenne est toujours en vie », déclare le président de Barcelone, Joan Laporta

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a insisté dimanche sur le fait que le projet controversé de la Super League « est toujours en vie » bien qu’il soit largement condamné comme un accaparement de terres brut. « Le projet est vivant », a déclaré Laporta lors d’une réunion des membres du club où il a affirmé que la compétition serait d’une valeur « d’au moins 700 millions d’euros (830,3 millions de dollars) par saison pour Barcelone ». Malgré l’opposition de l’UEFA, des supporters et des clubs rivaux, Laporta a insisté sur le fait que la Super League signifierait « la durabilité financière pour les clubs et rendrait la compétition plus attrayante ».

« Ne nous faites pas nous excuser d’avoir pensé ou organisé une compétition, ou de vouloir être maîtres de notre propre destin dans le monde du football. »

Laporta a également qualifié l’UEFA de « monopole de facto ».

Barcelone, le Real Madrid et la Juventus sont les trois derniers clubs qui restent dans le projet après que les neuf autres clubs fondateurs aient reculé face à l’opposition des fans, des joueurs et des organisations.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a exclu d’abandonner les mesures disciplinaires contre les rebelles restants, déclarant à l’AFP à la veille de l’Euro 2020 que le trio de Super League a « perdu la bataille morale et sportive ».

L’instance dirigeante du football européen a suspendu les poursuites judiciaires « jusqu’à nouvel ordre » contre les trois clubs.

