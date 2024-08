Le projet de DeSantis visant à développer des parcs d’État est confronté à un échec alors que le promoteur du terrain de golf se retire

SAINT-PÉTERSBOURG, Floride — Face à une opposition généralisée dans tout le spectre politique, Gouverneur Ron DeSantis « Le projet de développer des parcs d’État avec des entreprises commerciales – telles que des terrains de golf, des terrains de pickleball et de grands hôtels – a rencontré un obstacle après qu’un partisan clé a mis fin au projet.

Le ministère de la Protection de l’environnement a confirmé par courriel qu’un groupe ne souhaitait plus construire de terrains de golf dans le parc national Jonathan Dickinson, dans le sud-est de la Floride. La déclaration de l’agence a été faite après que le promoteur, une organisation à but non lucratif appelée Tuskegee Dunes Foundation, a retiré sa proposition au cours du week-end.

« Ce projet sera retiré de l’examen de l’agence », a déclaré la porte-parole du DEP, Alexandra Kuchta, dans l’e-mail.

Lundi, on ne savait pas clairement quel impact la décision de Dickinson pourrait avoir sur la performance globale du DEP. « Initiative pour les grands espaces » qui envisage une variété de projets dans neuf parcs d’État pour que les gens puissent profiter des sites populaires, selon les responsables.

« Il est grand temps que nous rendions les terres publiques plus accessibles au public », a déclaré Jeremy Redfern, attaché de presse de DeSantis, dans un message publié sur la plateforme sociale X.

Mais le tollé a été si intense lorsque le plan a été rendu public la semaine dernière que le DEP a annulé les audiences qui étaient prévues pour mardi – une heure dans chaque lieu, en milieu d’après-midi, lorsque de nombreuses personnes travaillent. Ils ont plutôt choisi de reprogrammer les audiences après la fête du Travail. Les responsables n’ont pas immédiatement répondu lundi aux questions sur les détails des nouvelles audiences, notamment si elles auront lieu ou non.

L’opposition est venue de tous les côtés. Les sénateurs républicains Rick Scott et Marco Rubio ont rejoint le représentant républicain Brian Mast dans une lettre affirmant que le délai serré était bien trop court pour faire connaître pleinement les plans. La représentante démocrate Kathy Castor a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que les idées étaient « scandaleuses » et ancrées dans des politiques qui « donnent la priorité aux profits au détriment de notre planète ».

Des centaines de personnes ont manifesté ce week-end à proximité des neuf parcs, nombre d’entre elles portant des pancartes décorées d’œuvres d’art animalières réalisées par l’artiste Veronica Steiner, basée à Tampa. Elle a déclaré dans une interview que la protection des parcs de Floride transcende les différences politiques et philosophiques.

« Je ne pense pas que ce soit une question de politique ou de politique », a déclaré Steiner. « Je pense que toute personne qui vit et a grandi en Floride devrait se soucier de la terre, et cela devrait être mis à part la politique. Tout le monde devrait essayer de protéger ses ressources naturelles, point final. »

Ce n’est pas la première fois qu’un gouvernement républicain évoque l’idée de tirer davantage de revenus des parcs nationaux en proposant des terrains de golf, des hébergements et d’autres attractions là où les terres publiques sont utilisées à des fins privées. Mais les idées précédentes ont rapidement été abandonnées, y compris celle promue par Scott lorsqu’il était gouverneur, après l’opposition de l’opinion publique.

Une autre question qui s’ajoute aux propositions de DeSantis est l’implication de la Fondation Tuskegee Dunes, qui a déclaré dans une déclaration antérieure que les terrains de golf du parc Dickinson « raconteraient l’histoire » de la Aviateurs de Tuskegee, une unité noire pionnière de la Seconde Guerre mondiale. Les bénéfices seront reversés à une autre organisation appelée Folds of Honor qui offre des bourses aux militaires et aux premiers intervenants.

La déclaration initiale des Tuskegee Dunes indiquait que le projet de terrain de golf éviterait les parties écologiquement sensibles du parc Dickinson, connu pour abriter le geai buissonnier menacé et d’autres espèces menacées. Mais l’opposition est devenue de plus en plus forte.

« Nous avons reçu des commentaires clairs selon lesquels le parc national Jonathan Dickinson n’est pas le bon endroit », a-t-il déclaré. « Nous ne poursuivrons pas la construction dans le bien-aimé parc national Jonathan Dickinson. »

Les groupes environnementaux affirment qu’ils continueront à s’opposer au développement des parcs.

« La Floride ne manque pas d’endroits où jouer au golf, déguster un petit-déjeuner continental ou s’essayer au pickleball », a déclaré Audubon Florida dans un communiqué sur son site Web, « mais les occasions d’apercevoir les plumes bleu foncé d’un geai buissonnier de Floride, d’assister au miracle de la migration des oiseaux néotropicaux ou de découvrir la Floride dans toute sa beauté naturelle sont de plus en plus rares. »

Payne a fait son reportage depuis Tallahassee, en Floride.

Kate Payne est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.