Le projet de démolition de la maison où 4 étudiants de l’Université de l’Idaho ont été tués suscite des objections

BOISE, Idaho (AP) – Des objections ont été soulevées à la démolition de la maison où quatre étudiants de l’Université de l’Idaho ont été tués l’année dernière, des membres de trois des familles des victimes signalant qu’elle devrait être conservée jusqu’après le procès de l’homme accusé dans le décès.

Shanon Gray, avocate de la famille de Kaylee Goncalves, l’une des victimes poignardées, a déclaré que l’université ne tenait pas compte des demandes des familles pour que la maison reste debout jusqu’après le procès de Bryan Kohberger, qui doit commencer en octobre, l’Idaho. L’homme d’État a rapporté.

Les corps de Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle et Ethan Chapin ont été retrouvés le 13 novembre dernier dans la maison de location en face du campus de l’Université de l’Idaho. Kohberger est accusé de quatre chefs de meurtre en relation avec leur mort.

Le propriétaire de la propriété en a fait don à l’école après les meurtres, et l’université a annoncé plus tôt cette année qu’elle prévoyait de démolir la maison. Aucune date de démolition n’a été fixée, mais la porte-parole de l’université, Jodi Walker, a déclaré que l’école voulait que la maison soit détruite avant le début du semestre d’automne.

Gray a déclaré dans un e-mail au journal que l’université avait demandé l’avis des familles « et qu’elle avait ensuite ignoré ces opinions et poursuivi ses propres intérêts. La maison elle-même a une énorme valeur probante en plus d’être le plus grand et l’un des éléments de preuve les plus importants dans l’affaire.

Les membres des familles Mogen et Kernodle s’opposent également à la démolition de la propriété jusqu’à la fin du procès, a déclaré l’avocat. Gray ne savait pas quelle position occupait la famille Chapin. Les membres des familles Chapin, Mogen et Kernodle n’ont pas répondu aux demandes de commentaires du journal.

Gray représente également les familles Goncalves et Mogen dans des actions en responsabilité délictuelle déposées contre l’université, la ville de Moscou et la police d’État de l’Idaho. Cette étape préserve le droit des familles de poursuivre les entités gouvernementales si elles le souhaitent en lien avec le décès de leurs enfants.

Walker a déclaré que les responsables de l’université étaient en « communication régulière » avec les familles des victimes depuis qu’ils avaient pris possession de la maison.

L’avocat de l’université, Kent Nelson, dans une correspondance avec Gray, a déclaré que ni l’accusation ni la défense ne s’étaient opposées à la démolition de la propriété. Il a dit à Gray que l’université avait besoin d’un « argument convaincant », citant la jurisprudence ou les règles pertinentes pour qu’elle s’écarte de ses plans de démolition. Nelson a demandé une réponse avant le 23 juin.

Gray a déclaré avoir reçu la correspondance de Nelson le 22 juin et n’a pas précisé s’il avait respecté le délai de réponse.

The Associated Press