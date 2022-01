Le projet de crypto-monnaie bâclé de Mark Zuckerberg serait à vendre

Facebook | via Reuters

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, prend la parole lors d’une conférence sur la réalité virtuelle et augmentée en direct pour annoncer le changement de nom de Facebook en tant que Meta, dans cette capture d’écran tirée d’une vidéo publiée le 28 octobre 2021.

Le plan ambitieux de Mark Zuckerberg pour construire sa propre crypto-monnaie s’effondre, au milieu de la pression croissante des régulateurs.

L’association Diem, qui supervise le développement de la monnaie numérique Diem, envisage une vente de ses actifs, afin de restituer le capital à ses investisseurs, selon un rapport Bloomberg rendu public mercredi matin.

Un porte-parole de l’association Diem a refusé de commenter. La société mère de Facebook, Meta, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Diem serait actuellement en pourparlers avec des banquiers d’investissement sur les prochaines étapes, y compris la façon de vendre sa propriété intellectuelle, dans le but de capturer la valeur restante. Des sources parlant à Bloomberg disent que la société essaie également de trouver une nouvelle destination pour les ingénieurs qui ont développé cette technologie.

Les discussions n’en sont apparemment qu’à leurs débuts et rien ne garantit que Diem trouvera un acheteur. Même si c’est le cas, le rapport note qu’il n’est pas clair comment il attribuerait une valeur à la propriété intellectuelle du projet ou aux ingénieurs qui l’ont développé.

L’une des personnes qui s’est entretenue avec Bloomberg sous couvert d’anonymat a déclaré que Meta possédait environ un tiers de l’entreprise et que le reste appartenait à des membres de l’association, tels que Andreessen Horowitz, Union Square Ventures et Ribbit Capital.

Le projet de cryptographie assiégé de Zuckerberg a été bloqué par le drame depuis sa première annonce en juin 2019.

À l’époque, la crypto-monnaie s’appelait Balance, et elle a été initialement conçue comme un stablecoin, qui est un sous-ensemble spécifique de crypto-monnaies dont la valeur est liée à un actif du monde réel, comme une monnaie fiduciaire comme le dollar américain ou un marchandise comme l’or. Dans le cas du stablecoin de Zuckerberg, le plan initial était de lancer une monnaie universelle liée à un panier de devises majeures et de dette publique.

Le projet s’est immédiatement heurté à l’hostilité des banquiers centraux et des politiciens, qui craignaient qu’il ne facilite des activités néfastes telles que le blanchiment d’argent et la violation de la vie privée, ainsi qu’il ne se révèle un formidable rival pour les monnaies souveraines comme le dollar américain. À la suite du contrecoup réglementaire, le projet assiégé a pivoté vers le concept de lancement de plusieurs pièces stables, chacune étant rattachée à une monnaie fiduciaire, plus une pièce multidevise.

En fin de compte, la vision de la crypto-monnaie a été réduite à un stablecoin soutenu par le dollar américain connu sous le nom de Diem USD.

Le projet lui-même a également suivi une chaîne de propriété quelque peu alambiquée et a subi un exode de partenaires commerciaux et de cadres supérieurs.

Il avait également autrefois le soutien de plusieurs partenaires, mais alors que le chef Meta se dirigeait vers Capitol Hill pour défendre le projet, des bailleurs de fonds clés comme Visa, Mastercard et PayPal ont abandonné le projet. En novembre de l’année dernière, David Marcus, le responsable des efforts de crypto-monnaie de Meta, a annoncé que lui aussi partirait.