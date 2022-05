Le projet de crypto-crédit carbone du co-fondateur de WeWork, Adam Neumann, ressemble à une arnaque dans une arnaque

Adam Neumann est de retour. Le cofondateur et ancien PDG de WeWork et sujet ultérieur de la série télévisée en podcast WeCrashed dit maintenant qu’il veut résoudre le changement climatique – avec la cryptographie.

Plus précisément, Neumann veut mettre des crédits carbone sur la blockchain. Mais rendre les crédits de carbone plus faciles à acheter et à vendre ne résout en rien le vrai problème des crédits de carbone et des compensations, à savoir qu’ils sont cassés. Échanger plus facilement un produit cassé ne le rend pas moins cassé.

La nouvelle société de Neumann s’appelle Flowcarbon et a de grandes ambitions, qui seront soutenues par 70 millions de dollars de la branche crypto de la société de capital-risque a16z. Sur son site Web, Flowcarbon indique que le système actuel d’achat et de vente de crédits carbone est construit sur une “infrastructure de marché opaque et fracturée” et que les crédits carbone eux-mêmes ont “peu de liquidité, d’accessibilité et de transparence des prix”. En d’autres termes, le problème, c’est le crédit carbone marchéet la solution consiste à faciliter l’échange de crédits carbone.

C’est d’ailleurs un argument classique pour une société de cryptographie. La réponse à tout dans le monde de la cryptographie semble être une plus grande marchandisation. Mais quand il s’agit de sauver la planète (comme pour la plupart des choses dans la vie), ce n’est pas nécessairement vrai.

Les crédits de carbone et les compensations sont les deux faces d’une même médaille, et les termes sont souvent utilisés de manière interchangeable. Une compensation carbone fait référence à un projet qui réduit les émissions de dioxyde de carbone (la préservation des forêts est un projet populaire), et les compensations carbone génèrent des crédits carbone. Et les deux échangent des unités qui représentent une tonne métrique de dioxyde de carbone. Flowcarbon est censé fonctionner grâce à la création d’un nouveau jeton cryptographique, appelé Goddess Nature Token, ou GNT. Ces jetons représenteraient des crédits carbone, et les utilisateurs de Flowcarbon qui cherchent à échanger des crédits carbone le feraient en achetant et en vendant ces jetons.

Cette deuxième partie a le potentiel d’être problématique : contrairement aux actions ou aux crypto-monnaies, les compensations carbone doivent finalement être retirées du marché pour qu’elles aient un impact durable et traçable sur l’empreinte carbone d’une entreprise ou d’un individu. Google, par exemple, “retire” tous les crédits de carbone qu’il achète, mettant un terme aux échanges afin que personne d’autre ne puisse réclamer leurs avantages climatiques. (L’efficacité de ces compensations est discutable.) Les utilisateurs de Flowcarbon ont la possibilité de retirer leurs jetons, de les échanger contre des crédits carbone classiques hors de la blockchain ou de continuer à les échanger. Si un utilisateur de Flowcarbon devait garder le carbone, eh bien, coulant en échangeant leurs crédits carbone, ils ne peuvent prétendre avoir compensé aucune de leurs propres émissions.

“Je pense qu’ils essaient de résoudre quelque chose qui n’est pas un problème”, a déclaré Robert Mendelsohn, professeur de politique forestière et d’économie à Yale, à Recode. «Le genre de choses pour lesquelles les blockchains sont bonnes, qui consiste en quelque sorte à s’assurer que rien ne se perd, n’est pas vraiment un problème avec le marché actuel. Ce n’est pas là qu’ils sont cassés. Là où ils sont brisés, c’est que les crédits eux-mêmes ne causent peut-être aucune réduction de carbone.

Comme mon collègue Umair Irfan l’a écrit en 2020, l’un des principes clés pour faire un bon crédit carbone est “l’additionnalité”, ou s’assurer qu’un projet de compensation carbone conduira réellement à une réduction des émissions qui ne se serait pas produite autrement. C’est plus délicat qu’il n’y paraît : une enquête Bloomberg de 2020 a révélé que les compensations carbone vendues par Nature Conservancy, l’une des plus grandes organisations environnementales à but non lucratif au monde, étaient basées sur des propriétés forestières qui auraient probablement été préservées même sans financement supplémentaire. En d’autres termes, les réductions d’émissions de ces arbres se seraient produites de toute façon, les rendant invalides en tant que compensations carbone.

Ce n’est qu’un exemple. Les crédits et compensations de carbone ratent souvent la cible et, dans certains cas, peuvent même causer des dommages supplémentaires aux forêts. Les compensations de carbone qui ne fournissent aucune réduction supplémentaire des émissions permettent aux entreprises qui les achètent de prétendre qu’elles ont fait une différence dans leur empreinte carbone sans avoir d’impact réel. “Ils n’ont rien compensé”, a expliqué Mendelsohn. «Ils ont juste ce morceau de papier sans valeur disant qu’ils ont obtenu un crédit. Vous pourriez mettre ce crédit sur la blockchain, et ce serait tout aussi inutile.

On ne sait pas exactement comment Flowcarbon rendrait les compensations carbone plus utiles ou plus fiables. Nicole Shore, porte-parole de Flowcarbon, a déclaré dans un e-mail que les crédits soutenant le GNT “suivent les critères du marché mondial du carbone” et proviennent de l’un des quatre grands registres de crédits carbone. La société affirme également que les crédits carbone derrière son jeton ont été “certifiés”, mais elle ne détaille pas comment se déroule ce processus de certification, ni si elle dispose d’un système de vérification différent du marché actuel des crédits carbone.

La difficulté de vérifier les crédits carbone signifie qu’il peut s’écouler un certain temps avant qu’un plus grand nombre d’entre eux n’arrivent sur le marché. À mesure que de plus en plus d’entreprises s’intéressent à l’achat de crédits pour compenser leurs émissions, cela peut créer un goulot d’étranglement.

“Le problème avec les marchés actuels n’a rien à voir avec la façon dont nous pouvons les échanger plus efficacement”, a déclaré Anil Madhavapeddy, professeur agrégé d’informatique et de technologie à l’Université de Cambridge et directeur du Cambridge Center for Carbon Credits. “Nous n’avons tout simplement pas assez d’approvisionnement.”

Madhavapeddy, comme Flowcarbon, travaille à la création d’une solution basée sur la blockchain pour les crédits carbone. Mais contrairement à Flowcarbon, il n’est pas intéressé par la création d’un marché pour ces crédits. Au lieu de cela, il se concentre sur la vérification de leur réalité en utilisant l’imagerie satellite et la technologie de télédétection pour surveiller les projets de compensation de carbone dans le monde entier et enregistrer les résultats sur la blockchain. Madhavapeddy espère que la technologie facilitera l’obtention plus rapide de plus de crédits carbone sur le marché.

Au lieu de construire un tout nouveau marché pour les crédits carbone, pour l’instant, Madhavapeddy veut simplement aider à garantir que ces crédits sont basés sur quelque chose qui aura un impact réel. “Parce que l’offre est si limitée, vous n’avez pas besoin de symboliser toutes ces choses”, a déclaré Madhavapeddy à Recode. “Il faut des années pour que de nouveaux projets (de compensation carbone) démarrent, donc chaque marché construit en ce moment ne fait que mélanger les mêmes vieux morceaux.”

La ruée vers l’or du crédit climatique de Crypto ne passe pas non plus inaperçue auprès des acteurs traditionnels du marché. Verra, le plus grand registre de compensation carbone au monde, a annoncé cette semaine qu’il n’autorisera plus l’utilisation de ses crédits comme base pour les jetons cryptographiques. Les marchés cryptographiques actifs pour les crédits carbone, a déclaré Verra, créent trop de confusion quant à savoir qui devrait obtenir le crédit final pour les réductions de carbone.

Une fois que les crédits carbone deviendront plus facilement disponibles – et dignes de confiance – il est possible que des entreprises comme Flowcarbon soient essentielles pour rendre les crédits carbone et les compensations plus facilement accessibles aux personnes ordinaires qui souhaitent compenser leurs émissions de carbone. Mais n’oublions pas ce qui s’est passé la dernière fois qu’Adam Neumann a promis de grandes choses lors de la création d’une entreprise au modèle commercial douteux. WeWork a spéculé sur la flexibilité de notre relation avec notre environnement bâti, et bien qu’il reste à voir si Flowcarbon est différent, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser notre relation avec le monde naturel ouverte à des spéculations similaires.

La marchandisation de la nature fait partie de ce qui nous a conduit à notre désordre climatique en premier lieu. Il est peut-être temps d’apprendre de nos erreurs.