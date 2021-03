L’Albanie est située sur l’un des plus importants voies de migration pour les oiseaux migrateurs voyager entre l’Europe et l’Afrique. La lagune de Narta, située sur la côte sud-est de la mer Adriatique, et composée de plus de 10 000 hectares de terres salées et de terres cultivées, est l’endroit où des centaines d’espèces de ces oiseaux en transit viennent se reposer. C’est le deuxième site le plus important pour les oiseaux d’eau en Albanie, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles c’est une zone protégée.

Les oiseaux de la lagune de Narta doivent déjà éviter les balles des braconniers et des routes très fréquentées. Mais les armes et les voitures ne sont pas la seule menace qui pèse sur eux. Il est maintenant prévu de construire un aéroport international à l’intérieur de cette zone protégée.

Plans controversés

Le plan directeur du gouvernement n’est pas seulement de construire un aéroport international. Il y aura également des constructions à grande échelle d’hôtels, de marinas et de stations touristiques. Nous avons rencontré certains des experts les plus remarquables de l’avifaune d’Albanie pour sonner l’alarme sur les développements touristiques pour avoir leur point de vue.

Des scientifiques comme Erald Xeka du Société ornithologique albanaise et Zydjon Vorpsi, chef de projet à l’organisation de protection de la nature, PPNEA, sont horrifiés par les plans. Le placer de cette construction se trouve sur l’un des écosystèmes de zones humides les plus vastes et les plus importants de l’Albanie et de la Méditerranée.

Xeka nous dit que « les oiseaux utilisent cette partie de la voie de migration de l’Adriatique pour migrer, donc, si nous la mettons en danger, ce sera une barrière pour eux ». Vorpsi ajoute que « ces plans vont à l’encontre de nos lois nationales et internationales. L’Albanie aspire à devenir un État membre de l’UE et ces plans vont à l’encontre des directives sur les oiseaux et les habitats ». Aucun d’eux n’est contre la construction d’un aéroport, ils ne veulent tout simplement pas qu’il soit construit dans une zone protégée.

Un territoire qui a besoin d’un coup de pouce économique

Mais la lagune de Narta abrite également des pêcheurs. Viktor Moçka est l’un d’entre eux. Comme beaucoup de la population locale, il ne s’inquiète pas du projet de nouvel aéroport. Il pense que ce sera un avantage économique pour la région. Il dit que « cet aéroport sera bon pour nos villages et nos villes, il est à proximité et nous n’aurons plus à aller à l’aéroport de Tirana. En plus de cela, ils vont construire une rue directement à la plage ici et construire beaucoup de hôtels. Tout cela créera des emplois « .

Il est vrai que l’Albanie est l’un des pays les plus pauvres d’Europe et que cette région a un besoin urgent de relance économique.

Le maire local, Dritan Leli, est en grande partie du même avis que Viktor. Il voit sa ville de Vlora comme l’avenir du tourisme méditerranéen. Il contredit les arguments des ornithologues amateurs en disant que l’emplacement du nouvel aéroport était autrefois déjà un aéroport. Jusqu’au début des années 90, il y avait un aéroport militaire sur le site. Il nous dit que cela fait partie de son travail de maire de créer le développement économique et il croit fermement que le nouvel aéroport sera bon pour la région. Il veut qu’il soit construit le plus rapidement possible.

Xeka nous dit que l’ancien aéroport n’était pas un vrai. Il voit une différence flagrante entre un petit aéroport d’entraînement militaire avec peu de trafic et un aéroport commercial international, comme celui qu’ils proposent.

Répondre aux exigences de protection

La lagune de Narta et ses environs se trouvent dans la zone protégée de Vjosa-Narta, tout comme le site du nouvel aéroport. Vjosa-Narta fait partie de presque tous les réseaux écologiques internationaux dont un site naturel en Albanie peut faire partie. Il relève du «réseau des aires protégées» de l’Albanie, il est reconnu comme «zone importante pour les oiseaux» et comme «zone clé pour la biodiversité». Il y a plus, il remplit également tous les critères pour être classé comme «zone humide d’importance internationale» et il a été nommé par le gouvernement albanais comme site candidat pour le «Réseau Emeraude» dans le cadre de la Convention de Berne.

L’Albanie a également signé l’Accord intergouvernemental sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA), qui concerne 92 espèces trouvées dans la lagune de Narta. De plus, plus de 200 espèces d’oiseaux sauvages sont surveillées dans la région. Malgré Ainsi, des constructions hôtelières surgissent tout le long du littoral. Selon les experts locaux, la stratégie du pays pour développer une plus grande industrie touristique est de détruire les marais et les habitats des oiseaux.

Les prochaines élections peuvent avoir quelque chose à voir avec cette dynamique de développement et elles semblent avoir envahi la biodiversité de la région. Les partis politiques, y compris ceux qui gouvernent et la principale opposition, se rangent du côté des promoteurs touristiques.

Vorpsi nous dit que la construction à Vjosa-Narta « est un gros problème pour tous les réseaux d’aires protégées. Si nous créons un précédent de construction d’investissements stratégiques où nous voulons, même dans une zone protégée, nous pouvons le faire plus tard également dans le autres endroits ».

Xeka travaille avec un groupe d’ornithologues hongrois. Une recherche conjointe albano-hongroise sur les routes migratoires a débuté il y a six ans. Pour obtenir des données exactes, les oiseaux mâles forts sont équipés d’émetteurs radioélectriques à énergie solaire. Mais malgré les résultats de la recherche, les politiciens albanais poursuivent leurs projets d’infrastructure liés au tourisme.

Inquiétudes de l’UE

La Commission européenne rapport de pays l’examen de la législation albanaise sur les investissements stratégiques, une porte d’entrée potentielle pour de grands investissements dans les aires protégées, a soulevé des inquiétudes pour la protection de la biodiversité à Vjosa-Narta. Ces préoccupations sont partagées par quelque 37 organisations de protection de la nature dans toute l’Europe, qui ont écrit une lettre ouverte au Premier ministre albanais.

Mais beaucoup pensent que si les mentalités ne changent pas, les populations vulnérables d’oiseaux d’eau pourraient diminuer et peut-être le jour viendra-t-il où certaines espèces quitteront la nature pour être vues dans les musées.

Xherri Xhemal est chef de projet au sein de l’organisation nature PPNEA. Il nous montre l’avocette pie, un bel oiseau qui, dit-il, « fait partie des espèces qui se reproduisent dans la région, qui ne pourrait plus se reproduire si l’aéroport devait être construit ».

Arian Mavriqi est un photographe animalier de haut niveau. Il a fait de la lagune de Narta l’un de ses terrains de chasse privilégiés pour de superbes photos d’oiseaux. Il dit qu’il voit beaucoup d’oiseaux différents dans la lagune de Narta et qu’il a pris de bonnes photos, mais il n’est pas sûr de pouvoir le faire s’ils construisent un aéroport. Il espère vraiment que le gouvernement changera d’avis.

Un échange amical

A cette fin et pour tenter de faire changer d’avis les populations locales sur l’aéroport, le PPNEA a organisé une opération de bonne volonté où des photos d’oiseaux étaient données en échange de celles en peluche. Le propriétaire de la «taverne de l’amitié» où l’échange a eu lieu est un local qui pense que l’aéroport devrait être construit pour aider l’économie locale. Cependant, il pense qu’il devrait être construit plus loin pour ne pas entraver l’écosystème et les espèces qui y vivent. Les mentalités commencent donc peut-être déjà à changer.

L’Albanie veut devenir membre de l’UE. Cela signifie que le pays est censé respecter la législation de l’UE, y compris les directives européennes visant à protéger la faune et les habitats. Pour le moment, les plans de l’aéroport sont toujours en cours. Mais les experts de la faune continuent de se battre pour que cela change car, comme le dit Zydjon Vorpsi, ils n’ont pas «le luxe de perdre un tel bijou».