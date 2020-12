L’idée derrière le projet en Écosse est d’utiliser l’hydrogène pour la cuisson et le chauffage.

Il suffit de regarder la quantité toujours croissante de technologie dans nos maisons pour se rendre compte que les bâtiments dans lesquels nous vivons sont en train de changer.

Des téléviseurs à commande vocale aux fours qui peuvent être contrôlés à l’aide d’un téléphone portable, ces pièces de kit représentent un changement radical dans les appareils électroménagers motivés par l’innovation.

Alors que les préoccupations liées à l’environnement et au changement climatique augmentent, la façon dont nos maisons sont chauffées pourrait également être à l’aube d’un changement majeur, l’hydrogène jouant potentiellement un rôle important dans certaines régions du monde.

Au Royaume-Uni, par exemple, le Premier ministre Boris Johnson a publié le mois dernier les détails d’un plan en 10 points pour une soi-disant «révolution industrielle verte».

Ce plan comprend l’objectif de développer une ville «entièrement chauffée à l’hydrogène» d’ici la fin de cette décennie.

Lundi, l’idée de chauffer les maisons à l’hydrogène a reçu une autre balle dans le bras. Ofgem, le régulateur de l’énergie du Royaume-Uni, a annoncé qu’il fournirait jusqu’à 18 millions de livres sterling (24,12 millions de dollars) pour un programme basé en Écosse et centré sur l’utilisation de l’hydrogène pour chauffer les maisons.

Un investissement supplémentaire de 6,9 ​​millions de livres sterling pour le projet, connu sous le nom de H100 Fife, proviendra du gouvernement écossais.

Dans un communiqué, SGN, une entreprise responsable du réseau de gaz en Écosse et dans le sud de l’Angleterre, a déclaré que les travaux commenceraient pour la livraison de ce qu’elle a décrit comme un « réseau de démonstration 100% hydrogène … qui apportera un chauffage et une cuisine sans carbone. à environ 300 foyers à partir de la fin de 2022. »

La démonstration – décrite par SGN comme une « première mondiale » – sera basée à Levenmouth, Fife, et exploitera « l’hydrogène vert », un terme qui fait référence à l’hydrogène produit à partir de sources renouvelables.

Pour l’initiative H100 Fife, l’éolien offshore sera utilisé pour alimenter une usine d’électrolyse, qui produira à son tour l’hydrogène.

Dans un communiqué publié lundi, Paul Wheelhouse, le ministre écossais de l’Énergie, a décrit le projet comme « une étape critique vers la compréhension de nos options de décarbonation pour la chaleur ». Cela permettrait, a-t-il ajouté, «de fournir un système d’hydrogène de bout en bout spécialement conçu».

Décrit par l’Agence internationale de l’énergie comme un «vecteur d’énergie polyvalent», l’hydrogène a un large éventail d’applications et peut être déployé dans des secteurs tels que l’industrie et les transports. Des exemples de son utilisation dans ce dernier comprennent les trains, les avions, les voitures et les bus alimentés par des piles à hydrogène.

Loin du Royaume-Uni, il est considéré comme un rouage crucial dans l’objectif de décarbonation de l’Union européenne. L’UE a établi des plans pour installer 40 gigawatts d’électrolyseurs à hydrogène renouvelable et produire jusqu’à 10 millions de tonnes métriques d’hydrogène renouvelable d’ici 2030.

Pour le moment, cependant, le rôle de l’hydrogène vert dans le mix énergétique global est faible, ne représentant que 0,1% de la production mondiale d’hydrogène en 2020, selon Wood Mackenzie.

Il est également coûteux à produire, bien qu’un rapport de Wood Mackenzie publié en août indique que les coûts pourraient chuter de 64% d’ici 2040.