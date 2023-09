Le projet de Biden sur le cancer vise à stimuler une technologie de pointe et une prévention simple

Voici trois points à retenir de l’événement, animé par Erin Schumaker et Katherine Ellen Foley de POLITICO :

Des innovations passionnantes sont en préparation

Les responsables de l’administration, les oncologues et les dirigeants du secteur sont d’accord : il existe un certain nombre de traitements passionnants en préparation, notamment des projets à haut risque et à haute récompense de l’Advanced Research Projects Agency for Health, créée il y a un an.

« Nous voulons rêver vraiment grand pour l’avenir », a déclaré Renee Wegrzyn, directrice de l’ARPA-H. « Nous voulons sélectionner certains des projets les plus risqués et être en mesure d’accélérer leur mise sur le marché. »

La technologie, comme les vaccins à ARNm, suscite l’espoir. Les travaux en cours pourraient aboutir à des traitements permettant d’affiner les réponses immunitaires. Cela pourrait avoir un impact non seulement sur les soins contre le cancer, mais aussi sur les maladies auto-immunes et même sur le long Covid, a déclaré Wegrzyn.

Tous les objectifs de recherche ne font pas la une des journaux, comme le projet ARPA-H visant à mieux identifier et éliminer les tumeurs chirurgicales.

Actuellement, a déclaré Wegrzyn, les soins contre le cancer impliquent souvent une série d’interventions chirurgicales car il est très difficile d’éliminer tous les tissus cancéreux et le processus peut endommager les nerfs. Le projet vise à évoluer vers une « intervention chirurgicale unique », a-t-elle déclaré.

Les innovateurs ont besoin les uns des autres et des bailleurs de fonds

L’ARPA-H rejoint un large éventail d’acteurs de l’innovation dans le domaine du cancer, notamment l’Institut national du cancer, les universités, les sociétés pharmaceutiques, les investisseurs, les prestataires et les groupes de patients.

« Ils se complètent mutuellement », a déclaré Danielle Carnival, assistante adjointe du président pour le projet Moonshot sur le cancer et directrice adjointe pour les résultats en matière de santé, à propos des liens de l’administration entre les agences et le secteur privé. « Cela relie vraiment le travail qu’ils effectuent… mais cela le fait d’une manière qui le connecte aux gens. »

Pour faciliter davantage les échanges, l’administration Biden a annoncé cette semaine la création d’un nouveau réseau d’innovation en étoile sur le cancer, comprenant des centres de recherche et des prestataires à travers le pays.

L’information circulera dans les deux sens, a déclaré Wegrzyn – en prenant les données et l’innovation du terrain tout en diffusant les découvertes des instituts de recherche à travers le réseau.

Les efforts de l’administration pour coordonner l’innovation entre les chercheurs universitaires, les sociétés pharmaceutiques et les investisseurs seront la clé du succès de Moonshot, ont déclaré les dirigeants.

« Les problèmes vraiment difficiles nécessitent une science d’équipe », a déclaré le Dr Julie Louise Gerberding, PDG de la Foundation for the National Institutes of Health.

Assurer l’égalité d’accès aux soins rapporterait d’énormes dividendes

Garantir un meilleur accès aux essais cliniques et améliorer les filières de nouveaux traitements pour les personnes ayant un accès limité aux soins réduira les taux de mortalité parmi les communautés de couleur et les patients ruraux qui souffrent désormais de manière disproportionnée, ont déclaré les experts.

Un nouveau hub ARPA-H à Dallas se concentrera sur l’accessibilité, notamment en diversifiant les essais cliniques et en atteignant des populations de patients représentatives.

« De par leur conception, nous essayons de nous assurer [new treatments are] accessible, rentable et réellement utilisable pour nos patients et nos prestataires de soins de santé », a déclaré Wegrzyn.

Et il ne s’agit pas seulement d’une technologie de pointe. Certains outils actuels, comme le dépistage du cancer ou les traitements existants, ne sont toujours pas accessibles à de nombreux Américains.

« L’accès aux outils dont nous disposons est inéquitable », a déclaré Carnival. « Atteindre davantage d’Américains avec les outils dont nous disposons est un objectif majeur du projet Moonshot. »

Le Dr Clifford Hudis, PDG de l’American Society of Clinical Oncology, a déclaré que le simple fait de garantir l’accès de tous les patients aux soins actuels et de pointe améliorerait les résultats de 20 pour cent.

Le Dr Sara Tolaney, chef de la division d’oncologie du sein au Dana-Farber Cancer Institute, a cité les progrès accomplis au cours de la pandémie pour assurer une participation diversifiée aux essais de vaccins et de produits thérapeutiques comme preuve qu’il est possible d’améliorer l’accès.

Mais Tolaney a déclaré que l’administration pourrait faire encore plus pour réduire les obstacles à la participation aux essais cliniques, comme par exemple éliminer l’obligation pour les patients de se rendre en personne dans un centre d’essai pour tous les rendez-vous. «Je pense que nous rendons la participation aux essais trop difficile», a-t-elle déclaré.