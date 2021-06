Le projet de Biden de supprimer les échappatoires fiscales pour les entreprises n’est pas anti-business

Les logos de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft affichés sur un téléphone mobile et un écran d’ordinateur portable.

C’est encore plus important qu’il n’y paraît à première vue, car les entreprises sont devenues des experts dans l’enregistrement des bénéfices dans les pays à faible taux d’imposition, même lorsque ces bénéfices ont en réalité été réalisés ailleurs. Quand ce que vous payez pour un iPhone dans un Apple Store à New York peut facilement finir par être compté comme profit pour Apple of Ireland, le taux d’imposition international est très important.

Le taux actuel d’imposition des sociétés aux États-Unis est de 21 %, mais, comme titres récents des dizaines d’entreprises Fortune 500 qui n’ont payé aucun dollar d’impôt fédéral sur le revenu l’année dernière, il existe de nombreuses façons pour les grandes entreprises d’éviter de payer autant. La plupart des moyens les plus efficaces pour les entreprises d’éviter les impôts consistent à transférer leurs bénéfices et leurs opérations à l’étranger et à laisser les entreprises qui opèrent uniquement aux États-Unis dans une situation de désavantage concurrentiel considérable.

Ces dernières semaines, des chefs d’entreprise et des investisseurs se sont mobilisés publiquement et en privé pour s’opposer à la refonte du code fiscal proposée par le président Biden. De nombreux chefs d’entreprise travaillent dur pour décrire les changements suggérés comme « mauvais pour les entreprises américaines , » et leurs efforts semblent porter leurs fruits : les démocrates modérés du Congrès ont commencé à renoncer et ont signalé leur intention de réduire la proposition .

Cela ne s’arrête pas là, cependant. Ces multinationales sont alors en mesure de soustraire les impôts qu’elles paient aux gouvernements étrangers de ce qu’elles doivent à l’IRS. Si ce montant est supérieur aux 10,5% qu’ils devraient normalement payer, ils ne doivent rien au gouvernement américain.

Ce crédit s’applique également aux personnes. En 2013, j’ai passé quelques semaines à travailler en Grèce, j’ai donc payé un petit montant d’impôt sur le revenu grec et l’ai déduit de ma facture d’impôt sur le revenu aux États-Unis. Mais contrairement aux sociétés multinationales, les particuliers doivent toujours payer le plein taux d’imposition américain sur les revenus étrangers. Le crédit que j’ai obtenu aux États-Unis était exactement égal à ce que j’ai payé en Grèce, donc je n’étais pas mieux financièrement.

Mais c’est encore pire ! Dans le cadre du régime fiscal actuel, les sociétés bénéficient en fait d’un aménagement spécial pour les « actifs corporels » détenus à l’étranger. Les États-Unis leur donnent une réduction d’impôt pour ce qui est considéré comme le taux de rendement courant des actifs physiques, comme les usines et les équipements, détenus à l’étranger. Pour l’instant, ce taux de rendement est fixé à 10 %, ce qui signifie que pour chaque 10 millions de dollars d’actifs corporels qu’une entreprise possède à l’étranger, le premier million de dollars de bénéfices qu’elle réalise chaque année est exonéré d’impôt.

Fondamentalement, plus une entreprise a d’équipements et d’usines à l’étranger, plus elle peut réaliser de bénéfices non imposables. Cela donne non seulement aux entreprises multinationales un énorme avantage fiscal par rapport aux entreprises qui fabriquent aux États-Unis, mais cela nuit également aux travailleurs américains.

Prenez les centaines de travailleurs que General Electric a licenciés en 2018 lorsqu’elle a fermé son usine de Salem, en Virginie, et transféré leurs postes dans une nouvelle usine de 200 millions de dollars à Pune, en Inde. Ces travailleurs n’avaient pas seulement à s’inquiéter de la concurrence moins chère dans d’autres pays, ils devaient également s’inquiéter du fait que le gouvernement des États-Unis subventionnait littéralement l’expédition de leurs emplois à l’étranger. Et maintenant General Electric, grâce à son investissement à Pune, peut réclamer environ 20 millions de dollars de bénéfices par an en franchise d’impôt.

Lorsque vous combinez ces échappatoires avec un cadre d’autres allégements fiscaux, cela permet à de nombreuses entreprises d’éviter complètement de payer leurs cotisations fédérales. Comment les entreprises nationales et les opérations maman et pop sont-elles censées rivaliser?

Des sociétés comme Apple, Facebook, Google et Microsoft envoient maintenant leurs bénéfices dans des endroits comme l’Irlande et paient des impôts à des gouvernements étrangers, désinvestissant complètement dans notre pays où leurs bénéfices ont été réalisés à l’origine. Je suis content que Dublin ait plus d’argent pour reconstruire ses rues, mais ici en Amérique, notre infrastructure a grand besoin de réparations.

La plupart de ces avantages sont devenus lois grâce au projet de loi Trump de 2017, le Tax Cuts and Jobs Act. Il est ridicule que des PDG prétendent qu’ils ne peuvent pas rivaliser à l’échelle internationale sans les allégements fiscaux dont ils bénéficient depuis moins de quatre ans, surtout si l’on considère que dans les années qui ont précédé le projet de loi Trump, les entreprises américaines continuaient de réserver. plus de 2 000 milliards de dollars en bénéfices chaque année.

Le plan d’imposition des sociétés Biden mettrait fin à tous ces avantages intégrés pour les sociétés multinationales et mettrait chaque entreprise aux États-Unis, grande et petite, sur un pied d’égalité en matière d’impôts. Ce n’est pas anti-business, c’est juste.

Morris Pearl est le président de Patriotic Millionaires, un ancien directeur général de BlackRock, Inc. et le co-auteur de Tax the Rich! Comment les mensonges, les failles et les lobbyistes rendent les riches encore plus riches.