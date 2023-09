Le projet de 68 millions de dollars d’Ollie à Princeton est en passe de créer 200 emplois en 2024 – Shaw Local

Le centre de distribution Ollie’s Bargain Outlet de 615 000 pieds carrés à Princeton, un projet qui créera environ 200 emplois à temps plein dans la vallée de l’Illinois, progresse vers son ouverture en 2014.

Un peu plus de cinq mois après le début des travaux, les porteurs du projet se sont réunis mardi pour célébrer une étape importante de la construction.

Des représentants d’Ollie’s, d’Arco Design Build et de la ville de Princeton ont participé à une cérémonie de clôture au cours de laquelle une poutre en acier est signée par les chefs de projet avant d’être placée sur le toit pour signaler la prochaine phase de construction.

On s’attend à ce que l’installation représente une part importante de la croissance de l’entreprise dans le Midwest. Le centre desservira des magasins dans tout l’Illinois et les États voisins.

Le directeur du développement commercial d’Arco Design Build, Brian Devlin, a déclaré que dès sa première implication dans ce projet, Princeton s’est démarqué aux yeux d’Ollie en tant que future maison potentielle.

« Nous avons fait une balade à dos de chameau de quatre jours à travers plusieurs États et rencontré chaque municipalité, chaque entreprise de services publics et chaque entreprise d’incitations tout au long du chemin », a déclaré Devlin. « Évidemment, vous pouvez voir que Princeton a été favorisé. »

Devlin a déclaré après avoir rencontré le greffier municipal Pete Nelson, la directrice municipale Theresa Wittenauer et l’ancien maire Joel Quiram ; Ollie a compris à quel point les dirigeants et la communauté étaient fiers.

« Nous avions l’impression que cette communauté ressemblait tellement à notre entreprise », a déclaré Eric Van Der Valk, vice-président exécutif et directeur de l’exploitation d’Ollie’s. « Cela nous a donné l’impression que nous allions éventuellement embaucher 200 personnes qui comprenaient déjà Ollie, avaient les valeurs d’Ollie et apprécieraient de faire partie de notre entreprise comme nous apprécions de faire partie de cette communauté. »

Van Der Valk a déclaré que son équipe ne pouvait pas croire les progrès réalisés sur le bâtiment en seulement quelques mois et environ un an après l’annonce initiale du partenariat avec Princeton.

« Nous disons que l’Amérique aime les bonnes affaires, nous sommes donc très heureux d’être ici dans le Midwest et de disposer de ce centre de distribution pour propulser notre croissance dans cette région », a déclaré Van Der Valk. « Ce centre de distribution desservira 150 magasins ou plus, principalement dans le Midwest. »

Pour construire le projet, Ollie’s a investi 68 millions de dollars dans le projet, un chiffre qui, selon Van Der Valk, pourrait augmenter à mesure que le projet avance.

Les chefs de projet posent devant ce qui sera le nouveau centre de distribution d’Ollie’s le mardi 26 septembre 2023 à Princeton. (Scott Anderson)

« C’est un jour extraordinaire pour tous ceux qui ont joué un rôle dans l’expansion d’Ollie’s Midwest », a déclaré le président et chef de la direction d’Ollie’s, John Swygert. « Merci à tous pour votre dévouement à ce projet et votre partenariat, cela signifie beaucoup pour nous. »

Swygert a déclaré qu’Ollie’s avait célébré son 40e anniversaire l’été dernier et que plus tôt ce mois-ci, la société avait ouvert son neuvième magasin dans l’Illinois.

« Je suis très fier d’être ici (mardi) et de dire que cette semaine marque deux autres étapes importantes pour Ollie’s », a déclaré Swygert. « Avec l’achèvement de ce centre de distribution et l’ouverture de notre 500ème magasin (mercredi) à Iowa City, et l’entrée dans notre 30ème État. »

« Plutôt bien pour une entreprise qui a démarré à Mechanicsburg, en Pennsylvanie, en 1981. »

Le maire Ray Mabry a pris la parole et a remercié les habitants de la ville qui ont joué un rôle important dans l’arrivée d’Ollie’s à Princeton, notamment Nelson, Wittenauer, Quiram et bien d’autres.

« Nous sommes honorés et heureux de vous avoir ici et nous sommes heureux de célébrer », a déclaré Mabry.

Mabry a également accueilli Ollie’s à Princeton avec la remise d’un drapeau américain qui sera affiché devant le centre de distribution une fois terminé.

L’ouverture éventuelle du centre de distribution de Princeton aidera Ollie’s à atteindre son objectif de plus de 1 050 magasins dans tout le pays.