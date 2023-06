Le projet d’appartement Wilkinson est avancé par le conseil de Kelowna malgré la controverse

Un grand immeuble d’appartements proposé pour Wilkinson Street et Springfield Road, et opposé par de nombreux voisins, va de l’avant.

Le conseil a voté en faveur de l’examen initial du rezonage de la propriété. Com. Ron Cannan a voté contre et le conseil. Gord Lovegrove s’est abstenu de voter, déclarant ne pas être présent à l’audience publique sur la question comme raison.

Lors de l’audience publique du 15 juin, plus de deux douzaines d’habitants se sont prononcés contre le projet en disant qu’il est trop grand pour le quartier.

La propriété est zonée pour un maximum de six étages, et le demandeur envisage de construire un immeuble de quatre étages.

Le conseil craignait que le promoteur modifie les plans ou vende à un autre promoteur qui pourrait construire jusqu’à six étages.

« J’ai eu d’autres discussions avec le candidat qui serait prêt à imposer une restriction de hauteur sur le titre qui serait d’une durée de quatre ans », a déclaré Ryan Smith, directeur de la planification et du développement.

Si le projet arrive à l’étape du permis d’aménagement, c’est à ce moment-là que les détails tels que la hauteur, la masse et l’échelle appropriées au quartier seront évalués par le personnel.

« Certainement si le bâtiment est trop grand, si l’échelle n’est pas appropriée, si c’est trop de masse… c’est une considération de permis de développement appropriée », a ajouté Terry Barton, responsable de la planification du développement.

Les voisins ont également exprimé des inquiétudes concernant la sécurité des piétons, l’augmentation des embouteillages et le manque de stationnement.

@GaryBarnes109

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Conseil municipalVille de KelownaPromoteursdéveloppementRezonage