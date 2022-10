Le projet d’accessibilité vocale vise à rendre la reconnaissance vocale plus inclusive

Une nouvelle initiative de recherche vise à rendre la technologie de reconnaissance vocale plus utile pour les personnes souffrant de troubles de la parole et de handicaps divers.

La Projet d’accessibilité vocale, qui a été lancé lundi, est dirigé par l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Amazon, Apple, Google, Meta et Microsoft soutiennent tous le projet, ainsi qu’une poignée d’organisations de personnes handicapées à but non lucratif.

La reconnaissance vocale, que l’on retrouve dans les assistants vocaux comme Siri et Alexa ainsi que des outils de traduction, fait désormais partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes. Mais ces systèmes ne reconnaissent pas toujours certains modèles de parole, en particulier ceux associés aux handicaps. Cela inclut la parole affectée par la maladie de Lou Gehrig ou la SLA, la maladie de Parkinson, la paralysie cérébrale et le syndrome de Down. En conséquence, de nombreuses personnes peuvent ne pas être en mesure d’utiliser efficacement ces technologies vocales.

Le projet Speech Accessibility s’efforcera de changer cela en créant un ensemble de données d’échantillons de parole représentatifs qui peuvent être utilisés pour former des modèles d’apprentissage automatique, afin qu’ils puissent mieux comprendre une gamme de modèles de parole.

“L’un des groupes qui bénéficierait le plus [from speech technology] sont des personnes qui ont des handicaps physiques de toutes sortes. Et trop souvent, ce sont les personnes pour qui la technologie vocale ne fonctionne pas », a déclaré Mark Hasegawa-Johnson, professeur de génie électrique et informatique à l’UIUC qui dirige le projet.

“La technologie vocale repose sur des données d’entraînement”, a-t-il ajouté. “C’est une technologie d’intelligence artificielle, donc cela nous oblige à avoir suffisamment de données pour pouvoir développer une technologie qui fonctionnera réellement pour les personnes ayant un type particulier de discours. Et trop souvent dans le passé, nous n’avions tout simplement pas assez d’informations sur les schémas de langage des personnes ayant différents types de handicaps ou avec différents types de schémas de langage atypiques. »



Le projet recueillera des échantillons de discours de personnes qui représentent une diversité de modèles de discours. Des chercheurs de l’Université de l’Illinois recruteront des volontaires rémunérés pour soumettre des échantillons de voix enregistrés et créeront un ensemble de données “privé et anonymisé” qui sera utilisé pour former des modèles d’apprentissage automatique afin de mieux comprendre une gamme de modèles de parole. Dans un premier temps, le projet se concentrera sur l’anglais américain.

La Fondation Davis Phinney, qui soutient les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, et l’équipe Gleason, qui sert les personnes atteintes de la SLA, soutiendront l’effort. Les organisations communautaires aideront à recruter des participants et à tester les utilisateurs, et offriront des commentaires tout au long du projet. Toute personne souhaitant s’impliquer dans le projet d’accessibilité de la parole peut visiter le site Internet.

De nombreuses entreprises technologiques, y compris celles associées à ce projet, ont travaillé pour rendre leurs produits et services plus accessibles à tous les utilisateurs.

Google a déployé des applications comme Lookout, qui aide les personnes aveugles ou malvoyantes à identifier des objets et des devises, ainsi que Project Relate, qui est conçu pour aider les personnes ayant des troubles de la parole à communiquer plus facilement avec les autres. Apple a lancé une fonctionnalité de détection de personnes en 2020 qui permet aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad aveugles et malvoyants de savoir à quel point quelqu’un est proche d’eux, et mis à jour son lecteur d’écran VoiceOver cette année pour prendre en charge plus de 20 langues supplémentaires. Facebook, désormais sous la société mère Meta, s’est efforcé d’améliorer les descriptions de photos pour les utilisateurs aveugles et malvoyants, tout en déployant des sous-titres automatiques sur l’IGTV d’Instagram, Histoires et flux de vidéos.

Amazon a ajouté diverses fonctionnalités d’accessibilité à sa gamme Echo de haut-parleurs et d’écrans intelligents, tels que la synthèse vocale et “Show and Tell”, qui aident les personnes malvoyantes à identifier les objets ménagers du quotidien. Et Microsoft a fait des vagues en 2018 en lançant le Manette adaptative Xboxun appareil conçu pour aider les joueurs de tous niveaux à jouer, suivi du Kit d’adaptation de surface en 2021, qui comprend une variété de décalcomanies cahoteuses pour identifier les touches, les ports et les câbles. En mai, il a dévoilé un Souris adaptativequatre boutons adaptatifs et le Microsoft Adaptive Hub pour coupler sans fil divers périphériques d’entrée.