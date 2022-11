Le projet Colden Street se termine pour l’année et devrait se poursuivre en 2023 – Shaw Local

POLO — Des conditions météorologiques favorables ont permis aux équipes de construction d’effectuer un bloc de travail supplémentaire cette semaine dans le cadre du projet d’amélioration des égouts pluviaux de 3,3 millions de dollars de Polo.

Les équipes de l’entrepreneur principal du projet Colden Street – Martin & Co., de l’Oregon – ont déjà travaillé sur South Maple Avenue, West Buffalo Street et South Congress Avenue cette année, a déclaré le directeur des travaux publics de Polo, Kendall Kyker. D’autres travaux auront lieu en 2023, a-t-il déclaré.

Ils avaient «fermé» la semaine dernière, mais à cause du beau temps, ils ont décidé de s’occuper des travaux souterrains sur West Colden Street entre les avenues South Congress et Division, a déclaré Kyker.

“Ce qu’ils vont faire, c’est un bloc de plus cette année, et ensuite ce sera fait”, a-t-il déclaré. “Alors je pense qu’ils devraient être faits et sortir d’ici vers la fin de cette semaine.”

Le projet de la rue Colden comprend environ 10,5 pâtés de maisons, couvrant à la fois le quartier des affaires du centre-ville et les quartiers résidentiels. Il est destiné à aider à atténuer l’accumulation d’eau sur la route 26 de l’Illinois – nommée Division Avenue dans les limites de la ville de Polo – lors de pluies torrentielles.

Les travaux qui doivent avoir lieu en 2023 comprennent environ 2,5 blocs de travaux souterrains et d’asphaltage. Helm Civil, de Freeport, fait le bitume.

Il y aura trois pâtés de maisons qui seront en gravier cet hiver – South Congress Avenue entre les rues West Mason et West Buffalo et West Colden Street entre les avenues South Congress et Division, a déclaré Kyker. Il n’y aura pas non plus de trottoirs le long de ces rues, a-t-il déclaré.

“Nous devrons faire des nettoyages spéciaux”, a-t-il déclaré.

Les équipes de la ville utiliseront un grattoir pour souffler la neige, qui sera ensuite transportée car elle contiendra du gravier, a déclaré Kyker.

“Si je le laboure et le jette dans la cour de tout le monde, nous n’aurons pas beaucoup de campeurs heureux, et puis j’ai beaucoup plus de travail à faire, ce qui coûte de l’argent aux contribuables, ce que nous n’avons pas. veux faire », a-t-il dit. “Ensuite, le reste de la ville, lorsque nous transportons de la neige, nous la retirons et la déversons dans un champ de maïs et elle fond.”