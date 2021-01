John Weaver, un agent de longue date du GOP et co-fondateur du projet Lincoln anti-Trump, a été accusé d’avoir envoyé des messages non sollicités et sexuellement accusés à plus de 20 hommes, dont un qui n’avait que 14 ans lorsqu’il a pris contact pour la première fois.

Weaver avait précédemment reconnu avoir envoyé des messages inappropriés à des hommes après que plusieurs accusateurs se soient manifestés ces dernières semaines. Le républicain, qui a travaillé avec John McCain, John Kasich et de nombreux autres conservateurs, a admis avoir envoyé certains des messages et s’est déclaré gay dans un communiqué, bien qu’il ait une femme et deux enfants.

«La vérité est que je suis gay» il a dit. «Et que j’ai une femme et deux enfants que j’aime. Mon incapacité à concilier ces deux vérités a conduit à cet endroit angoissant.

Weaver s’est excusé d’avoir rendu les hommes « Mal à l’aise à cause des messages. »

Dans un rapport publié dimanche dans le New York Times, les méfaits présumés de Weaver ont été détaillés plus en détail, 21 hommes se présentant pour l’accuser d’envoyer des messages non sollicités. Un accusateur n’avait que 14 ans lorsque Weaver a pris contact, et toujours au lycée quand il a commencé « Poser des questions sur son corps. » Les messages sont devenus de nature plus sexuelle une fois qu’il a eu 18 ans.

Weaver n’est pas accusé de quoi que ce soit d’illégal, mais s’attaque plutôt aux jeunes hommes dans le domaine de la politique, offrant des faveurs professionnelles et personnelles en échange de relations sexuelles. Un seul des échanges de messages a conduit à une rencontre consensuelle.

Dans l’un des fils de discussion entre Weaver et un autre homme, il a proposé d’aider «Conseils, conseils» et même payer des factures, tant qu’il est pris en charge «Sensuellement.» Il aurait même offert du travail avec le Lincoln Project en échange de faveurs sexuelles.

Weaver est l’un des nombreux républicains derrière le Lincoln Project, un groupe de défense politique qui a principalement utilisé des millions de dons pour attaquer Donald Trump et les conservateurs qui le soutiennent.

Steve Schmidt, un autre co-fondateur du groupe, a déclaré qu’il avait été mis au courant des relations de Weaver avec les hommes, mais qu’il n’avait connaissance d’aucune faute. Weaver a été en congé de l’entreprise et ne reviendra pas.

Dans une déclaration répondant au rapport explosif du New York Times, le Lincoln Project s’est distancé de Weaver dans une déclaration mordante qui qualifiait son co-fondateur de «Prédateur», «menteur», et «Agresseur».

Ils affirment également qu’il n’a jamais été «en présence physique d’aucun membre» du groupe, une phrase étrange qui n’a fait qu’ajouter à la moquerie sur les réseaux sociaux.

«Comme tant d’autres, nous nous sentons trahis et trompés par John Weaver. Nous sommes reconnaissants au-delà des mots qu’à aucun moment John Weaver n’a été en présence physique d’un membre du Lincoln Project, » la déclaration lit.

«Le projet Lincoln devrait probablement changer son nom en projet pédophile pour mieux refléter leurs vraies ‘valeurs’,» Donald Trump Jr. a tweeté en réaction à la nouvelle.

Le commentateur politique Ryan Girdusky, qui a contribué à accorder plus d’attention aux accusations contre Weaver plus tôt ce mois-ci en l’accusant directement sur Twitter d’avoir offert «Emplois aux jeunes hommes pour le sexe», a appelé la déclaration du projet Lincoln un « mensonge » et a déclaré que les membres du groupe étaient au courant des actions de Weaver.

«Cette déclaration du @ProjectLincoln est un mensonge absolu. Les membres savaient. Des jeunes hommes les ont approchés au sujet des accusations. Les membres savaient que j’écrivais l’histoire et ont averti John Weaver, « il prétendait.

Cette déclaration du @ProjectLincoln est un mensonge absolu. Les membres savaient. Des jeunes hommes les ont approchés au sujet des accusations. Les membres savaient que j’écrivais l’histoire et ont averti John Weaver pic.twitter.com/BZms5iLgpL – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 31 janvier 2021

Lorsque les jeunes hommes les ont approchés, ils l’ont ignoré. Quand ils ont entendu que je travaillais sur l’histoire, ils ont averti Weaver. Quand j’ai écrit une histoire, ils n’ont rien dit. Quand Axios a publié une histoire, ils ont dit qu’il était juste gay Maintenant, c’est un prédateur.@ProjectLincoln menti. Ils savaient. Ils sont complices https://t.co/tDmJWVgweV – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 31 janvier 2021

Personnellement, je suis surpris qu’une organisation aussi moralement sans scrupules que le Lincoln Project ait été créée par des personnes moralement sans scrupules. https://t.co/erZVWqHztJ – Noam Blum (@neontaster) 31 janvier 2021

