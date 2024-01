Le projet américain de réorganisation de l’Autorité palestinienne est voué à l’échec | Des avis

Depuis deux mois, les États-Unis et d’autres pays occidentaux, soutenant Israël, parlent du « lendemain » à Gaza. Ils ont rejeté les affirmations israéliennes selon lesquelles l’armée israélienne garderait le contrôle de la bande de Gaza et ont désigné l’Autorité palestinienne (AP) comme leur acteur politique préféré pour prendre en charge la gouvernance une fois la guerre terminée.

Ce faisant, les États-Unis et leurs alliés ont prêté peu d’attention à ce que veut le peuple palestinien. La direction actuelle de l’AP a perdu les dernières élections démocratiques organisées dans le territoire palestinien occupé en 2006 face au Hamas et depuis lors, elle a régulièrement perdu en popularité.

Dans une récente opinion publique sondage Selon le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes (PSR), environ 90 pour cent des personnes interrogées étaient favorables à la démission du président de l’AP Mahmoud Abbas, et 60 pour cent ont appelé au démantèlement de l’AP elle-même.

Washington est sans aucun doute conscient de la faible confiance du public dans l’AP, mais il y a une raison pour laquelle il insiste pour soutenir sa prise de contrôle de Gaza : ses dirigeants ont été un partenaire fiable pendant des décennies dans le maintien d’un statu quo dans l’intérêt d’Israël. Les États-Unis aimeraient que cet arrangement se poursuive, c’est pourquoi leur soutien à l’Autorité palestinienne pourrait s’accompagner d’une tentative de la réorganiser afin de résoudre son problème de légitimité. Mais même si cet effort aboutit, il est peu probable que la nouvelle itération de l’Autorité palestinienne soit durable.

Un partenaire fiable

L’un des principaux facteurs qui ont convaincu les États-Unis que l’AP est un « bon choix » pour la gouvernance d’après-guerre à Gaza est peut-être sa position anti-Hamas et sa volonté de mener une coordination sécuritaire avec Israël.

Depuis le début du conflit entre Israël et Gaza le 7 octobre, l’AP et ses dirigeants n’ont publié aucune déclaration officielle offrant un soutien politique explicite à la résistance palestinienne. Leur rhétorique s’est principalement concentrée sur la condamnation et la désapprobation des attaques contre les civils des deux côtés, tout en rejetant également l’expulsion des Palestiniens de leur patrie.

Dans un discours politique prononcé le neuvième jour de la guerre, Abbas a critiqué le Hamas, affirmant que ses actions ne représentaient pas le peuple palestinien. Il a souligné que l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) est le seul représentant légitime du peuple palestinien et a souligné l’importance de la résistance pacifique comme seul moyen légitime de s’opposer à l’occupation israélienne. Cette déclaration a ensuite été rétractée par son bureau.

En décembre, Hussein al-Sheikh, responsable de l’Autorité palestinienne et secrétaire général du comité exécutif de l’OLP, a également critiqué le Hamas dans une interview accordée à Reuters. Il a suggéré que sa « méthode et son approche » de résistance armée ont échoué et ont fait de nombreuses victimes parmi la population civile.

La position de l’Autorité palestinienne est conforme à ses propres intérêts politiques et économiques étroits, qui se font au détriment de la cause nationale palestinienne. Il a systématiquement et brutalement éliminé toute opposition et tout soutien aux autres factions, y compris le Hamas, afin de maintenir son pouvoir sur les villes de Cisjordanie tandis qu’Israël poursuit son occupation brutale et sa dépossession du peuple palestinien.

Lors de la guerre menée par Israël contre Gaza en 2008-2009, les dirigeants de l’Autorité palestinienne espéraient reprendre le contrôle administratif de Gaza avec l’aide d’Israël. Durant ce conflit, l’Autorité palestinienne a interdit toute activité en Cisjordanie en soutien à Gaza et a menacé d’arrêter les participants. J’ai moi-même été victime de harcèlement et menacé d’arrestation pour avoir tenté de participer à une manifestation contre la guerre. Des positions similaires ont été adoptées par l’Autorité palestinienne, bien qu’avec des mesures moins agressives, lors des attaques israéliennes ultérieures contre Gaza, alors que ses dirigeants en sont venus à reconnaître qu’il était peu probable que le Hamas abandonne son contrôle sur la bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre, l’AP a adopté une position plus audacieuse, marquée par des actions plus agressives. Ses forces de sécurité ont réprimé les manifestations et les marches organisées en soutien à Gaza, tirant à balles réelles sur les participants. De plus, l’Autorité palestinienne a récemment détenu individus exprimant leur soutien à la résistance palestinienne.

Tout en réprimant les manifestations palestiniennes, l’AP n’a rien fait pour protéger sa population des attaques des colons israéliens contre les communautés palestiniennes, qui ont entraîné des morts, des blessés et le déplacement de centaines de personnes en Cisjordanie occupée. De plus, l’armée israélienne a intensifié ses raids dans les zones administrées par l’AP, conduisant à l’arrestation de milliers de personnes et au meurtre de centaines de Palestiniens, sans aucune réaction de la part de l’AP.

L’incapacité de l’AP à offrir une protection de base a ajouté à la détérioration de sa légitimité auprès des Palestiniens. De plus, en prenant position contre la résistance palestinienne et en s’alignant sur Israël et les États-Unis, l’AP ne fait que saper davantage sa propre légitimité.

PA 1.0 et PA 2.0

Washington est conscient de l’impopularité croissante de l’AP et de ses dirigeants parmi les Palestiniens, mais il n’abandonne pas car il semble croire que cela peut être résolu. Cela est dû au fait que les États-Unis ont déjà tenté de réorganiser l’autorité, car ils ont toujours été confrontés à des problèmes de légitimité en raison de la manière dont elle a été créée.

En tant qu’institution gouvernementale, l’Autorité palestinienne a été créée pour mettre fin à la première Intifada. Conçu dans le cadre des accords de paix intérimaires d’Oslo, il a été envisagé comme un organe administratif chargé de superviser les affaires civiles des Palestiniens dans la bande de Gaza occupée et dans certaines parties de Cisjordanie, à l’exclusion de Jérusalem-Est occupée.

Elle a effectivement assumé le rôle d’entrepreneur en matière de sécurité israélienne en échange de certains avantages liés à l’administration des centres de population palestiniens. L’Autorité palestinienne a fidèlement rempli son mandat, procédant à des arrestations et à une surveillance régulières d’individus palestiniens, qu’ils soient impliqués dans des actions contre Israël ou qu’ils soient des militants s’opposant à ses pratiques de corruption.

Ainsi, Israël a bénéficié stratégiquement de la création de l’Autorité palestinienne, mais on ne peut pas en dire autant du peuple palestinien, qui continue de subir les ravages d’une occupation militaire.

Malgré cela, l’AP sous Yasser Arafat – ou ce que nous pouvons appeler l’AP 1.0 – a exploité le clientélisme et la corruption pour maintenir un certain niveau de soutien. Arafat considérait notamment le processus d’Oslo comme une mesure provisoire, espérant un État palestinien pleinement indépendant d’ici 2000. Il s’est engagé de manière pragmatique dans une collaboration en matière de sécurité avec Israël, dans l’espoir d’instaurer la confiance et, à terme, de parvenir à une coexistence pacifique. En 1996, en réponse à la résistance palestinienne persistante, il a même déclaré une « guerre contre le terrorisme » et a convoqué un sommet sur la sécurité à Charm el-Cheikh, impliquant Israël, l’Égypte et les États-Unis.

En 2000, les dispositifs civils et sécuritaires supervisés par l’AP sont devenus de plus en plus fragiles et ont fini par s’effondrer, déclenchant l’éruption de la deuxième Intifada. Ce soulèvement était une réponse à la politique israélienne d’expansion des colonies, à son refus ferme d’accepter toute forme de souveraineté palestinienne entre le Jourdain et la Méditerranée, ainsi qu’à des griefs sociaux et économiques plus larges.

En 2002, l’administration Bush a eu l’idée de rénover l’Autorité palestinienne dans le cadre du Carte routière pour la paix. Même si le leadership d’Arafat était perçu comme un facteur gênant, il avait déjà collaboré avec les États-Unis en mettant en œuvre des réformes structurelles, notamment la création d’un poste de Premier ministre.

Cherchant à remodeler la direction palestinienne, les États-Unis se sont engagés auprès de dirigeants alternatifs potentiels, notamment Mahmoud Abbas, qui a finalement assumé la présidence de l’Autorité palestinienne en 2005 après la mort suspecte d’Arafat.

L’AP a reçu son premier coup lorsque le Hamas a remporté les élections en 2006 et a pu former un gouvernement. Les États-Unis et l’UE ont rejeté les résultats, boycotté le gouvernement et suspendu l’aide financière à l’Autorité palestinienne, tandis qu’Israël a interrompu le transfert des recettes fiscales. Pendant ce temps, la direction de l’appareil de sécurité de l’Autorité palestinienne a refusé de traiter avec le gouvernement du Hamas et a continué son travail comme d’habitude, affirmant qu’elle relevait du bureau du président de l’Autorité palestinienne.

Pendant plusieurs mois, le Hamas a eu du mal à maintenir son gouvernement palestinien, tandis qu’Abbas et ses partisans ont déployé des efforts considérables pour l’isoler. En 2007, le Hamas a pris le contrôle de l’appareil de sécurité de l’AP dans la bande de Gaza et a pris le contrôle de toutes les institutions de l’AP. Abbas a déclaré le Hamas une entité indésirable en Cisjordanie et a ordonné l’expulsion du gouvernement du Hamas et l’emprisonnement de nombreux membres du Hamas.

Après avoir divisé l’AP en deux entités, l’une dans la bande de Gaza et l’autre en Cisjordanie, Abbas, avec ses alliés Mohammed Dahlan et Salam Fayyad, a dirigé les efforts visant à restructurer l’AP en Cisjordanie avec le plein soutien des États-Unis et de l’UE. .

Dans le cadre de ce que nous pouvons appeler PA 2.0, deux efforts de restructuration majeurs ont eu lieu. Premièrement, il a consolidé l’appareil de sécurité palestinien sous un commandement uni. Dirigée par le général de l’armée américaine Keith Dayton, la refonte des forces de sécurité palestiniennes visait à approfondir leur partenariat avec l’État et l’armée israéliens. En outre, il cherchait à susciter un intérêt direct parmi le personnel de l’Autorité palestinienne dans le maintien du rôle de l’Autorité palestinienne. Deuxièmement, la restructuration de l’Autorité palestinienne a consolidé son budget, plaçant toutes ses ressources sous la tutelle du ministère des Finances.

Cette restructuration n’a pas abouti à une « meilleure » AP. Il demeure une entité dysfonctionnelle, qui gère mal les ressources et la fourniture de services, entraînant une grave détérioration du niveau de vie de la majorité des Palestiniens. Ses dirigeants jouissaient de certains privilèges en raison de leur coordination en matière de sécurité avec Israël et se livraient à des pratiques de corruption généralisées qui ont suscité des inquiétudes même parmi les partisans de l’AP. Pendant ce temps, les entreprises de colonisation israéliennes ont continué à se développer sans limites et la violence employée par l’armée israélienne et les colons contre les Palestiniens ordinaires n’a fait qu’empirer.

AP 3.0 ?

Le manque de soutien à la direction de l’Autorité palestinienne et son dysfonctionnement ont soulevé des inquiétudes quant à sa capacité à jouer un rôle dans les prochains arrangements post-guerre de Gaza que l’administration américaine envisage…