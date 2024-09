Le projet 2025 éliminerait progressivement certains fonds destinés aux écoles publiques de la maternelle à la terminale

Déclaration: Le projet 2025 supprimerait le financement des écoles primaires et secondaires.

La nouvelle campagne publicitaire de la vice-présidente Kamala Harris parcourt les pages du Projet 2025, le qualifiant de « plan de 922 pages pour faire de Donald Trump le président le plus puissant de tous les temps ».

Trump et sa campagne se sont distancés du plan conservateur de transition présidentielle, mais les démocrates continuent de l’y associer, soulignant les liens passés de Trump avec plusieurs de ses contributeurs.

Le narrateur dans la publicité de Harris « Contrôle » Selon le projet 2025, il est prévu de « supprimer le ministère de l’Éducation et de supprimer le financement des écoles primaires et secondaires ».

Nous ont couvert Comment le projet 2025 démantèle le ministère de l’Éducation des États-Unis dans le cadre d’une initiative visant à limiter l’implication du gouvernement fédéral dans la politique scolaire. prend en charge Pour cette vérification des faits, nous voulions savoir comment le projet 2025 affecterait le financement fédéral des écoles publiques.

La perte des fonds fédéraux ne réduirait pas à néant les budgets de la plupart des districts.

Les écoles publiques, à quelques exceptions près, reçoivent la majeure partie de leur financement des gouvernements locaux et étatiques. Avant la pandémie de COVID-19, le gouvernement fédéral fournissait environ 8 à 10 % du financement des écoles primaires et secondaires. Le financement de secours COVID-19 a porté cette part à environ 14 % en 2022, mais il a expiré.

Mais la contribution fédérale se traduit toujours par des milliards de dollars, et les États et les districts scolaires qui reçoivent une part plus élevée de ces dollars ressentiraient un impact disproportionné.

La campagne de Harris a indiqué à PolitiFact les données sur les dépenses du ministère de l’Éducation pour les classes primaires et secondaires. Au cours de l’exercice 2023l’agence a reçu 79,6 milliards de dollars pour le financement de l’enseignement primaire et secondaire ; l’argent a été principalement destiné à des programmes de soutien à l’éducation spécialisée et à l’éducation des élèves défavorisés et à faible revenu, entre autres initiatives. Budget 2023 — 274 milliards de dollars — comprennent une part importante destinée aux prêts étudiants et aux aides aux études, qui comprennent des aides basées sur le revenu telles que les bourses Pell.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Project 2025 a expliqué à PolitiFact que le fait que les budgets scolaires ne dépendent que pour une petite partie de l’argent fédéral signifie que la réduction du budget du département « ne réduit pas vraiment le financement des écoles ». Le projet propose de transférer certains programmes aux États sur une période de 10 ans et d’en annuler d’autres qu’il juge inefficaces.

Dans un vidéo sur sa politique éducative, Trump a promis de fermer le département et de « renvoyer tout le travail et les besoins en matière d’éducation aux États ». Il n’a pas précisé comment les fonds fédéraux seraient réorientés. Sa convention nationale républicaine plate-forme appelle également à réduire le financement fédéral « de toute école promouvant la théorie critique de la race, l’idéologie radicale du genre et tout autre contenu racial, sexuel ou politique inapproprié ».

L’équipe de campagne de Trump n’a pas précisé comment elle comptait réaffecter les fonds fédéraux perdus. La porte-parole Karoline Leavitt a déclaré que son administration allait améliorer « l’excellence académique pour tous les élèves de tous les horizons » en « augmentant l’accès au choix de l’école, en permettant aux parents d’avoir leur mot à dire sur l’éducation de leur enfant et en soutenant les bonnes écoles et les bons enseignants ».

Conséquences de la suppression du ministère de l’Éducation

Le projet 2025 prévoit le transfert du ministère de l’Éducation Programme Titre Iqui aide à financer les écoles comptant de nombreux élèves de la maternelle à la terminale issus de familles à faible revenu, au ministère de la Santé et des Services sociaux. Le plan vise à fournir le financement sous forme de subvention globale, ce qui donne aux États plus de flexibilité sur la façon de dépenser l’argent en étant moins prescriptifs. La proposition élimine progressivement le Titre I sur 10 ans, transférant la responsabilité du financement aux États.

Le plan recommande une démarche similaire pour le financement de la loi sur l’éducation des personnes handicapées du ministère, en convertissant l’argent de l’éducation spéciale qui va maintenant aux écoles en subventions globales gérées par le HHS que les États peuvent distribuer aux parents.

Il est difficile de dire ce qui se passera ensuite, car les dépenses publiques consacrées à l’éducation varient considérablement.

« Certains États pourraient financer leurs propres programmes d’aide aux étudiants de manière similaire à ce que font les programmes fédéraux aujourd’hui », ont déclaré Holly Kurtz, directrice du centre de recherche EdWeek, et Sterling Lloyd, directeur adjoint du centre, à PolitiFact dans un courriel conjoint. « D’autres États pourraient choisir d’aller dans une direction différente avec leurs dépenses. »

Les présidents ne pourraient pas y parvenir seuls. La suppression du département nécessiterait une loi du Congrès et un soutien bipartisan, ce qui s’est avéré peu probable.

« Le Congrès est celui qui décide du budget fédéral de l’éducation, et le financement qui y est consacré est plutôt populaire des deux côtés », a déclaré Marguerite Roza, directrice du laboratoire d’Edunomics de l’université de Georgetown. « Les États peuvent toujours dire non aux fonds et aux règles fédérales, et jusqu’à présent, aucun ne l’a fait. Pas un seul. »

Trump a fait une promesse de campagne similaire Trump avait prévu de réduire le budget du ministère de l’Éducation en 2016, mais a réduit ses plans une fois au pouvoir. Son premier budget pour l’exercice 2018 proposait de réduire le budget du ministère de l’Éducation de 13 %, plutôt que de demander sa suppression. Trump a proposé des réductions de dépenses similaires dans ses deux budgets suivants ; aucun n’a été approuvé.

Le rôle du ministère de l’Éducation dans les écoles primaires et secondaires

La majorité du financement des écoles publiques de la maternelle à la terminale provient des gouvernements étatiques et locaux par le biais d’un mélange d’impôts sur le revenu, de taxes de vente et d’impôts fonciers locaux.

Le montant des fonds fédéraux versés aux écoles varie selon les États et les districts scolaires. Par exemple, la part fédérale de l’Arkansas est de 20 %, celle du Dakota du Sud de 21 % et celle du Mississippi de 23 %, celle de New York de 7 % et celle du Massachusetts de 9 %.

Les districts qui accueillent davantage d’élèves issus de familles à faible revenu et d’élèves handicapés ressentiraient plus durement le poids des coupes budgétaires fédérales que les districts qui accueillent moins d’élèves de ce type.

L’impact pourrait être considérable dans les grands districts scolaires comme Détroit, où la part fédérale est de 48 %, et Oklahoma City, où la part est de 34 %.

En plus de fournir un financement aux écoles, le ministère de l’Éducation abrite également le Centre national des statistiques de l’éducation, la source nationale de données sur les écoles, et son Bureau des droits civils, qui enquête chaque année sur des milliers d’allégations de discrimination et de harcèlement dans les écoles.

Le projet 2025 demanderait à d’autres agences d’assumer ces responsabilités. Il transférerait les évaluations scolaires et d’autres fonctions de recherche au Bureau du recensement des États-Unis et ferait en sorte que le Bureau des droits civils du ministère de la Justice absorbe le bureau du ministère de l’Éducation. Les critiques affirment que ces groupes manquent déjà considérablement de fonds.

Le Bureau des droits civiques du ministère de l’Éducation reçoit « chaque année des milliers de plaintes pour discrimination fondée sur la race, le sexe et le handicap dans les écoles de tout le pays », a déclaré Robert Kim, directeur exécutif du Centre de droit de l’éducation, une organisation de défense juridique de l’éducation publique. « Le bureau est vraiment sous-financé depuis des décennies maintenant et le travail a augmenté de manière exponentielle. »

Le terme « Defund » est sujet à interprétation

La réduction de la part fédérale revient-elle à « définancer » les écoles, comme le dit la publicité de Harris ? Le mot peut signifier n’importe quoi, depuis la réduction des fonds destinés aux écoles jusqu’à leur suppression totale. Merriam-Webster’s définition du mot — « retirer le financement de » — convient à la proposition du Projet 2025.

« Si le spectateur de la publicité interprète le terme « defund » comme signifiant que les écoles ne recevront plus d’argent, point final, dans le cadre du Projet 2025, alors c’est faux », ont déclaré Kurtz et Sterling. « Cependant, si le spectateur interprète le terme « defund » comme signifiant une réduction du financement des écoles primaires et secondaires, alors la publicité est vraie car le Projet 2025 comprend des initiatives qui réduiraient le financement des écoles primaires et secondaires. »

Sean Corcoran, professeur de politique publique et d’éducation à l’université Vanderbilt, a déclaré que la fermeture du département « contribuerait grandement à priver de financement de nombreuses écoles ».

Frederick Hess, chercheur principal et directeur des études sur les politiques éducatives à l’American Enterprise Institute, un organisme conservateur, a déclaré que le projet 2025 ne supprimerait « absolument pas » le financement des écoles.

« Pour commencer, 90 % du financement de l’éducation primaire et secondaire est assuré par les États et les collectivités locales », a déclaré M. Hess. « Trump ou le Projet 2025 réduiraient-ils légèrement le taux d’augmentation des dépenses de l’éducation publique ? C’est possible. (Le Projet 2025) accorderait une subvention globale du Titre I (environ 2 % des dépenses scolaires) et continuerait ensuite théoriquement à le réduire sur une décennie. »

Notre décision

Une publicité de la campagne de Harris affirmait que le projet 2025 supprimerait le financement des écoles primaires et secondaires.

La suppression du ministère de l’Éducation entraînerait la suppression progressive d’une partie, voire de la totalité, du financement fédéral des écoles publiques de la maternelle à la terminale et le retour de cette responsabilité aux États.

Le gouvernement fédéral a fourni environ 14 % du financement de l’enseignement primaire et secondaire au cours de l’exercice 2022, auquel s’ajoutent des fonds liés à la COVID-19 qui ont expiré. La majeure partie de l’argent est destinée à des programmes visant à soutenir les élèves défavorisés, à faible revenu et les élèves handicapés.

La majorité des écoles reçoivent la majeure partie de leurs fonds de sources étatiques et locales. Les experts en politique éducative ont noté que certains États et districts reçoivent une part plus importante de l’aide fédérale et pourraient subir des pertes plus importantes en raison de la proposition.

L’annonce est partiellement exacte, mais elle omet des détails importants ou sort des éléments de leur contexte. Nous la jugeons à moitié vraie.

Cet article a été publié à l’origine sur Austin American-Statesman : Le projet 2025 éliminerait progressivement une partie du financement des écoles publiques de la maternelle à la terminale