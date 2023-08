Le projecteur Freestyle Gen 2 de Samsung devient officiel avec le streaming de jeux en nuage intégré

Samsung a annoncé son projecteur Freestyle Gen 2 avec les capacités Gaming Hub qui succède au projecteur Freestyle de première génération de l’année dernière. Le principe est simple – tant que vous disposez d’une connexion Internet stable et d’un espace pour projeter, vous pouvez diffuser du contenu ou jouer à des milliers de titres de jeu où bon vous semble. Le Gaming Hub de Samsung prend en charge les plateformes de streaming de jeux Xbox Game Pass, Nvidia GeForce NOW, Amazon Luna, Utomik, Antstream Arcade et Blacknut.









Samsung The Freestyle 2 avec hub de jeu

Le projecteur Freestyle 2 est compatible avec une large gamme de contrôleurs Bluetooth et est livré avec une mémoire accrue pour une expérience plus fluide. Vous obtenez également la télécommande SolarCell de Samsung qui utilise la lumière du soleil pour recharger sa batterie. Vous pouvez également le recharger via USB-C.

Le reste de la fiche technique est identique au Freestyle de première génération de l’année dernière. Le projecteur peut évoluer de 30 à 100 pouces et sa résolution est plafonnée à 1080P. Il existe une prise en charge HDR10 + et un rapport de contraste de 100 000: 1. Vous bénéficiez également d’un son à 360 degrés avec un système de haut-parleurs de 5 W, Tizen OS et l’assistant vocal Bixby. Les E/S sont limitées à un seul port Micro HDMI et un port USB-C.









Samsung Le projecteur Freestyle 2

La chose intéressante avec le Freestyle 2 est que vous pouvez simplement le pointer vers un mur et le projecteur ajustera automatiquement la sortie du contenu afin qu’il n’y ait pas besoin de s’embêter avec l’alignement ou la correction manuelle de la distorsion trapézoïdale.

Samsung The Freestyle Gen 2 est en pré-commande pour 800 $ auprès du Magasin américain Samsung

Les expéditions devraient commencer le 1er septembre. Les précommandes sont déjà ouvertes et obtenez un étui de transport de projecteur gratuit.

