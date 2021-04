Le marketing Star Wars a infiltré presque tous les aspects de la vie ces jours-ci, mais parfois, les produits qui se mélangent à cette image de marque peuvent être assez doux. Prenez cette édition limitée Capsule nébuleuse II d’Anker par exemple. Le Nebula Capsule II était déjà un appareil de projection Android assez sympa, capable de diffuser des applications et des médias sur un mur jusqu’à 100 pouces de large avec une résolution de 720p. Maintenant, il vient dans une peau R2-D2 en édition limitée, augmentant essentiellement le facteur cool d’au moins 10.

D’après ce que nous pouvons dire, le modèle Android de la Capsule II vous coûte déjà 580 $ sur Amazon. Cette unité sur le thème de R2-D2 n’est pas bon marché non plus, vous coûtant 699 $. Cette licence n’est pas gratuite, les amis. Le projecteur a toutes les mêmes fonctionnalités, juste au cas où vous craindriez de manquer quelque chose. Il y a la projection d’image de 100 ″, une résolution de 720p, l’accès à la fonctionnalité Google Cast, jusqu’à 4 heures d’autonomie lorsque débranchée d’un mur, ainsi que la possibilité de projeter le message holographique de la princesse Leia pour Obi-Wan Kenobi. C’est sacrément doux là-bas.

Toutes les spécifications de projection et de matériel sont répertoriées sur Amazon si vous êtes intéressé. Les principaux points forts incluent 200 lumens ANSI, 30000 heures de durée de vie de la lampe, un rapport hauteur / largeur 16: 9, quatre modes de projection, une entrée HDMI à 1080p, une entrée USB-A pour la prise en charge d’une clé USB, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Est-ce le droïde que vous recherchez? / fin de fromage