Le progrès sous l’assaut des nationalistes chrétiens – Shaw Local

Pour l’éditeur:

L’essence de l’Amérique est incarnée dans le génie unique de notre origine : un État laïque, libre de superstitions religieuses, de croyances et de dogmes. Inspirée et poussée par les idéaux des Lumières de progrès séculier, de pluralisme, de tolérance, de science et de raison, notre nation a progressivement (bien que, généralement, à contrecœur) élargi et incarné nos idéaux de liberté et de liberté.

Incroyablement et honteusement, notre progrès durement combattu et gagné, reconnaissant des droits et des libertés précédemment niés, est sous l’assaut vicieux d’un curieux culte : les nationalistes chrétiens. Dans un antagonisme absolu avec la liberté de religion et son corollaire nécessaire, l’absence de religion, ces gens justes sentent qu’ils accomplissent la volonté des Pères pour l’Amérique en christianisant son gouvernement, ses lois et sa société.

En gros, ce sont les puritains de retour en force, même sous stéroïdes. Plus alarmants et attendus de tels réactionnaires religieux, ces guerriers chrétiens sont tout sauf chrétiens, incarnant et crachant beaucoup plus de haine que d’amour et ne montrant aucune compassion.

Aujourd’hui, nous récoltons le tourbillon, alors qu’une minorité menaçante de réactionnaires religieux nous ramène loin dans le temps et détruit le génie de l’Amérique.

John Eade

Sterling