Le programme Whitman First aide les étudiants de première génération à réussir dans une école de commerce – Syracuse University News

La Martin J. Whitman School of Management a récemment annoncé le lancement du Whitman First Program, une initiative visant à soutenir les étudiants de première génération en les aidant à s’adapter plus facilement aux nombreuses facettes de l’environnement d’une école de commerce.

« Cette année universitaire, nous avons 100 étudiants de première génération, y compris les vrais étudiants de première année et les transferts. Cela représente environ 19 % de notre promotion de l’automne 2023 », explique Alex McKelvie, doyen par intérim de Whitman, soulignant qu’il s’agit d’une augmentation par rapport à 12 % à l’automne 2022. « Le statut de première génération – où aucun des parents n’a fréquenté une université – vient de divers milieux. contextes culturels et socio-économiques. Et cela témoigne de l’une des valeurs fondamentales de Whitman – l’inclusion – en garantissant que ceux qui sont les premiers de leur famille à naviguer dans l’expérience universitaire bénéficient de notre soutien pour le faire avec succès.

Dès la première interaction, l’objectif du programme Whitman First est de donner aux étudiants le sentiment qu’ils ont leur place ici, selon Lindsay Quilty, doyenne adjointe des programmes de premier cycle et créatrice de ce programme. Bien que la fréquentation ne soit pas obligatoire, plus d’un tiers des étudiants de première génération inscrits à l’école Whitman cette année se sont inscrits pour participer.

Selon Quilty, les étudiants qui ont au moins un mentor ont statistiquement plus de chances de passer de leur première année à leur deuxième année et ont finalement un taux d’obtention de diplôme plus élevé. Par conséquent, l’un des éléments clés du programme Whitman First consiste à jumeler les étudiants avec des mentors du corps professoral et du personnel, dont la plupart étaient eux-mêmes des étudiants de première génération.

Sebastian Tideman-Frappart, professeur adjoint de comptabilité, était un étudiant de première génération lorsqu’il s’est inscrit à l’Université de Brême, dans son Allemagne natale. « À l’époque, je ne savais pas comment demander de l’aide. Je me suis demandé quelle spécialisation choisir et même si j’avais ce qu’il fallait pour y étudier », explique-t-il. « Tout était assez accablant, et cela m’aurait évité bien des difficultés et du stress si j’avais eu quelqu’un à qui demander de l’aide. Ainsi, lorsque j’ai entendu parler de l’opportunité d’encadrer un étudiant de première génération ici à la Whitman School, j’ai été très enthousiaste à l’idée de l’aider. J’ai déjà établi des liens avec mon mentoré et j’espère être une ressource pour lui et développer une relation de porte ouverte dans laquelle je pourrai lui assurer qu’il est normal de faire face à certaines difficultés et qu’il est d’accord pour poser beaucoup de questions.

Doris Dai ’27, étudiante à la Whitman School et à la Newhouse School of Public Communications, a rejoint le programme. « Je n’allais presque pas m’inscrire au programme Whitman First, mais je suis content de l’avoir fait, et je suis très heureux d’avoir Dawn McWilliams, directrice du marketing et des communications, qui était également une étudiante de première génération. – en tant que mentor », dit Dai. « Étant donné que je viens de partout au pays, avoir un mentor me semble être un filet de sécurité sur lequel je peux m’appuyer si jamais j’ai besoin d’aide pour naviguer dans quelque chose qui semble être un défi. »

En plus de fournir des mentors, le programme Whitman First organisera également des sessions formelles tout au long des années universitaires pour couvrir des « sujets juste à temps » suggérés par les professeurs et le personnel de Whitman. Celles-ci abordent des idées telles que la sensibilisation financière, une introduction aux différents clubs et organisations qui peuvent aider les étudiants à développer leur expérience en affaires, ainsi que des informations sur comment et pourquoi poursuivre un stage ou envisager d’étudier à l’étranger. Le programme propose également des sessions qui enseignent aux étudiants la technologie nécessaire utilisée dans les cours Whitman, les familiarisent avec le jargon des affaires et les aident à faire correspondre leurs compétences et leurs intérêts lors du choix d’une spécialisation.

« L’Université fait déjà beaucoup pour soutenir les étudiants de première génération, nous n’essayons donc pas de reproduire ces efforts. Mais Whitman s’engage en faveur de la réussite des étudiants et être capable d’adapter notre programme, en aidant spécifiquement nos étudiants de première année à s’épanouir dans l’environnement d’une école de commerce, est important pour la Whitman School », explique Quilty. « Nous savons que les étudiants de première génération ont tendance à être naturellement ingénieux, déterminés et créatifs – ce qui fait souvent partie des meilleures qualités des grands chefs d’entreprise – et nous espérons exploiter cette énergie et ce dévouement.

« Être accepté à la Whitman School est une étape importante en premier lieu, car nous avons un taux d’acceptation très compétitif. Notre objectif, bien entendu, est de garantir que nos étudiants obtiennent leur diplôme », ajoute-t-elle. « Notre programme Whitman First aide non seulement les étudiants de première génération à comprendre qu’il n’y a rien de mal à demander de l’aide pendant leurs quatre années ici, mais constitue également un moyen intentionnel de leur donner les compétences, la confiance et les ressources dont ils ont besoin pour réussir maintenant et plus tard dans leur entreprise. carrières. »