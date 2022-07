Le programme VA Foster aide les vétérans plus âgés à gérer les défis COVID

Une étudepublié dans la revue Gériatrie en juin 2022, a entrepris d’identifier comment les foyers d’accueil médicaux étaient en mesure de fournir des soins de santé sûrs et efficaces pendant les premiers stades de la pandémie.

Les chercheurs ont interrogé 37 prestataires de soins VA dans 16 programmes de foyers d’accueil médicaux ruraux à travers le pays. Les entretiens ont eu lieu entre décembre 2020 et février 2021. Ils ont constaté que les soignants, les coordonnateurs et les prestataires de soins médicaux des foyers d’accueil ont communiqué pour déplacer les visites de bureau à domicile, ont aidé les anciens combattants à naviguer dans la télésanté, ont préconisé de faire vacciner les anciens combattants à domicile et se sont appuyés sur les uns les autres pour lutter contre l’isolement social.

Les soignants se sont également adaptés rapidement à la télésanté, selon Leah Haverhals, PhD, chercheuse en santé et directrice des communications pour le Seattle-Denver Center of Innovation for Veteran Centered and Value Driven Care, qui a dirigé l’étude.

La plupart des anciens combattants du programme de foyers d’accueil sont plus âgés et trouvent les nouvelles technologies difficiles à utiliser.

Les soignants, les coordonnateurs et les fournisseurs de soins de santé étaient également largement nouveaux dans la technologie.

Bien que l’étude ait révélé que la plupart des anciens combattants et des soignants préféraient les soins en personne, ils ont pu travailler ensemble pour tirer le meilleur parti de la télésanté.