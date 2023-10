Le programme travailliste pour les jeunes « Tough love » annoncé par Yvette Cooper

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Yvette Cooper a promis que le parti travailliste adopterait une approche « d’amour dur » pour lutter contre la criminalité au couteau, la violence chez les jeunes et la crise de santé mentale à laquelle sont confrontés les jeunes.

Le secrétaire d’État fantôme à l’Intérieur a déclaré que les jeunes avaient été « totalement abandonnés » par les conservateurs et a promis que les travaillistes « redonneraient aux jeunes leur avenir ».

Dans un discours qui n’est pas sans rappeler l’engagement de Tony Blair de « sévir contre le crime, dur contre les causes du crime » avant les élections de 1997, elle a exposé les plans du parti travailliste pour déployer des pôles de jeunesse à travers la Grande-Bretagne afin d’identifier les personnes les plus à risque d’être entraînées dans des activités violentes. criminalité et leur offrir un soutien en matière de santé mentale.

Mais, dans le cadre de l’approche de « l’amour dur », Mme Cooper a déclaré : « Pour ceux qui causent des problèmes à plusieurs reprises dans leur communauté ou qui portent des couteaux, il faut également des interventions plus fortes et des conséquences claires pour arrêter leur escalade de comportement et pour maintenir leur comportement. les autres jeunes en sécurité.

Mme Cooper a évoqué une série de statistiques mettant en lumière les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes.

Elle a déclaré qu’un nombre record d’enfants et de jeunes recherchent un soutien en matière de santé mentale auprès du NHS.

Elle a également souligné l’analyse du groupe de réflexion Crest suggérant que plus de 200 000 enfants sont vulnérables à de graves violences. Elle a ajouté qu’il y avait un nombre record d’enfants victimes de délits et a souligné la criminalité au couteau chez les jeunes en particulier.

« Pendant trop longtemps, les adolescents ont été poussés de pilier en poste entre les autorités locales, les services de santé mentale, la police et les équipes de délinquance juvénile », a déclaré Mme Cooper.

Elle a ajouté : « C’est pourquoi nous mettons en place une initiative intergouvernementale « d’amour dur », avec de nouveaux pôles de jeunesse et des plans locaux appropriés pour identifier les personnes les plus à risque et les aider à accéder au soutien dont elles ont besoin.

Dans le cadre des propositions intergouvernementales élaborées par le parti travailliste, un nouveau programme serait déployé à travers le Royaume-Uni pour identifier les jeunes vulnérables afin d’éviter qu’ils ne soient entraînés dans une vie de criminalité.

Le parti souhaite également créer de nouveaux centres de jeunesse « National Futures » pour collecter des services pour les jeunes à risque, et placerait des éducateurs dans les unités A&E, les centres de détention et les unités d’orientation des élèves pour aider ceux qui ont des problèmes de santé mentale ou s’égarent dans un comportement criminel. .

Elle insistera également sur le fait que les mesures répressives existantes devraient être mieux utilisées pour prévenir la criminalité.

Lors de la conférence de mardi, le Parti travailliste a également promis de présenter des avocats pour les victimes de viol s’il accède au pouvoir.

La secrétaire fantôme à la justice, Shabana Mahmood, a déclaré que les représentants seraient présents dans toutes les zones de police du pays.

« Je suis fière d’annoncer qu’un gouvernement travailliste mettra en place des avocats pour défendre les victimes de viol dans chaque service de police », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté : « Nous y parviendrons en réorientant une partie du financement que reçoivent la police et les commissaires à la criminalité vers les services aux victimes.

« Aujourd’hui, les victimes de viol sont systématiquement abandonnées. »