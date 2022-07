Le programme thérapeutique de psilocybine de l’Oregon suscite une certaine confusion

PORTLAND, Oregon (AP) – Alors que l’Oregon rédige les règles de son nouveau programme de psilocybine, le premier du genre aux États-Unis, les résidents expriment leur inquiétude face au patchwork déroutant d’ordonnances locales qui pourraient émerger.

En 2020, l’Oregon est devenu le premier État du pays à légaliser l’utilisation thérapeutique supervisée de la psilocybine après que 56 % des électeurs ont approuvé la mesure de vote 109. La psilocybine est l’ingrédient hallucinogène actif de ce que l’on appelle communément les champignons magiques.

Mais la mesure permet aux comtés de se retirer du programme si leurs électeurs votent en ce sens, et plusieurs espèrent le faire, semant la confusion parmi les résidents qui espèrent s’impliquer dans le secteur naissant.

Des questions à ce sujet ont été soulevées à plusieurs reprises lors de la première séance d’écoute publique organisée mercredi par l’Oregon Health Authority et sa nouvelle section Psilocybin Services.

Les animateurs paient des milliers de dollars pour la formation, a déclaré un participant, demandant ce qui pourrait être fait si les comtés se retiraient.

Plusieurs commissaires de comté, principalement dans les zones rurales, ont récemment décidé de mettre les interdictions des centres de psilocybine sur le bulletin de vote en novembre. Mais même le comté de Clackamas, qui comprend la banlieue sud de Portland ainsi que les zones rurales de montagne, a rédigé une ordonnance demandant aux électeurs d’interdire de tels centres.

Un résident du comté de Clackamas lors de la séance d’écoute s’est demandé s’il y aurait un recours si, après avoir obtenu une licence pour des événements et des activités de psilocybine, le comté promulguait une interdiction approuvée par les électeurs.

Brandon Davis, un autre participant, a fait écho à la préoccupation. “Je devrai peut-être déménager et déménager entièrement juste pour entrer sur ce marché commercial”, a-t-il déclaré.

La tendance est similaire à celle de 2016, lorsque l’État a donné aux gouvernements locaux la possibilité de refuser les ventes légales de cannabis, a rapporté Oregon Public Broadcasting. De nombreuses villes et comtés de l’est de l’Oregon ont initialement interdit les ventes de cannabis, mais certaines communautés ont vu un changement d’opinion après que le cannabis soit devenu une aubaine fiscale pour les municipalités une fois qu’il a été légalisé.

La séance d’écoute publique de mercredi a permis aux résidents de commenter et de poser des questions. Oregon Psilocybin Services a déclaré qu’il publierait des réponses en ligne aux questions dans les semaines à venir.

En vertu de la mesure, seuls les facilitateurs agréés peuvent posséder et administrer des services de psilocybine. Les clients, qui doivent avoir 21 ans ou plus, doivent consommer la substance dans un site approuvé sous la supervision d’un animateur.

La mesure ordonne à l’OHA d’autoriser et de réglementer la fabrication, la vente et la fourniture de services de psilocybine. Il a également créé OPS, une nouvelle section hébergée à l’OHA, pour superviser la création et la mise en œuvre d’un nouveau cadre réglementaire.

OPS, toujours dans sa période de développement de deux ans, vise d’ici la fin de l’année à établir les règles sur l’homologation et la formation des facilitateurs de psilocybine, la gestion des cas, la conformité et le suivi des produits, entre autres.

La Food and Drug Administration a nommé la psilocybine une thérapie « révolutionnaire » pour la dépression sévère. La désignation peut accélérer le développement de médicaments destinés à traiter des affections graves et qui pourraient considérablement améliorer les thérapies disponibles sur la base de preuves cliniques préliminaires. En dehors de certains contextes de recherche scientifique, cependant, la substance reste illégale en vertu de la loi fédérale.

La mesure 109 était l’une des deux initiatives de vote liées à la drogue approuvées par les électeurs de l’Oregon en novembre 2020. La mesure 110 a décriminalisé la possession de petites quantités de drogues dures, notamment l’héroïne, la méthamphétamine, la cocaïne et le LSD, marquant une autre première nationale.

L’Oregon a été le pionnier de la dépénalisation des substances contrôlées aux États-Unis. Il a été le premier État à décriminaliser la possession de petites quantités de marijuana en 1973.

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Claire Rush, l’Associated Press